На наступному саміті Єврорада обговорить військову та фінансову підтримку України, - посол ЄС Матернова

На наступному саміті Європейської ради обговорюватиметься нарощування оборонного виробництва в Європі та започаткування різних спільних ініціатив щодо військової та фінансової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила в інтерв’ю Укрінформу.

"Ведеться дискусія про необхідність нарощувати оборонне виробництво в Європі, започатковувати різноманітні спільні ініціативи та продовжувати військову й фінансову підтримку воєнних зусиль України. Це, до речі, обговорюватиметься на наступному саміті", - зазначила вона.

Матернова зауважила, що у висновках саміту 1 лютого чітко сформульовано, що лідери Євросоюзу дуже багато говорять про необхідність зміцнення військової підтримки та зміцнення власних оборонних можливостей як для стимулювання внутрішнього виробництва, так і стримування РФ.

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Посол ЄС також додала, що відбуваються активні дискусії між представниками України та окремих держав-членів ЄС щодо гарантій безпеки, й українські посадовці якраз перебувають із візитами в європейських столицях цими днями, фактично обговорюючи підписання таких двосторонніх угод.

Допомога Україні від ЄС

1 лютого лідери ЄС погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро.