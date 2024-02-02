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Новини За кордоном
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Угорщина (1354) Кулеба Дмитро (3203) Віктор Орбан (283)

Орбана обурили слова Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не сподобалася заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який назвав його "проугорським, а не проросійським" політиком.

Про це він повідомив в інтерв'ю місцевому радіо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, країна "не повинна опускатися настільки, що хтось інший повинен судити про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини".

"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Якби вони це зробили - що й сталося тут, то ми проігноруємо це. Цього не існує", - сказав Орбан.

Читайте: Проблем із "втомою" від України немає. У нас зараз втома від Орбана, - Туск

Він зазначив, що Угорщина є суверенною країною.

"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми?", - заявив угорський прем'єр.

Також читайте: Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний явний антиукраїнський політик, - Туск

Політик припустив, що, можливо, заява Кулеби планувалася як "дружній жест".

"Але ви не можете сказати це про країну, яка поважає себе, а якщо й кажете, то не дивуйтеся, якщо вони вдають, що нічого не чули", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: "У миру є ім’я - Дональд Трамп. Війни в Європі більше б не було"

Нагадаємо, 30 січня в інтерв'ю угорському порталу Telex міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає прем’єра Угорщини Віктора Орбана, а також очільника зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто не проросійськими, а проугорськими політиками.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
Ха.
Класика - наслідків жополизання. Очевидно, орбан просто не сприймає кулєбу як рівню, особливо після приставного стільчика біля єрмака...
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02.02.2024 14:45
+39
А хто такі ви, щоб вирішувати, кому який шматок землі має належати?
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02.02.2024 14:42
+35
Не встиг Кулеба лизнути дупу ханти-мансі Орбану, як той йому вже хріна в рота запхав. Азія-с - дикуни.
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02.02.2024 14:46
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А хто такі ви, щоб вирішувати, кому який шматок землі має належати?
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02.02.2024 14:42 Відповісти
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02.02.2024 15:37 Відповісти
- Одно скажу вам, Швейк, - с тяжким вздохом произнёс поручик Лукаш. - Вы даже не отдаёте себе отчёта в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот
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02.02.2024 16:17 Відповісти
Воно ще на діпломатичний скандал з Україною наривається?!

Воно образилось?
Що його тупо не назвали повіею ху&ла?

Та, не переживай! Країни ЕС та світу вже дали тобі оцінку
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02.02.2024 15:43 Відповісти
Робить хорошу міну при поганій грі.
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02.02.2024 16:50 Відповісти
треба було назвати ***************...
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02.02.2024 14:43 Відповісти
Так отож! 😊 Образився! Таки прокацапський! За прокацапського б не образився! 😁
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02.02.2024 17:28 Відповісти
не важливо що саме сказав Кулеба, цю потвору будь які слова з нашого боку обурили б..., не дай боже його кремлівський патрон запідозрить свого васала у прихильності до України, а ще страшніше у симпатіях..., гроші тоді тю-тю...
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02.02.2024 14:43 Відповісти
"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни,
Джерело: https://censor.net/ua/n3471255
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02.02.2024 14:49 Відповісти
треба було назвати російським
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02.02.2024 14:44 Відповісти
Ха.
Класика - наслідків жополизання. Очевидно, орбан просто не сприймає кулєбу як рівню, особливо після приставного стільчика біля єрмака...
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02.02.2024 14:45 Відповісти
два підори піаряться - привертають до себе уваги як можуть...

а наші журнашлюхи розносять лайно
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02.02.2024 15:18 Відповісти
Не встиг Кулеба лизнути дупу ханти-мансі Орбану, як той йому вже хріна в рота запхав. Азія-с - дикуни.
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02.02.2024 14:46 Відповісти
До чого тут Азия? И чому це Азия дикуни??
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02.02.2024 14:53 Відповісти
Яр Холодний

