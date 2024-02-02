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Росіяни створили на окупованих територіях Запоріжжя оператора з управління захопленими підприємствами, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

ворог,окупант,цнс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни створили "Корпорацію розвитку Запорізької області", якій передадуть захоплені підприємства області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти знищили регіон і тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії".

Фактично всю продукцію, яку вироблятимуть на залишках виробничих потужностей, будуть за безцінь здавати "державі" й потім перепродавати через фірми-прокладки за ринковими цінами у РФ. Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює із зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Білорусь планує розвивати свій бізнес на окупованих територіях України, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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А цей "центр нацспротиву" крім передруківок телеграма Сальдо ще щось робить?
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02.02.2024 14:16 Відповісти
 
 