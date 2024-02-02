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стеження (97) Бігус (170)

Стеження за Bihus.Info: Журналісти просять ідентифікувати осіб, які, ймовірно, шпигували за групою проєкту. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Про це заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможіть упізнати. Думаю, ви і без підказок розумієте, де працюють ці люди - з огляду на те, що днями цілком конкретна структура повідомила, що підвищує рівень безпеки медіа.

Покажіть ці фото знайомим там. І напишіть нам - в особисті або на пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні.

Стеження за журналістами Bihus.Info
Стеження за журналістами Bihus.Info
Стеження за журналістами Bihus.Info
Стеження за журналістами Bihus.Info
Стеження за журналістами Bihus.Info
Стеження за журналістами Bihus.Info

Читайте: Зеленський про стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ буде це розслідувати, потрібно знайти відповіді

Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Читайте: У Нацполіції зареєстровано чотири провадження щодо таємної зйомки та прослуховування команди Bihus.Info, - Вигівський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
З одного боку співчуваю Bihus.Info та вважаю дії державних органів ганебними, а з іншого бачу як вони отримали бумеранг за підігравання на виборах тим хто зараз керує країною поливаючи брудом попереднє керівництво України яке їх НЕ переслідувало і давало можливість вільно висловлюватись із критикою влади!!! За що боролись, на те й напоролись!
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02.02.2024 15:05
+32
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02.02.2024 15:16
+22
Свинарчуки стежать. Бо збагатився в 82 рази.
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02.02.2024 14:58
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Як на мене спозорились що влада зі спецслужбами, що журналісти, які виявились наркоманами
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02.02.2024 14:57 Відповісти
В поліцію,СБУ,ще там кудись нехай звертаються!Хтось когось впізнає,передасть інфу,потім з цією особою щось станеться,і все,приїхали!
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02.02.2024 15:19 Відповісти
зеДовбойоб з єрмачмом скажуть, що то були паломнікі, а журналісти ,,всьо прідумалі,,!
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02.02.2024 16:15 Відповісти
А хто з журналістів БІ є наркоманом?
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02.02.2024 15:24 Відповісти
Оператори не є журналістами.
Йокарний бабай, динєголова.
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02.02.2024 15:37 Відповісти
Там вообще не было журналистов, и там вообще не было ничего что бы указывало на наркоманию. А вот когда мозгов нет, это в миллион раз хуже чем быть самым законченым наркоманом. Откуда вы такие беретесь?
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02.02.2024 15:48 Відповісти
скажіть а у вас серед співробітників є наркомани ?
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02.02.2024 17:47 Відповісти
у мене серед співробітників є п"яниці,а от алкоголіків вже провели на пенсію. а що?
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02.02.2024 18:59 Відповісти
Если считать что курить травку и фенчик нюхать по празникам, то у меня все наркоманы знакомые. Если брать меня, то у меня жуткая паника от травки, а фен я только от тяжелых бадунов употребляю...

