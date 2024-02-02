Стеження за Bihus.Info: Журналісти просять ідентифікувати осіб, які, ймовірно, шпигували за групою проєкту. ФОТО

Журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Про це заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможіть упізнати. Думаю, ви і без підказок розумієте, де працюють ці люди - з огляду на те, що днями цілком конкретна структура повідомила, що підвищує рівень безпеки медіа.

Покажіть ці фото знайомим там. І напишіть нам - в особисті або на пошту: [email protected]", - йдеться в повідомленні.













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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

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