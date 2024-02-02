Викрадали цивільних, забивали їх палицями та виводили на розстріл під час окупації Київщини: СБУ встановила особи 4 рашистів

Служба безпеки встановила особи чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ встановила особи окупантів

Йдеться про:

майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії;

майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини РФ;

молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;

рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади Росії.

Так, у лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.

Тоді рашисти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.

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Злочини рашистів на Київщині

За даними слідства, під час одного з таких "рейдів" у селі Богданівка фігуранти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту.

Потім окупанти відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі. У застінках рашисти били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством.

У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні.

Не отримавши "потрібних відповідей", Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, "призначивши" йому 10 ударів палкою.

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Ще один фігурант – Раднатаров у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок.

Після цього рашист поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і перезаряджав затвор, імітуючи розстріл. Потім загарбник зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем.

У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло.

Однак рашисту так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці.

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Підозри окупантам

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням).

Крім того, Раднатарову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням).

Тривають комплексні заходи для притягнення рашистів до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.

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