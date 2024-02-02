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Новини Політика України
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Найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,залужний

Президент Володимир Зеленський на засіданні ставки, яке може відбутися найближчим часом, може змінити військове керівництво України. Зокрема і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва.

Текст указу президента щодо звільнення Залужного підготовлений 29 січня. Того дня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на зустрічі за участі міністра оборони Р.Умерова запропонував Залужному добровільно подати у відставку, але генерал самостійно залишати посаду відмовився", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, на Ставці президент Зеленський обговорюватиме питання зміни значної частини військового керівництва, зокрема і Залужного.

Читайте: Зеленський по-своєму бачить, що має відбуватися на полі бою. Генерали не завжди згодні, - автор книги про президента України Шустер

"Президент переконує усіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція Ставки. Офіс президента побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного.

Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі активно обговорюється просування до двох десятків авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади. Проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають сильну репутацію в армії та суспільстві та на які посади їх можна призначати.

Кандидати на заміну Залужному розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К.Буданов та командувач сухопутних військ О.Сирський, причому не виключається варіант призначення у тандемі", - додав Бутусов.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнить Залужного цього тижня, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+91
мда, впертість зеленого ******** може порівнятися хіба що з його тупістю...
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02.02.2024 14:16
+57
Дограється КВНщик до краю, під час КРИВАВОЇ московської війни!!

Коли керівник т.з. "офісу президента" дає розпорядження голові виконавчої влади країни, то це питання зовсім не до ОПУ, яке не є органом влади і не належить до державних структур України - це питання до прем'єр-міністра, який є посадовою особою конституційних органів влади. Законодавство України передбачає, що всі посадові особи держави діють відповідним чином і в межах повноважень передбачених законами і Конституцією України. (Стаття 19 Конституції.)

Дії системи влади Зеленського, яку демонструють його позаконституційні органи влади, вказують на кардинальні порушення цією владою основних конституційних і законодавчих принципів. Порушення діями влади Зеленського основних конституційних вимог і принципів державного управління вказує на перетворення її в систему авторитарного і антиконституційного правління, що проводить пряму узурпацію влади в формах і методах не передбачених Конституцією і дає право громадянам України ставити питання про відновлення конституційних норм і положень функціонування влади.

Пильнуймо Україну! Підтримуймо Захисників України!!
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02.02.2024 14:15
+53
а змінити на ставці політичне керівництво можно ? -громадяни ви заарештовані пройдіть з конвоєм !
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02.02.2024 14:16
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А якщо не зніміть? Чому нам постійно розповідають що буде міняти й не міняють. Може вже нехай змінить й тоді будемо писати й обсуждати. Бо поки виглядає так: сам придумав-сам посміявся
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02.02.2024 19:12 Відповісти
Буми Рандер

@BumiRander

В ответ

@OdesaTatiana

Залужний виконує накази Верховного. Більш того, ОПа віддає накази іменем Зеленського. Ще більш того, ОПа віддає накази, обходячи Залужного і в ЗСУ бардак від того, що хтось виконує накази Залужного а хтось ОПи. І вішенка на тортік - постачання зброї туди, де скаже ОПа.
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02.02.2024 19:12 Відповісти
Им нужен тот кто подпишет капитуляцию. Сырский, скорее всего, не согласится, Буданов с его интеллектом может. Бегство слуг из рады из той же серии.Они в курсе что их будут заставлять голосовать за капитуляцию и не хотят висеть на фонарях
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02.02.2024 19:14 Відповісти
--На-зрадницький терор ЗЕ--шкета. задля- догодити кремлівській держиморді--- всі ми. українці. маємо відповісти своєю одностайністю щодо ініціювавння конституційного переобрання ЗЕ-інтригана( НЕ зважаючи на оте АТО ...)Його шкідництво--перевершило чашу терпіння більшості українців !!! Відвертого зрадництва щодо залучення. до найвищих щаблів влади риго--ліліПУТІНСЬКИХ агентяр; зневага національних інтересів. час порятунку ним вагнерівських зарізяк ; збайдужіле споглядання. сприяння розквіту тотального корумпованого кишла ЗЕ--оточення ; знахабніле прикриття скарбо-розкрадачів на мільярди гумдопомоги ЗСУ ; провальна зовнішня політика у тандемі із головдепом кулебою ....А саме--розбили горщик із добросусідською Польшею і вже взялися цькувать -1.5-мільярдний Китай...оголосивши їх посібниками м/н- тероризму... А . невдячний . дип-кур*єр кулеба --видав просто шедеври:-- П-н Корея. куди краще поставляє зброю РФ. аніж наші союз... Або іще крутіше ;--Якщо НЕ дасте зброю. то ми із лопатами підемо на прорив !!! Мабуть сруленя десь почуло .історію. як у 2--гу Світову на визволення Мелітополя НКВС-ники--погнали наших дівчаток--зечок із одними саперними лопатками під кулемети німчури ... Одним словом : Або ми ініціюємо чисельні звернення. до О/П; КС У щодо нашої НЕДОВІРИ-
псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням Або він .дійсно.( як пише один із дописувачів ) таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !?
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02.02.2024 19:20 Відповісти
бенину Нарко Гниду надо закрывать на пожизненное с полной конфискацией и всю его фсбэшную кодлу....
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02.02.2024 19:34 Відповісти
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02.02.2024 19:51 Відповісти
Зєльц призначить командувачем овальну а начальником генштаба свого кореша шіфєра і відразу буде перемога…. Пацан заздрить рейтингу Залужного серед українців і побоюється що генерал може легко стати наступним гарантом. Хіба це таємниця??? Прям біном Ньютона….
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02.02.2024 20:20 Відповісти
та кому він там заздріть. ви все ще сприймаєте гундосого як уособлену одиницю яка щось там хоче або щось вирішує. Гундосий виконує роль та і все. І так було з самого початку.
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02.02.2024 20:43 Відповісти
Патрушев чекає на результат. ЗеляЄрмак намагається виконати. Шобло бісів робе з Україною що хоче.
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02.02.2024 20:47 Відповісти
йди звідси, юван, нах
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02.02.2024 21:58 Відповісти
Чего добился этой историей ******* так это то что опустил свой рейтинг до нуля
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02.02.2024 21:13 Відповісти
Т-а-а-ак.
Не скажу, що здивований. Але є певне розчарування, бо хотілося почути:
- Я втомився. Я йду.