По сравнению с другими у меня намного все хуже с веществами, я хронический запойный алк, что если сравнивать с "наркоманами", намного, намного хуже. Ну типа 50 работ из за этого потерял и все такое, бо "исчезаю" на недели две раз в 2 месяца. У всех "наркоманов" все зашибись... Но не у меня....
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02.02.2024 19:47 Відповісти
Співчуваю.
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02.02.2024 21:11 Відповісти
Що ти несеш? Журналісти не вживали.
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02.02.2024 16:16 Відповісти
Не розганяйте брехню, що журналісти вживали наркоту. Якщо ви не в темі, то не ляпайте язиком
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02.02.2024 16:18 Відповісти
Я в темі.
Брехливі репортажі робили разом, але наркоту вживали лише оператори
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02.02.2024 16:49 Відповісти
Конкретику на стіл! Замість ля-ля-ля
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05.02.2024 07:10 Відповісти
Конкретика в тому, що члени знімальної групи наркомани.
Живіть з цим
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05.02.2024 08:40 Відповісти
Так Ви визнаєте, що збрехали?
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05.02.2024 07:13 Відповісти
ви малограмотна? в усіх джерелах писали, що наркоманами виявилися оператори а не журналісти. Прочитати вона не може, а розмножувати брехню - скільки завгодно (((
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02.02.2024 16:20 Відповісти
Ну да. Лише вони.
Віру, віру
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02.02.2024 16:47 Відповісти
Та вірте в що завгодно, тільки не меліть нісенітницю і не вводьте людей в оману чи не доводьте до бісиків. А то стверджуєте так, ніби самі там з ними були. А придумати хвора уява може все, що заманеться її господині. А можливо, тут все значно простіше, замовлений коментар. Піди - розберися.
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02.02.2024 20:56 Відповісти
Ще у вас спитаю. Ви працюєте з наркоманами ?
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02.02.2024 21:09 Відповісти
Спарава в тому , що і зе наркоман , профнепригодний , але під керівництвом ФСБшних кротів Ермака&Татарова …… вже встановили ДИКТАТУРУ ! І це не ганьба , а ЗЛОЧИН проти Конституції !
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02.02.2024 16:27 Відповісти
там не фігурують журналісти..по наркоте..там техники..це дві велики різниці..
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02.02.2024 21:49 Відповісти
Свинарчуки стежать. Бо збагатився в 82 рази.
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02.02.2024 14:58 Відповісти
спочатку тут потусувалися, а потім на груповуху поїхали..не життя а казка в деяких із силових органів
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02.02.2024 14:59 Відповісти
А уголовная ответственность их шефа будет, или, как обычно сейчас, тихо в лес уйдет?
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02.02.2024 15:00 Відповісти
уже пішов......
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02.02.2024 15:41 Відповісти
Не пойму... Осужденным коррупционеров лицо замазали, а этим почему-то нет.
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02.02.2024 15:00 Відповісти
списаний матеріал.......
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02.02.2024 15:42 Відповісти
Якщо це дійсно СБушники,то бігуси зараз спалили оперативних працівників, кацапи таку інфу не пропустять
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02.02.2024 15:02 Відповісти
а на хера вони кацапам?
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02.02.2024 15:10 Відповісти
якщо ти не розумієш,то це твої труднощі
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02.02.2024 18:19 Відповісти
Ці так званы співробітники каZапам не вороги, а союзники, тому що пресують журналістів, які розказують про корупцію, яка на руку ху@лу.
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02.02.2024 15:35 Відповісти
самогоноварінням займалися - от і спалилися, досвіду не мали! Зерро....
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02.02.2024 15:43 Відповісти
да и норм. спец службы не пропустят, журналистов-наркоманов, палящих оперативников...если они у нас есть конечно....
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02.02.2024 16:00 Відповісти
Не бреши, журналісти не вживали наркоту!
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02.02.2024 16:19 Відповісти
Так їм і треба , гниди ! Вони не повинні були виконувати ЗЛОЧІННІ НАКАЗИ ЕРМАКА&Малюка! Це , що вже 37 рік
