Румунії слід запровадити добровільну строкову службу, бо Росія не зупиниться, - командувач румунської армії Георгіце
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Румунії варто терміново ухвалити законодавчу базу, яка б дозволила цивільним добровольцям проходити військову підготовку.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав новий головнокомандувач армії країни Влад Георгіце, повідомляє Цензор.НЕТ.
На його думку, населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, "треба бути занепокоєним".
"Особисто, хоча і не обов’язково як кадровий військовий, я вважаю, що Російська Федерація не зупиниться (в Україні. - Ред.). Якщо вона переможе в Україні, її наступною головною метою буде Молдова. Ми також побачимо напруженість на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що Путін посилить свою політику в найближчому майбутньому", - сказав Георгіце.
Він зазначив, що відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством оборони Румунії, зараз перебуває в обох палатах парламенту і, швидше за все, буде обговорений після кількох цьогорічних турів місцевих, парламентських і президентських виборів.
Поміж іншого, за словами командувача, він передбачає запровадження строкової добровільної військової служби. Програма буде відрізнятися від професійних військових, але учасники все одно отримуватимуть гроші.
"Ми орієнтуємося на віковий сегмент від 18 до 35 років, незалежно від статі, національності та віросповідання - молодих людей, які хочуть носити військову форму. Ми повинні оплачувати цей вид послуги та навчати учасників основних правил війни", - вважає він.
Командувач вказав на те, що корпус резервістів Румунії старіє і не зможе протистояти викликам збройного конфлікту: "уявіть собі 50-річну людину, яка несе військовий рюкзак об’ємом 80 літрів".
Чисельність професійної армії Румунії наразі налічує 80 тисяч людей.
Георгіце, який очолив румунську армію в листопаді, каже, що цієї кількості недостатньо в поточному геополітичному кліматі, і її слід збільшити на 50 відсотків.
"Адекватна чисельність для професійної румунської армії має складати близько 120 тисяч", - каже він.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3471278
але то якийсь румунський довбоЙовбак, СТРОКОВУ (!) службу - для ЗАХИСТУ? Seriously?!
Це як у анекдоті буде - прийде русня в румунію, а строковики їм і картоплі начистять, і плац підметуть, і дачі офіцерам відремонтують...
як це: добровільна строкова служба?
або контрактна, або примусова, як дехто, впарює україні.
всю київську, чернігівську сумську області захищали партизани.
так шо ненада ляля.
зе!поц просрав все! бо в нього арєстовіч був і отой дегенерат матюкливий.
а тепер тцк ганяються за пересічним комбайнером василем, бо за нього премію дають.