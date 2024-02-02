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МЗС про репортаж німецького ZDF з Маріуполя: Візит на окуповані території без згоди Києва є порушенням закону, чекаємо на пояснення
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У МЗС України прокоментували репортаж німецького телеканалу ZDF з окупованого Маріуполя.
Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, викривлення реальності не може вважатися журналістською роботою. Він також нагадав, що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя, що є порушенням українського законодавства.
"Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні", - додав речник МЗС.
Раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.
Топ коментарі
+15 Мрачный скептик
показати весь коментар02.02.2024 14:12
+7 Мрачный скептик
показати весь коментар02.02.2024 14:30
+3 Lulu hulu
показати весь коментар02.02.2024 14:22
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Будь ласка, зачекайте...
А тут прям пустили иностранного журналиста из вражеской страны в оккупированный город поснимать на нужную для кремля тему. Напомню, именно с таким нарративном планировалась выставка в Италии, которую вовремя запретили.
Але, якщо прізвище "Залужний" у цьому тексті замінити на "Зеленський", то вийде більш правдива картина, ніж оті висмоктані з пальця "абідки"...
Обычно таким ставят особенный штамп в загранпаспорт и с таким штампом чувак уже никуда не сможет въехать
Нет,это не Донбасс, это Кузбасс.. руины показал блогер Юрий Тимовский...