02.02.2024 15:07
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02.02.2024 15:16 Відповісти
Можна вивести мадяр з Азії, але не можна вивести азію з мадяр.
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02.02.2024 17:20 Відповісти
До того що мадяри - це родичі угро-фіннів які біля гір Уралу зустріли тюрків і запозичили їх степові традиції.
Далі їх зігнали з місця Печеніги і відтісняли все далі на захід - спочатку Етелькуз (Харківщина), потім на правобережну Україну (Леведія). Аж поки їм не довелось тікати за Карпати, де вони знищили першу слов'янську державу Велику Моравію, і не захопили ці землі, попутно присвоївши собі чужу назву нащадків Хуннів, і назвавши нову країну вкраденою назвою Хуннугарія
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02.02.2024 21:40 Відповісти
Бо мадяри - азіати! Чи ти думаєш що Південне Приуралля - це "Європа"?
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02.02.2024 15:07 Відповісти
Ваш рівень мислення - примітивно-еротичні фантазії.
Насправді, Кулеба зробив дуже потужний хід, практично провокацію, коли кожен з можливих кроків у відповідь був би завідомо програшним. Промовчи Орбан (що рівноцінно згоді) - москва образиться, а заперечення в любій формі - це відкрите проголошення своєї проросійської позиції.
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02.02.2024 19:03 Відповісти
Забавно, коли напівграмотний невіглас патякає про "рівень мислення". )) А слівце "потужний" остаточно спалило єрмаківську шавку. ))
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02.02.2024 20:06 Відповісти
Кулеба хотів лизнути Орбаноїду,але жаба навіть тут свою неадекватність показала.
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02.02.2024 14:47 Відповісти
То бишь, всё-таки пророссийский.
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02.02.2024 14:50 Відповісти
Несподівано орбан зрозумів,що промахнувся.
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02.02.2024 14:51 Відповісти
Те що Орбам підтримує Путина, війну проти України, вбивство українців, їх дітей, то це для його нормально. Але коли Орбама назвали проугорським, так це для нього образа. Особисто для мене Орбам це потвора, це негідник, військовий злочинець як і Путин
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02.02.2024 14:52 Відповісти
Суть даного приводу не має принципового значення, головне, що він був, і його можна використати для того, щоб нам нахамить і вкотре виказати, як мадяри нас зневажають. Ну, це для нас не новина, інша справа, що від наших посадовців хотілося б більш професіональних та зважених підходів до таких *******. А не таких тупорилих спроб прогнутися (навіщо?), які прогнозовано сприймаються як вияв слабкості і сигнал, що можна ще більше нагліть.
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02.02.2024 15:20 Відповісти
орбан це точно потвора, а кулеба просто мочалка безхребетна якою пвдтирають одне місце
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02.02.2024 15:45 Відповісти
от кулеба кулеба.
те, що твої вилизи подобаються єрмаку, не означає, що сподобається орбану.
у орбана і так, повна срака гарбузів.
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02.02.2024 14:52 Відповісти
Так и есть. Орбану насрать и на венгров и на Евросоюз. Его интересуют только деньги которые ему платит *****
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02.02.2024 14:52 Відповісти
Это орбан по жизни злой. Велосипеда у него нет, в детстве игрушки прибитые к полу, коляска без дна.
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02.02.2024 14:53 Відповісти
тетради из бересты, нейлоновые носки. детские конструкторы с сорванными резьбами. мопед после третьей капиталки.
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02.02.2024 16:20 Відповісти
Кульобі кульбіт не вдався!
Даремно зайвий раз засвітив свою професійну непридатність!
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02.02.2024 14:54 Відповісти
«… наші словʼянські сусіди»? Він ще й нацист?
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02.02.2024 14:54 Відповісти
Нічого дивного орбану треба показати що він альфа самець, а не хлопчик якому наказують піти каву попити коли дорослі договоряться
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02.02.2024 14:55 Відповісти
Він як телефон гофмаршала, процитував написане. А Орбан, знаючи про резидента ФСБ Дерьмака , оцінив це як власне публічне приниження. Йому (Дерьмаку) можна бути проросійським а мені ні. Неподобство. Телефону на двох ніжках потрібно негайно вибачитись.
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02.02.2024 14:56 Відповісти
Комплиментарна характеристика Кулеби не була сприйнятою угорським хамом Орбаном.
Мораль у басні цієй така
Не слід хвалити гівнюка.
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02.02.2024 14:56 Відповісти
Ми одержали те, що заслуговуємо. Ми заховали зуби і нас почали скубти навіть ті, які раніше сиділи під нашим віником. Вони вже нас поховали і зараз будуть скубтися між собою за куски України.
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02.02.2024 14:57 Відповісти
на що це він натякає щодо кошерності?
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02.02.2024 14:57 Відповісти
Орбан думає, що він не схожий.
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02.02.2024 15:09 Відповісти
на породження мамми Римми зебілароджениці...
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02.02.2024 15:18 Відповісти
у путіна також ця тема проскакувала де він назвав Зеленського ганьбою єврейського народу)
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02.02.2024 15:39 Відповісти
за клонами ***** не слідкую... Щодо зебіла, не впевнений, що ізраїльтяни визнають його своїм, оскільки цим тупорилим метром на підборах, складно пишатись нації, що представлена найбільшою кількістю "Нобелівських лауреатів".
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02.02.2024 15:47 Відповісти
попрошайка угорщина. Ми також зараз в цій ролі, але в нас війна!!!!!!!!!!!!!!! а в Угорщині що, також війна?? абідєлся він! Та й на що? Це був натяк на те, що угорський прем"єр за свою країну, як на мене трохи по підлабузницьки виглядає, але точно не образливо. Чи орбан боіться що ***** від кормушки кацапської його відсторонить?))
І, перепрошую, яке угорці мають відношення до слов"ян?? Таке ж як і якути)
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02.02.2024 14:57 Відповісти
чим більше кулєба залазив в задницю з прорашистськими мадярськими глистами,тим більше він ставав подібним на глисту
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02.02.2024 15:03 Відповісти
Кулеба, Зеленський і Орбан... В порівнянні цея як дітородний орган і змазка для гумового пристрою, який забезпечує безпеку цього органа... Це порівняння політиків в українській провінціальній табелі рангів.
Пізнаєте? На фото самий юний премер-міністр, якого приймали в Овальному кабінеті президенти США. Пізнаєте? Це 1998 рік. Зеленський заснував свою сьудію 95 Квартал.

