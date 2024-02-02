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Угорщина (1354) Євросоюз (7128) Віктор Орбан (283)

Орбан пояснив, чому погодився схвалити виділення Україні 50 млрд євро: "Був у глухому куті"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Орбана в етері радіостанції Kossuth.

"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну - чому б це було добре?", - зазначив угорський прем'єр.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.

"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС запропонував Орбану компроміс для схвалення €50 млрд допомоги Україні, - Politic
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Топ коментарі
+15
> "Я був у глухому куті"

Шольц і Макрон кабінку туалета закрили і тримали? Не випускали?
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02.02.2024 15:29
+14
Слухати людину яка на зарплаті Газпрому, це якось... Без слів, одні матюки.
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02.02.2024 15:31
+14
Та ні,його глухий кут ще попереду.Коли мордор розвалиться,в нього буде глухий кут,навіть 4,і кришка зверху,і гратиме музика,але він її не почує...
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02.02.2024 15:46
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кава була смачна - в туалеті!
50 келихів випив ......
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02.02.2024 15:29 Відповісти
Та ні,його глухий кут ще попереду.Коли мордор розвалиться,в нього буде глухий кут,навіть 4,і кришка зверху,і гратиме музика,але він її не почує...
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02.02.2024 15:46 Відповісти
мені подобається Ваш оптимістичний настрій.......)))
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02.02.2024 15:49 Відповісти
Тільки так може закінчитись ця війна.
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02.02.2024 15:50 Відповісти
+ +
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02.02.2024 15:52 Відповісти
- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек ...
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02.02.2024 15:50 Відповісти
Понять и простить?
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02.02.2024 15:51 Відповісти
А наливали каву Орбагну з пісюару.
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02.02.2024 15:56 Відповісти
якби ж то - із біде "кава", а вода із ....!!!!
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02.02.2024 16:01 Відповісти
мадярщина як руская трасовщиця, хто платить той і ї...е
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02.02.2024 15:57 Відповісти
> "Я був у глухому куті"

Шольц і Макрон кабінку туалета закрили і тримали? Не випускали?
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02.02.2024 15:29 Відповісти
Не впускали )) прийшлося робити все в куті... глухому.
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02.02.2024 15:43 Відповісти
,,Був у глухому куті,, каже цей підор. А міг би стрибнути, як кремлівський пацюк.
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02.02.2024 15:30 Відповісти
Ну куди цьому кабану Грьйбану стрибати? Хіба шо з табуретки, коли вірьовка на шиї.
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02.02.2024 15:58 Відповісти
Да, он где-то за гаражами ныкался...
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02.02.2024 15:59 Відповісти
Слухати людину яка на зарплаті Газпрому, це якось... Без слів, одні матюки.
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02.02.2024 15:31 Відповісти
Єво питалі! (с)
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02.02.2024 15:32 Відповісти
Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше росіян гине...
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02.02.2024 15:32 Відповісти
Еще одна КРЫСА?
Пора уже шо- то с крысами делать
Стока развелось.....
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02.02.2024 15:32 Відповісти
BBC

Сьогодні Орбан часто виглядає самотньою фігурою на самітах ЄС.

