Росіяни створили на окупованих територіях Запоріжжя оператора з управління захопленими підприємствами, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни створили "Корпорацію розвитку Запорізької області", якій передадуть захоплені підприємства області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти знищили регіон і тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії".

Фактично всю продукцію, яку вироблятимуть на залишках виробничих потужностей, будуть за безцінь здавати "державі" й потім перепродавати через фірми-прокладки за ринковими цінами у РФ. Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює із зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", - йдеться в повідомленні.

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