Центр нацспротиву отримав доступ до секретних документів, у яких представники ВПК РФ скаржаться на збитки

Активісти "Кіберспротиву" отримали доступ до документів, у яких представники російського військово-промислового комплексу скаржаться на збитки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Недосконалість російської бюрократичної моделі та інфляція не дозволяють заводам ВПК виконати держзамовлення. Про це йдеться у листі, перехопленому активістами, генерального директора "Муромський приладобудівний завод" Дмитра Фадєєва.

На правах директора "Ліги оборонних підприємств" Володимирської області він скаржиться, що заводи мають здавати продукцію за фіксованими у 2019 році цінами. А купувати деталі за ринковими цінами й при тому передоплатою.

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При тому грошей від держави не вистачає навіть покрити відсотки кредиту, який необхідно взяти, аби розрахуватись з постачальниками. До того ж гроші з підприємства можна вивести лише по завершенню контракту, але контракти укладають на 3-5 років й ці гроші фактично весь цей час заморожені.

Відтак, наприклад лише на виробництві системи навігації "виріб 1Т146" муромський завод отримав 70 млн рублів збитку. Таким чином завод не може виконувати замовлення, яке постійно зростає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, у листі пособник окупантів також скаржиться на те, що на заводах бракує робітників через масову мобілізацію та відсутність житла. Не допомагає навіть будівництво в регіоні справжніх бараків.

З листом можна ознайомитися за посиланням (деяка частина листа видалена з міркувань секретності).

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