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02.02.2024 16:30 Відповісти
Та ти шо??!! Ой,горе.... Хоча,від цих чуваків кацапам така ж небезпека,як і від тебе на продавленому дивані....
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02.02.2024 19:02 Відповісти
З одного боку співчуваю Bihus.Info та вважаю дії державних органів ганебними, а з іншого бачу як вони отримали бумеранг за підігравання на виборах тим хто зараз керує країною поливаючи брудом попереднє керівництво України яке їх НЕ переслідувало і давало можливість вільно висловлюватись із критикою влади!!! За що боролись, на те й напоролись!
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02.02.2024 15:05 Відповісти
Щоб не поливали брудом треба бути чистим.
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02.02.2024 15:32 Відповісти
🙈 , , чистий , як « янетряпка»?
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02.02.2024 16:32 Відповісти
от нехай нечистий Бігус і не стогне тепер, я ж правильно розумію? був би чистим, ніхто б за ним не стежив і брудом не поливав, правда ж? ну як можна було вірити такому брудному, як виявилось, Бігусу і його побрехенькам в 2019-му, але ж ти вірив, дурік!
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02.02.2024 16:57 Відповісти
Схоже що ти з тими типами з однієї контори. Покади своє личико, Гюльчитай.
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02.02.2024 18:40 Відповісти
сцикун-ухилянт, так ти повернись в Україну і всіх побачиш! чого ж ти здриснув замість того, щоб країну захищати? понавибирав і втік?!
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02.02.2024 18:47 Відповісти
Ти провокатор, або ж порохобот - журналісти повинні копати під будь-яку владу, вони сторожові пси демократії. Схоже, саме поняття демократії для тебе недоступне, як і багатьом взагалі - уря нашому найвеличнішому лідеру. Не спостерігаєш, звідки таке несеться? А найбільше засмучує, що полайкали тебе найбільше - за що гинуть наші воїни, за найвеличніших? За родіну, за сталіна?
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02.02.2024 15:59 Відповісти
ЗЕбот 🤖🤢? Вони оббріхували , що Порошенко вбив рідного Брата , то це є правда ? Про Свинарчуків , яких вже РЕЗНІКОВ ЕРМАК В МІЛЬЯРДИ РАЗІВ ПЕРЕПЛЮНУЛИ.
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02.02.2024 16:35 Відповісти
Гівновкид про Свинарчуків зроблено за місяць до виборів, хоча матеріали в них були за рік до виборів.
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02.02.2024 19:35 Відповісти
но свинярчуки реальные и дела реальные
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03.02.2024 06:54 Відповісти
Ні. І вже багато судів це доказали. А що було реальним, так це знищення каналів контрабанди кацапських запчастин для української зброї, за що заплатили життям або свободою десятки українських агентів-нелегалів в РФ
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03.02.2024 09:55 Відповісти
Віталію, або у Вас з логікою негаразд, або Ви провокатор. По Вашому, якщо влада не переслідує журналістів, то їм і не треба критикувати владу не зважаючи на їх (влади) корупційні чи незаконні дії?
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02.02.2024 16:23 Відповісти
Закупка клістронів була дуже потрівною для держави. Тендер на контрабанду не об'явили?
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02.02.2024 19:38 Відповісти
Про бруд можна уточнити? Що саме ви вважаєте брудом? Чи при попередньому керівництві України корупції та розкрадання державного майна не було? Наведіть приклад "бруду"!
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03.02.2024 10:13 Відповісти
Закупка край необхідних запчастин, контрабандою в рашці. Вигода Україні, збиток рашці. Бігус подав це, як "велику зраду" напередодні виборів. Була звичайна маніпуляція громадською думкою. Таких "зрад" було зклепано безліч, різними журнашлюхами.
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03.02.2024 15:28 Відповісти
Це ухилянти.
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02.02.2024 15:07 Відповісти
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02.02.2024 15:16 Відповісти
Треба відрізняти одне від одного: Порошенко, Муженко - державні службовці, журналісти Бігус - не є держ.службовцями.
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02.02.2024 15:37 Відповісти
Муженко не був держслужбовцем два роки тому...військовий пенсіонер..
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02.02.2024 15:39 Відповісти
шибздо пардтрійот, а хіба бепутат Верховної Ради є держслужбовець????