Думаю не лише для мене одного це прозвучало би, як початковий, але гігантський крок до Перемоги.
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02.02.2024 21:21 Відповісти
Недавно десь прочитав східну мудрість: якщо блазень поселиться у султанському палаці,він не перетвориться на султана,а от палац перетвориться на цирк. І ще є вислів: смєшон шут на троне короля і жалок народ его избравший. якось так,точно не пам"ятаю...
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02.02.2024 21:33 Відповісти
от *******...
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02.02.2024 21:36 Відповісти
Зелений клоун відчуває свій кінець і тому вже відкрито призначає керувати ЗСУ прокремлівських типчиків - Буданова і Сирського.
Як і підвищення комунальних тарифів це останні цвяхи у його труну як політика і маю надію як людини.
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02.02.2024 21:50 Відповісти
Зеля никогда не был политиком и не будет, он посредственный актёр и неплохой шут, его дело людей смешить.
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02.02.2024 21:57 Відповісти
Це ти заблукав у часі і замість 2019 пишеш ці слова у 2024 у році ?
Зе клоун вже політик як 5 років - гівняний, прокацапський але політик.
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02.02.2024 22:00 Відповісти
Так не бывает, сегодня шут гороховый а завтра политик, человек должен пройти определённый путь и набраться опыта, с таким же успехом можно посадить в кресло президента Верку Сердючку и объявить у нас новый политик.
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02.02.2024 22:04 Відповісти
Так мудрый нарид её и посадил , только в образе Зеленского. По сути одно и тоже.
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02.02.2024 22:18 Відповісти
Так и есть, это тоже самое если я залезу в танк и буду орать в шлемофон "Пошли все нах, я танкист!"
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02.02.2024 22:25 Відповісти
Да ладно , у тебя голос не КОМАНДНЫЙ . У зеленского самое оно.
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02.02.2024 22:29 Відповісти
невже, не відчуваєте холодок всеукраїнської Бучі, а воно зелене здрисне на ізраїльську віллу, завчасно
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02.02.2024 21:56 Відповісти
Чи є цей указ, чи його немає, в будь-якому випадку такі постійні "новини" і вкиди проти Залужного це лицемірна і огидна операція ОП з підриви взагалі довіри в українському суспільстві. Суспільство тримається на довірі, що моє оточення не зрадники, не наркомани, не кончені пі-си, що ми приблизно однакові, по один бік, з близькими цінностями, тому в світі існують чорні квартали, заміські котеджні містечки, існує сегрегація, як спосіб створення ілюзії довіри.

Якщо в тебе зовсім інші цінності, то ти чудирнацький одинак і це небезпечно для суспільства)

А ОП проводить кампанію по підриву довіри взагалі, щоб ми усі пересварилися і перегризлися. Вони ж ніколи не були в політиці, весь час працювали в жанрі похабного експромту і які наслідки така політика похабного експромту буде мати для країни ніхто не досліджував.

Я припускаю, що це буде швидка і болісна катастрофа
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02.02.2024 22:16 Відповісти
Думав не буду під час війни критикувати цей зелений пронос, але як тут витримати?
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02.02.2024 22:29 Відповісти
Який же він кончений, цей ідіот!!
Боже, збережи Україну!!
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03.02.2024 00:12 Відповісти
Безуглезенський єрмак.
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03.02.2024 09:32 Відповісти
Астанавися, Юрий! С тебя уже люди смеются, называют ИСТЕРИЧКОЙ!
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04.02.2024 21:35 Відповісти
Юра гавномут!
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04.02.2024 21:36 Відповісти
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