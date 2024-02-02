Рішення Міжнародного суду ООН Росія сприйме як індульгенцію і посилить репресії в окупованому Криму, - Чубаров

У Меджлісі кримськотатарського народу розчаровані рішенням Міжнародного суду ООН за позовами України. Там вважають, що Росія після цього посилить репресії проти кримських татар в окупованому Криму, аби витіснити корінний народ із півострова.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Чубаров засмучений тим, що Міжнародний суд ООН не надав чітких вказань того, що порушення були здійснені Росією.

"Всі факти, наведені українською державою щодо порушення прав кримськотатарського народу, - в тому числі, через заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, - щодо порушення прав етнічних українців у Криму суд визнає, але суд тлумачить, що ці порушення пов’язані з політичною діяльністю тих же кримських татар, але не викликані їхньою етнічною ознакою", - сказав голова Меджлісу.

Читайте: Росія порушила Конвенцію про фінансування тероризму, - Міжнародний суд ООН

Він додав, що суд визнав Росію порушником Міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації лише в частині знищення шкіл з українською мовою навчання, яких у Криму не залишилося.

"До чого це призведе? Росія сприйме це як індульгенцію для посилення репресій, переслідувань кримських татар, усього кримськотатарського народу. Вони будуть ще сильніше вичавлювати корінний народ із півострова", - озвучив Чубаров свій прогноз.

Також читайте: Своїм рішенням Суд ООН уперше визнав Росію порушником міжнародного права, - Кориневич

Він також зазначив, що російські дипломати вже активізувалися: заступниця постійного представника Росії при ООН Марія Заболоцька 1 лютого вже вимагала вибачень України перед міжнародною спільнотою за "наклеп" на Росію.

Голова Меджлісу прогнозує, що росіяни спробують використати рішення суду ООН на інших міжнародних майданчиках.

Він вважає, що цим рішенням вони спробують оскаржити попередні резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про рішення Міжнародного суду ООН: Не залишає жодного сумніву в тому, що РФ ігнорує міжнародне право

Чубаров вважає, що в нинішніх умовах найкращим "судом" для росіян є Збройні сили України.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.