ТО ТІЛЬКИ У кацапні, там депутати усі кегебо-фєєсбєшнікі.
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02.02.2024 16:04 Відповісти
Тобі, кацапе якусь ліву методичку скинули.
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02.02.2024 16:19 Відповісти
Неправильна відповідь,в 86! Вбитого брата не забудьте
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02.02.2024 15:20 Відповісти
сов'єтнікі татарова
це вам не на фронті бути
а кажуть нікого на фронт посилати..
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02.02.2024 15:18 Відповісти
Бігус все робить за гроші і чому він вважає, що хтось буде нашаріка йому давати інформацію?
Хай оголосить розцінки, а то - допоможіть...
Нахапав, мабудь як лещенко, так що башляй і будемо шукати...
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02.02.2024 15:25 Відповісти
Схоже що ти навіть до вітру тільки га бабки ходиш, мерзотник.
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02.02.2024 18:42 Відповісти
бігус,біжи до свого роботодавця-біжи до коломойского."хуженебудет"
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02.02.2024 15:27 Відповісти
Чим займається СБУ під час війни: слідкує за українськими журналістам - збирає компромат і організовує підозри всім тим, які в зоні недоступності: російському актору Пєвцову, який закликав до захоплення всієї України, повідомлено про підозру, Коли б так активно боролися з тими, хто в Україні, в зоні доступу. ІМХО - In My Humble Opinion/ на мою скромну думку, подібне інформаційне сміття якщо не димова завіса, то банальний самозвіт "о продєланной работє" при фактичній бездіяльності. Скільки персоналу зайняті в розслідуванні діяльності подібних пєвцових. А Жіріновсько, Кобзона... справи підозри вже закрили... у зв'язку зі смертю...?
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02.02.2024 15:27 Відповісти
Ванька?! Кузнєцов?! Сто лет, сто зим. Тебя-то сюда как занесло?
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02.02.2024 15:37 Відповісти
Та то просто тіні Свінарчуків, хреститись треба коли ввижається
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02.02.2024 15:31 Відповісти
*шльопав язиком по ср@ці за кортежі.
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02.02.2024 17:02 Відповісти
частина схожі на наркодилерів
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02.02.2024 15:46 Відповісти
Виходить оперативним працівникам СБУ дали завідомо злочинний наказ знімати на відео приватне життя журналістів. Вони виконали цей наказ. Тепер це всплило - чекаєм підозр і подальших арештів виконавців і керівників які віддавали цей наказ - це ж все видача камер, мікрофонів та іншого обладнання, відрядження, витрати на пальне. Хтось це все підписав.
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02.02.2024 15:55 Відповісти
значит запихать в бус, 50 летнего мужика, на мобилизацию, со значком полициии с бодикамерой ТЦК не злочинный наказ и расследовать это зачем?.. а спалить секс вечеринку с пудреньем носов в военное положение-це злочинный наказ???
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02.02.2024 16:53 Відповісти
Шпигунів наказать, наркотіки - легалізувать.
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02.02.2024 16:21 Відповісти
Замість того, щоб займатись шпигунами і агентами рашки, в т.ч і в свойому відомстві, вони слідкують за дівчатами в готельних номерах
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02.02.2024 16:29 Відповісти
Виходе що неначасі, чі своїх не трогають
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03.02.2024 13:39 Відповісти
"Кувшиные рыла"
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02.02.2024 16:37 Відповісти
Дивишся на ці фотки і серце радіє, які у нас зубасті журналісти) А якщо розмотають всю вертикаль аж до Зе, це взагалі свято буде)
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02.02.2024 16:47 Відповісти
Який тонкий гумор!!!!!
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02.02.2024 17:36 Відповісти
Це тупоголові малючки, які лягли під зеленого карлика. Скільки часу пройшло і вони не можуть нікого знайти - смішно, бо так працює наше зелене шапіто.
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02.02.2024 17:24 Відповісти
Що то за специ ,що так спалилися?Шарамижники якісь.
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05.02.2024 21:12 Відповісти
Це все вистава, щоб з прокремліського гімна зробити цукерку! Бігус і його шобла це вороги України!
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02.02.2024 17:31 Відповісти
Бігус, а шо ти, дрищ ЗЕбанутий, розкукурікався? Нагадаю тобі, задрипанцю, що ти кукурікав на Порошенка, і з штанців випригував і на льту гадив на Пороха. Шо, дрищ, ЗЕля тебе обдурив і в тебе не закінчилась єпоха бідності ? У козломордих кацапів е така приказка : за что боролись, на то и напоролись. Так що, Бігус, не плач в жилетку, ти зробив свій вибір в 19 році. Беня тебе використав і тобою підтерся. Така доля продажних журналюг. Тебе викинули, як вжитий презерватив. Я ніколи не був прихильником ЗЕбануттої зграї, боже відведи, а тут скажу, ти отримав те, що заслужив. Так що витри сопельки і поміняй свої обкакані штанці, а то читати тебе гидко.
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02.02.2024 18:02 Відповісти
Порошенко теж не ангел.
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05.02.2024 21:14 Відповісти
Покажіть Малюку. Всі вони його підлеглі.
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02.02.2024 18:43 Відповісти
а може то кувшинові рила
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03.02.2024 03:54 Відповісти
Ділери коксу найняли людей, бо де хто нюхає не купляючи у них і вирішили виявити конкурентів - найняли спеціалістів. Як вам так "відмазка"?
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02.02.2024 19:07 Відповісти
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02.02.2024 21:27 Відповісти
вгодоване бидло, хоч поросят ними бий ... а на "нулі" замість цих бугаїв переважно 50-59 літні дядьки з купою хвороб собою закривають країну, в тому числі, нажаль і цих виродків, які де-юре давали присягу на вірність Україні, а де-факто служать офісно-РеЗЕдентській гидоті в якості особистої "охранкі" гнусавопикого ватного вилупка та його неголеної двометрової секретутки...
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02.02.2024 21:56 Відповісти
Браво!
Это ребятки из наружки СБУ
СДЕЛАЙТЕ ИХ МОРДЫ ЗНАМЕНИТЫМИ
И завтра служба выбросит их,засвеченных, на улицу
И в следующий раз ребятки из наружки
Десять раз подумают
Нужно ли им это говно
Когда - то создатель ФБР - Эдгар Гувер
Лично набирал людей в эту службу
Он искал людей чести
С приходом Зеленского
СБУ стала синонимом БЕСЧЕСТЬЯ
БАКАНОВСКАЯ КОНТОРА
МЕРЗОТА рулит страной!!!
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02.02.2024 23:03 Відповісти
Так от як виглядають особи без виразної особистості... як 95 квартал в СБУ. Проводили таємне фільмування, а виявилося, що зафільмували і викрили себе. Що це за такий професіоналізм навпаки?

