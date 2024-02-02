Орбана обурили слова Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським" політиком.
Про це він повідомив в інтерв'ю місцевому радіо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, країна "не повинна опускатися настільки, що хтось інший повинен судити про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини".
"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Якби вони це зробили - що й сталося тут, то ми проігноруємо це. Цього не існує", - сказав Орбан.
Він зазначив, що Угорщина є суверенною країною.
"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми?", - заявив угорський прем'єр.
Політик припустив, що, можливо, заява Кулеби планувалася як "дружній жест".
"Але ви не можете сказати це про країну, яка поважає себе, а якщо й кажете, то не дивуйтеся, якщо вони вдають, що нічого не чули", - резюмував він.
Нагадаємо, 30 січня в інтерв'ю угорському порталу Telex міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто не проросійськими, а проугорськими політиками.
Будь ласка, зачекайте...
Воно образилось?
Що його тупо не назвали повіею ху&ла?
Та, не переживай! Країни ЕС та світу вже дали тобі оцінку
Джерело: https://censor.net/ua/n3471255
Класика - наслідків жополизання. Очевидно, орбан просто не сприймає кулєбу як рівню, особливо після приставного стільчика біля єрмака...
а наші журнашлюхи розносять лайно
02.02.2024 15:07
Далі їх зігнали з місця Печеніги і відтісняли все далі на захід - спочатку Етелькуз (Харківщина), потім на правобережну Україну (Леведія). Аж поки їм не довелось тікати за Карпати, де вони знищили першу слов'янську державу Велику Моравію, і не захопили ці землі, попутно присвоївши собі чужу назву нащадків Хуннів, і назвавши нову країну вкраденою назвою Хуннугарія
Насправді, Кулеба зробив дуже потужний хід, практично провокацію, коли кожен з можливих кроків у відповідь був би завідомо програшним. Промовчи Орбан (що рівноцінно згоді) - москва образиться, а заперечення в любій формі - це відкрите проголошення своєї проросійської позиції.
те, що твої вилизи подобаються єрмаку, не означає, що сподобається орбану.
у орбана і так, повна срака гарбузів.
Даремно зайвий раз засвітив свою професійну непридатність!
Мораль у басні цієй така
Не слід хвалити гівнюка.
І, перепрошую, яке угорці мають відношення до слов"ян?? Таке ж як і якути)
Пізнаєте? На фото самий юний премер-міністр, якого приймали в Овальному кабінеті президенти США. Пізнаєте? Це 1998 рік. Зеленський заснував свою сьудію 95 Квартал.
Не знаю, чи повинен був Черчілль подобатися туарегам Сахари, тому думаю що і Орбан має якесь право не подобатися українському лохторату Зеленському.
Я тільки знаю, що Орбан знає як обиратися кожен раз, на відміну від Зеленського. який сховався як щур за війсковий стан.
(Смахіваєт)
Ну и Арестович, в отличие от Орбана ни на одном митинге в своей жизни не выступал - 100% интернет-продукт, как сиськи Кардашьян!
Тому можеш засунути змащений гумовий пристрій собі в анальний отвір і надрочувати на свого куміра Орбана, найбільшого ворога України після *****.
Направду ж гидко, що замість МЗС та його голови ми маємо нікчемне плазуючи створіння, яке в Україні колінкує перед завгоспом президента, а назовні видає якісь безхребетні, образливі для нашої країни заяви та дії. Як же дістало це зелене шапіто бездарних насмішних блазнів...
Тоді би Орбан поважав.
кулеба разве еврей??