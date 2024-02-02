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МЗС про репортаж німецького ZDF з Маріуполя: Візит на окуповані території без згоди Києва є порушенням закону, чекаємо на пояснення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

zdf

У МЗС України прокоментували репортаж німецького телеканалу ZDF з окупованого Маріуполя.

Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, викривлення реальності не може вважатися журналістською роботою. Він також нагадав, що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя, що є порушенням українського законодавства.

"Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні", - додав речник МЗС.

Раніше німецький телеканал ZDF зняв репортаж з окупованого Маріуполя, зокрема там йшлося про нібито "відбудову" міста.

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Олег Ніколенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Да это проблема и не маленькая. Это первые шажки московитов по легализации оккупации. То, что немецкого "журналиста" пустили и в оккупированный город с жестким комендантским часом и позволили снимать уже само по себе повод для разбирательств. Не говоря уже про все остальные аспекты.
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02.02.2024 14:12
+7
Большинство журналистских компаний частные, но почему-то никого из них не пускают на оккупированные территории. Даже больше, московиты запрещают им работать на московии и выгоняют оттуда.
А тут прям пустили иностранного журналиста из вражеской страны в оккупированный город поснимать на нужную для кремля тему. Напомню, именно с таким нарративном планировалась выставка в Италии, которую вовремя запретили.
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02.02.2024 14:30
+3
Якщо по чесноку то від МЗС України,залишилась лише назва. Після того,як Кульоба носив за Дєрьмаком папку на зустрічі з мадярським козлом то їх усіх(дипломатів) потрібно оприділити в одну штрафроту.
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02.02.2024 14:22
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Вот это проблема... МЗС больше нечем заняться?
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02.02.2024 14:01 Відповісти
Да это проблема и не маленькая. Это первые шажки московитов по легализации оккупации. То, что немецкого "журналиста" пустили и в оккупированный город с жестким комендантским часом и позволили снимать уже само по себе повод для разбирательств. Не говоря уже про все остальные аспекты.
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02.02.2024 14:12 Відповісти
С другой стороны надо понимать что такое частные журналистские компании и какая у них свобода действий. И анализировать нашему главе МЗС что важнее: военная помошь от Германии, или вот такие вопли-сопли....
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02.02.2024 14:18 Відповісти
Большинство журналистских компаний частные, но почему-то никого из них не пускают на оккупированные территории. Даже больше, московиты запрещают им работать на московии и выгоняют оттуда.
А тут прям пустили иностранного журналиста из вражеской страны в оккупированный город поснимать на нужную для кремля тему. Напомню, именно с таким нарративном планировалась выставка в Италии, которую вовремя запретили.
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02.02.2024 14:30 Відповісти
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02.02.2024 14:02 Відповісти
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02.02.2024 14:03 Відповісти
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02.02.2024 14:10 Відповісти
дайте, будь ласка, посилання на оригінал. дякую.
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02.02.2024 15:03 Відповісти
Апупєть аргументація!
Але, якщо прізвище "Залужний" у цьому тексті замінити на "Зеленський", то вийде більш правдива картина, ніж оті висмоктані з пальця "абідки"...
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02.02.2024 14:09 Відповісти
Незаконное пересечение границы
Обычно таким ставят особенный штамп в загранпаспорт и с таким штампом чувак уже никуда не сможет въехать
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02.02.2024 14:16 Відповісти
Якщо по чесноку то від МЗС України,залишилась лише назва. Після того,як Кульоба носив за Дєрьмаком папку на зустрічі з мадярським козлом то їх усіх(дипломатів) потрібно оприділити в одну штрафроту.
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02.02.2024 14:22 Відповісти
https://youtu.be/_7VLXtAiv3w?si=fm5cuj9kVkl1C7Mu...

Нет,это не Донбасс, это Кузбасс.. руины показал блогер Юрий Тимовский...
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02.02.2024 14:45 Відповісти
А чому не подати в суд на того журналіста чи на агенцію в цілому?
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02.02.2024 14:57 Відповісти
 
 