Не знаю, чи повинен був Черчілль подобатися туарегам Сахари, тому думаю що і Орбан має якесь право не подобатися українському лохторату Зеленському.
Я тільки знаю, що Орбан знає як обиратися кожен раз, на відміну від Зеленського. який сховався як щур за війсковий стан.
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02.02.2024 15:03 Відповісти
Молодий Орбан схожий на Арестовича.
(Смахіваєт)
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02.02.2024 15:11 Відповісти
Я так думаю, что Арестович похож на сперматозоид-зачинатель Орбана.
Ну и Арестович, в отличие от Орбана ни на одном митинге в своей жизни не выступал - 100% интернет-продукт, как сиськи Кардашьян!
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02.02.2024 15:22 Відповісти
Точно! Когда кончает, то смахивает на Люсю! 👍
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02.02.2024 16:21 Відповісти
але більше на ******.
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02.02.2024 20:14 Відповісти
Ти ба, воно ще й виглядало, як людина...
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02.02.2024 15:19 Відповісти
Це він такий крутий після зустрічі із Семеном Юдковичем?
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02.02.2024 16:08 Відповісти
Після цієї зустрічі Біл запропонував орбану пройти в нумєра і використав копченого мадяра як Моніку Левінську ,а на коня запхав йому у дупу саксофон.
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02.02.2024 17:48 Відповісти
А ты свічки у них в номері запалював і тримав однією рукою?
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02.02.2024 18:05 Відповісти
Свічки собі в гудок запихай може взлетиш як Юра з байконура
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03.02.2024 00:30 Відповісти
що за херня . клінтон і з монікою левінскі фотографувався . то це не значить що вона така крута . тим більше в ті часи презеденти частенько з гімном фоткалися , ні хто ж не знав що з того гімна виросте. а те що венгрія в ЄС тепер в повні сраці , і тільки кредити клянче , то і є орбан . скоро їх Румини з Болгарами переженуть . бо той горошок зелений та ікаруси на HUY нікому не потрібні .фрукти вже у Поляків купляють .
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02.02.2024 20:13 Відповісти
Повна маячня, ***** також знає як обиратися кожен раз і лукашенко знає, хоча насправді програв домогосподарці, яка взагалі не політик.
Тому можеш засунути змащений гумовий пристрій собі в анальний отвір і надрочувати на свого куміра Орбана, найбільшого ворога України після *****.
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03.02.2024 01:01 Відповісти
Отже ми теж можемо сказати , -"хто вони нам такі що вказують якою мовою нам вчити громадян України"!
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02.02.2024 15:05 Відповісти
Громадяни України самы визначають, якою мовою їм вчітись! І хто ви такі, щоб щось визначати - дворовий комітет чі Союз Меча і Калькулятора?
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02.02.2024 15:26 Відповісти
Чергова кацапська гнида на Цензорі. Т
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02.02.2024 16:04 Відповісти
Бідолашний гуляшику - прилетіло вже від рєпи?!
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02.02.2024 15:08 Відповісти
засунули репу в дупу
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02.02.2024 20:16 Відповісти
Що воно меле? Корчить з себе "ображений гуляш"
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02.02.2024 15:11 Відповісти
Сраколизання не зараховане. Треба інший підхід нашому МЗС придумати, може, з іншої сторони тіла Орбана підійти до вправи? )
Направду ж гидко, що замість МЗС та його голови ми маємо нікчемне плазуючи створіння, яке в Україні колінкує перед завгоспом президента, а назовні видає якісь безхребетні, образливі для нашої країни заяви та дії. Як же дістало це зелене шапіто бездарних насмішних блазнів...
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02.02.2024 15:14 Відповісти
Бо не треба сраку лизати мудакам. Мудаків потрібно називати мудаками. Орбан - мудак!
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02.02.2024 15:17 Відповісти
Це точно не сподобалось ліліпутіну, тому й така реакція , що мов ми ні-ні, ми проросійскі, не хвилюйтеся ... Просто орбана ЕС засунув під плінтус, зламав чере коліно неначе тріску