Коли спецслужба витрачає стільки зусиль і ресурсів, щоб зняти мультяшний ролік зі чиїмось голосами і якимись мутними діями, і отримує вкрай негативний результат для своєї репутації, для репутації взагалі демократичної країни, бо той департамент мав би захищати саме демократичну державність, а не особистісну - особистісну захищає фсо чи як там охорона президента, то це ставить питання, а чим вони там зайняті взагалі то...

Хочеться ще порівняти з боротьбою з корупцією - стільки було витрачено зусиль у вигляді нових правоохоронних органів, суду, законів, переатестацій, а результат такий, що з 32млрд неповернених МО грошей, заарештували тільки одне юрлице і ключовий підозрюваний не в суді свою правоту відстоювати збирається, а на поліграфі?! А чому просто не поклястися мамою чи крестом на пузі? Якесь дикунство і маразм в корупційному середовищі

Я думав, що це тільки Коломойський може вважати крадіжку величезної кількості чужих грошей в Приватбанку не злочином, тому що у нього відповідальність тільки перед бгггом, а з бгггом він вже домовиться - так виявляється, що у середньої ланки корупціонерів теж відсутня правова свідомість)

У нас суцільне лицемірство в правовій площині, а наші найчесніші журналісти з УП під час приїзду наглядачів з США прогрес в графіках сприйняття корупції як результат піднесли - відзвітувались графіками, щоб отримати ще одну каденцію грошової допомоги

Якщо журналістика це сторожовий пес демократії, то наші журналісти це гламурні маленькі собачки для інтер'єру і бантиків, а мали би бути бульдогами!
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02.02.2024 23:06 Відповісти
Филиал ФСБ оборался как всегда, клоуны с ожирением
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02.02.2024 23:52 Відповісти
профессионалы
век воли не видать
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03.02.2024 01:07 Відповісти
Скандал із Bihus.Info: Тищенко розповів, хто стежив за журналістами

Народний депутат України Микола Тищенко заявив про свою підтримку співробітникам СБУ, які шпигували за членами команди Bihus.Info. Відповідне повідомлення Тищенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Хлопці, ми всі все розуміємо. Ми (?) з вами», - підписав відео Тищенко.

https://glavcom.ua/country/incidents/skandal-iz-bihusinfo-tishchenko-rozpoviv-khto-stezhiv-za-zhurnalistami-983963.html
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03.02.2024 05:29 Відповісти
Вот нехило было, чтоб СБУ занялось бандитским прошлым Коли Оболонского

А не занималось бы журналистами
Но Коля же кум САМОГО! Ермака. Кто ж его посадит!
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03.02.2024 05:32 Відповісти
Якщо бігусята на це "навчання" замовляли собі повій в номери, нюхали білий "сніг" то уявляєте, що творилось на "курсах" в Трускавцях?
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03.02.2024 07:33 Відповісти
Один з Донбасса другий з Кривбасса а суть одна)
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03.02.2024 13:36 Відповісти
 
 