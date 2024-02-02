Орбана обурили слова Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським"

Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським" політиком.

Про це він повідомив в інтерв'ю місцевому радіо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, країна "не повинна опускатися настільки, що хтось інший повинен судити про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини".

"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Якби вони це зробили - що й сталося тут, то ми проігноруємо це. Цього не існує", - сказав Орбан.

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Він зазначив, що Угорщина є суверенною країною.

"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми?", - заявив угорський прем'єр.

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Політик припустив, що, можливо, заява Кулеби планувалася як "дружній жест".

"Але ви не можете сказати це про країну, яка поважає себе, а якщо й кажете, то не дивуйтеся, якщо вони вдають, що нічого не чули", - резюмував він.

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Нагадаємо, 30 січня в інтерв'ю угорському порталу Telex міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто не проросійськими, а проугорськими політиками.