Але він не позбавлений союзників і вважає, що на європейських виборах у червні зміни можуть відбутися й на його умовах.
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02.02.2024 15:32 Відповісти
обложи меня , обложили , гонят весело на номера ...
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02.02.2024 15:32 Відповісти
Не любить кави?
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02.02.2024 15:33 Відповісти
поставили хлопака на гречку... наступного разу принесуть зубну щітку і змінять дислокацію...
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02.02.2024 15:35 Відповісти
В запої чи що?
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02.02.2024 15:35 Відповісти
Не был ты в глухом углу. Тебя туда поставили. Раком. Теперь придется как то оправдываться перед другом Володьей за аванс. Тебя, шкуру, он еще как то сможет содержать - но на всю Венгрию ему сейчас нефтебаксов не хватит.
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02.02.2024 15:38 Відповісти
Так вислужуватись перед кацапами, це вже щось з області шизофренії...
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02.02.2024 15:42 Відповісти
Боюсь за Віктора Орбана: нацальніка недовольний:
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02.02.2024 15:44 Відповісти
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02.02.2024 16:46 Відповісти
Ця мразота хоче поіметь і з дохляка ху...ла і з ЄС.
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02.02.2024 15:44 Відповісти
В народі кажуть "поставили раком"
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02.02.2024 15:45 Відповісти
Випередили мене... ))))
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02.02.2024 15:46 Відповісти
Ви хотіли поставити...?)
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02.02.2024 16:08 Відповісти
Та нє, уявив собі як його ставлять))) збочення звісно, але приємно
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02.02.2024 17:08 Відповісти
+ +
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02.02.2024 17:41 Відповісти
Велікая Вєнгрія... нуждаєтся в дєньгах?
Бери приклад з ЬІна.
Їдла немає, зате ракети.
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02.02.2024 15:47 Відповісти
Орбан, що з **@лом?
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02.02.2024 15:50 Відповісти
То якого х...я вийобікуватися?! Сидить,гнида на дотаціях ЄС і нявкає!
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02.02.2024 15:52 Відповісти
"Був у глухому куті"

Але ж зізнайся: тобі сподобалось, паприкаш?
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02.02.2024 15:53 Відповісти
бо ти жадний. хитрожопий циган.
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02.02.2024 15:53 Відповісти
мало значит вас вые...бал русский солдат в 56 году.
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02.02.2024 15:53 Відповісти
Напихали циганомадяру фалосів, пятого кута шукав
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02.02.2024 15:55 Відповісти
"Был в тупике, где надо мной надругались в извращенной форме"
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02.02.2024 15:57 Відповісти
Бомж- калядун)))
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02.02.2024 15:57 Відповісти
- О! То ви - справжній мадьяр!
- Шо-шо??? Від мадьяра чую!!!
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02.02.2024 15:59 Відповісти
Орбан-це корумпована кацапами через міжнародного злочинця в розшуку могілевича мерзота. Про перебування могілевича в хунгаріі в 90х і його відношення із «молодим» політиком орбаном існує багато фактів в пресі. Факт корупції, між іншим, зафіксований і оприлюднений самим могілевичем. Справа в тому, що з тих часів Орбан являється «демократично обраним» політиком, а значить розслідування не проводиться.
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02.02.2024 16:00 Відповісти
Був в глухій туалетній кабінці.
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02.02.2024 16:04 Відповісти
Щоб ти там ї іздох в тому глухому куті
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02.02.2024 16:04 Відповісти
Був в кав'ярні. Інший варіант -чайок з "новічком".
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02.02.2024 16:05 Відповісти
https://antikor.com.ua/ru/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
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02.02.2024 16:12 Відповісти
Не "в куті", а в глухой жопє.
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02.02.2024 16:15 Відповісти
Хотів на двох стільцях сидіти чорт ?

ну тобі показали хто ти на справді
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02.02.2024 16:15 Відповісти
Попав в офсаид
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02.02.2024 16:18 Відповісти
Яке правдиве пояснення.Там і сиди Орбан в тому куті.
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02.02.2024 16:23 Відповісти
У глухому нокауті.....
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02.02.2024 16:40 Відповісти
Знову встромив ***** ножфспіну.

А він таке не пробачає, тому чекаємо на помсту кремлівського карлика. Може кілька калібрів запустить по дружній мадярщині.
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02.02.2024 16:49 Відповісти
Не вилазь з цього кута.
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02.02.2024 17:53 Відповісти
толкова порада, мадьяр пагано розуміє життя, а мав би розуміти. така дружба несе несподівані ефекти.
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02.02.2024 18:26 Відповісти
Він був не просто у глухому куті, а стояв там раком.
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02.02.2024 18:49 Відповісти
Вот что петиция животворящая делает. Не помогают пендели и щелбаны из москвы. Даже вагона компромата 40летней давности на этого прыща не достаточно, чтобы демократию Европы поломать
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02.02.2024 20:05 Відповісти
забрали б кошти, призначені для Угорщини

а зачем они великой венгрии, которая гордо ни от кого не зависит?
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02.02.2024 23:45 Відповісти
 
 