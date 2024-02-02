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Орбан пояснив, чому погодився схвалити виділення Україні 50 млрд євро: "Був у глухому куті"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому він погодився зняти вето на 50 мільярдів євро допомоги від ЄС для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Орбана в етері радіостанції Kossuth.
"Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну - чому б це було добре?", - зазначив угорський прем'єр.
Водночас Орбан вкотре наголосив, що між Україною та РФ мають розпочатися мирні переговори.
"Час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине", - додав прем'єр-міністр Угорщини.
Топ коментарі
+15 Redcar Ukraine
показати весь коментар02.02.2024 15:29
+14 Комиссар Миклован
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+14 Василь Воробець
показати весь коментар02.02.2024 15:46
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Будь ласка, зачекайте...
50 келихів випив ......
Шольц і Макрон кабінку туалета закрили і тримали? Не випускали?
Пора уже шо- то с крысами делать
Стока развелось.....
Сьогодні Орбан часто виглядає самотньою фігурою на самітах ЄС.
Але він не позбавлений союзників і вважає, що на європейських виборах у червні зміни можуть відбутися й на його умовах.
Бери приклад з ЬІна.
Їдла немає, зате ракети.
Але ж зізнайся: тобі сподобалось, паприкаш?
- Шо-шо??? Від мадьяра чую!!!
ну тобі показали хто ти на справді
А він таке не пробачає, тому чекаємо на помсту кремлівського карлика. Може кілька калібрів запустить по дружній мадярщині.
а зачем они великой венгрии, которая гордо ни от кого не зависит?