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02.02.2024 15:18 Відповісти
Орбану і так Євросоюз яйця прищемив із тими п'ядесятьма мільярдами, путінський план не виконується, а тут ще й наш сраколиз ззаду пристроївся... От у Вітюши й бомбануло
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02.02.2024 15:29 Відповісти
Он кацапи назвали Орбана домашньою тваринкою і все гут.
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02.02.2024 15:35 Відповісти
Та Кулеба лох, даже ермак его в угол посадил и сам разговаривал с венграми. Чего ждать от орбана. Кулеба попустень и этого ничего не исправит, верните Климкина.
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02.02.2024 16:10 Відповісти
Агент КГБ-ФСБ Витя Орган просто на задании, ему надо максимально усложнить Украине задачу отстоять свою независимость. Он же не зря едил перед войной к *****, там ему скорее всего пообещали кинуть косточку в виде Закарпатья, после оккупации всей Украины. А теперь он в истерике бьется от бессилия. Уверен даже если бы Кулеба в знак уважения намазал лицо баношем и спел венгерский гимн - Орбан тоже нашел бы в этом какой то антивенгерский подтекст
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02.02.2024 16:12 Відповісти
https://antikor.com.ua/ru/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
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02.02.2024 16:13 Відповісти
Якби зелені уй@бки-куколди стали рачки та роздвинули "булки" перед орбаном, то він все одно знайшов би привід,щоб визначити цей факт як недружній жест. Невже не зрозуміло,що ця прокацапська істота -ворог України? І чим раніше почати покривати матами цю угорську шоблу-тим скоріше вони приповзуть навколішки в Київ.
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02.02.2024 16:15 Відповісти
Треба було сказати: "Ваш Орбан - прокремліське лайно. Гірше Шредера"
Тоді би Орбан поважав.
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02.02.2024 16:17 Відповісти
Ербана останнім часом стільки макали в гімно, що йому теж захотілось когось макнути. Поведінка типового Холуя! Це, ше раз підкреслило його нікчемніссть. Захід його розкусив. Скоро йому Пи....дець!
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02.02.2024 16:25 Відповісти
та пихуй, шо ты там сказал..с нашей послевоенной армией вы будете 7-40 на Закарпатье танцевать!))
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02.02.2024 16:46 Відповісти
"Нам не потрібна печатка кошерного схвалення іншої країни, так би мовити. Нам не потрібні вони, щоб судити, хто ми є. Що, чорт забирай? отак українці - вже офіційно.мінори зажжєни.
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02.02.2024 16:59 Відповісти
У Орбана обсцесивно- компульсивний розлад. Постійно повторювані дії для перемоги на виборах будь-якою ціною переповнили можливості його мозку. Два терміни було досить. Модьорорсаг ніколи вже не буде великою.
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02.02.2024 17:03 Відповісти
Чи це переклад якийсь дебільний, чи це мадярське ***** так по дебільному вчергове опустило Україну...
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02.02.2024 17:17 Відповісти
Пох на Кулебу, але це вже здається якась шизофренія від орбана! Навіть лаврова переплюнув...
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02.02.2024 17:58 Відповісти
нихуясе , чувуак из жопЫ Европи заговорив , ви бл. до 1870 року ким були , в Австрії ? печенеги срані.ну ні , ну це просто ******* якийсь , вони вже в Полщі яблуки закуплюють ... аграрії сррані .Словянскі сосіди вирішують хто ви , а **** вирішувати , ви гімно і як колись сказали венгри - срака європи . ви не європійці.
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02.02.2024 19:55 Відповісти
пробачаюсь там кома не там .... - і як колись сказали , венгри - срака Європи.
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02.02.2024 19:56 Відповісти
Из москвы щелбанов надавали, приходится нести чушь в стиле жирика. Достаточно одного прыща, на которого вагон компромата 40летней давности на лубянке, чтобы всю демократию Европы поломать
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02.02.2024 19:58 Відповісти
кто-то что-то понял? что он сказать хотел, на что обиделся и при чем тут кошерность?
кулеба разве еврей??
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02.02.2024 23:50 Відповісти
 
 