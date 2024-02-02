Стеження за Bihus.Info: Журналісти просять ідентифікувати осіб, які, ймовірно, шпигували за групою проєкту. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
Журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.
Про це заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Допоможіть упізнати. Думаю, ви і без підказок розумієте, де працюють ці люди - з огляду на те, що днями цілком конкретна структура повідомила, що підвищує рівень безпеки медіа.
Покажіть ці фото знайомим там. І напишіть нам - в особисті або на пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Будь ласка, зачекайте...
Йокарний бабай, динєголова.
По сравнению с другими у меня намного все хуже с веществами, я хронический запойный алк, что если сравнивать с "наркоманами", намного, намного хуже. Ну типа 50 работ из за этого потерял и все такое, бо "исчезаю" на недели две раз в 2 месяца. У всех "наркоманов" все зашибись... Но не у меня....
Брехливі репортажі робили разом, але наркоту вживали лише оператори
Живіть з цим
Віру, віру
ТО ТІЛЬКИ У кацапні, там депутати усі кегебо-фєєсбєшнікі.
це вам не на фронті бути
а кажуть нікого на фронт посилати..
Хай оголосить розцінки, а то - допоможіть...
Нахапав, мабудь як лещенко, так що башляй і будемо шукати...
Это ребятки из наружки СБУ
СДЕЛАЙТЕ ИХ МОРДЫ ЗНАМЕНИТЫМИ
И завтра служба выбросит их,засвеченных, на улицу
И в следующий раз ребятки из наружки
Десять раз подумают
Нужно ли им это говно
Когда - то создатель ФБР - Эдгар Гувер
Лично набирал людей в эту службу
Он искал людей чести
С приходом Зеленского
СБУ стала синонимом БЕСЧЕСТЬЯ
БАКАНОВСКАЯ КОНТОРА
МЕРЗОТА рулит страной!!!
Коли спецслужба витрачає стільки зусиль і ресурсів, щоб зняти мультяшний ролік зі чиїмось голосами і якимись мутними діями, і отримує вкрай негативний результат для своєї репутації, для репутації взагалі демократичної країни, бо той департамент мав би захищати саме демократичну державність, а не особистісну - особистісну захищає фсо чи як там охорона президента, то це ставить питання, а чим вони там зайняті взагалі то...
Хочеться ще порівняти з боротьбою з корупцією - стільки було витрачено зусиль у вигляді нових правоохоронних органів, суду, законів, переатестацій, а результат такий, що з 32млрд неповернених МО грошей, заарештували тільки одне юрлице і ключовий підозрюваний не в суді свою правоту відстоювати збирається, а на поліграфі?! А чому просто не поклястися мамою чи крестом на пузі? Якесь дикунство і маразм в корупційному середовищі
Я думав, що це тільки Коломойський може вважати крадіжку величезної кількості чужих грошей в Приватбанку не злочином, тому що у нього відповідальність тільки перед бгггом, а з бгггом він вже домовиться - так виявляється, що у середньої ланки корупціонерів теж відсутня правова свідомість)
У нас суцільне лицемірство в правовій площині, а наші найчесніші журналісти з УП під час приїзду наглядачів з США прогрес в графіках сприйняття корупції як результат піднесли - відзвітувались графіками, щоб отримати ще одну каденцію грошової допомоги
Якщо журналістика це сторожовий пес демократії, то наші журналісти це гламурні маленькі собачки для інтер'єру і бантиків, а мали би бути бульдогами!
век воли не видать
Народний депутат України Микола Тищенко заявив про свою підтримку співробітникам СБУ, які шпигували за членами команди Bihus.Info. Відповідне повідомлення Тищенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Хлопці, ми всі все розуміємо. Ми (?) з вами», - підписав відео Тищенко.
https://glavcom.ua/country/incidents/skandal-iz-bihusinfo-tishchenko-rozpoviv-khto-stezhiv-za-zhurnalistami-983963.html
А не занималось бы журналистами
Но Коля же кум САМОГО! Ермака. Кто ж его посадит!