Найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного, - Бутусов
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Президент Володимир Зеленський на засіданні ставки, яке може відбутися найближчим часом, може змінити військове керівництво України. Зокрема і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основне питання - звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва.
Текст указу президента щодо звільнення Залужного підготовлений 29 січня. Того дня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський на зустрічі за участі міністра оборони Р.Умерова запропонував Залужному добровільно подати у відставку, але генерал самостійно залишати посаду відмовився", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, на Ставці президент Зеленський обговорюватиме питання зміни значної частини військового керівництва, зокрема і Залужного.
"Президент переконує усіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція Ставки. Офіс президента побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного.
Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі активно обговорюється просування до двох десятків авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади. Проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають сильну репутацію в армії та суспільстві та на які посади їх можна призначати.
Кандидати на заміну Залужному розглядаються на даний момент начальник ГУР МО К.Буданов та командувач сухопутних військ О.Сирський, причому не виключається варіант призначення у тандемі", - додав Бутусов.
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.
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@BumiRander
В ответ
@OdesaTatiana
Залужний виконує накази Верховного. Більш того, ОПа віддає накази іменем Зеленського. Ще більш того, ОПа віддає накази, обходячи Залужного і в ЗСУ бардак від того, що хтось виконує накази Залужного а хтось ОПи. І вішенка на тортік - постачання зброї туди, де скаже ОПа.
псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням Або він .дійсно.( як пише один із дописувачів ) таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !?
Не скажу, що здивований. Але є певне розчарування, бо хотілося почути:
- Я втомився. Я йду.
Думаю не лише для мене одного це прозвучало би, як початковий, але гігантський крок до Перемоги.
Як і підвищення комунальних тарифів це останні цвяхи у його труну як політика і маю надію як людини.
Зе клоун вже політик як 5 років - гівняний, прокацапський але політик.
Якщо в тебе зовсім інші цінності, то ти чудирнацький одинак і це небезпечно для суспільства)
А ОП проводить кампанію по підриву довіри взагалі, щоб ми усі пересварилися і перегризлися. Вони ж ніколи не були в політиці, весь час працювали в жанрі похабного експромту і які наслідки така політика похабного експромту буде мати для країни ніхто не досліджував.
Я припускаю, що це буде швидка і болісна катастрофа
Боже, збережи Україну!!