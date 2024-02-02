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Румунії слід запровадити добровільну строкову службу, бо Росія не зупиниться, - командувач румунської армії Георгіце

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

влад,георгіце

Румунії варто терміново ухвалити законодавчу базу, яка б дозволила цивільним добровольцям проходити військову підготовку.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав новий головнокомандувач армії країни Влад Георгіце, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, "треба бути занепокоєним".

"Особисто, хоча і не обов’язково як кадровий військовий, я вважаю, що Російська Федерація не зупиниться (в Україні. - Ред.). Якщо вона переможе в Україні, її наступною головною метою буде Молдова. Ми також побачимо напруженість на Західних Балканах. Я більш ніж переконаний, що Путін посилить свою політику в найближчому майбутньому", - сказав Георгіце.

Читайте: Головне питання, чи вистачить Україні людського потенціалу для перемоги, - голова Генштабу Румунії Георгіце

Він зазначив, що відповідний законопроєкт, розроблений Міністерством оборони Румунії, зараз перебуває в обох палатах парламенту і, швидше за все, буде обговорений після кількох цьогорічних турів місцевих, парламентських і президентських виборів.

Поміж іншого, за словами командувача, він передбачає запровадження строкової добровільної військової служби. Програма буде відрізнятися від професійних військових, але учасники все одно отримуватимуть гроші.

Також читайте: Голова Генштабу Румунії Георгіце закликав готуватись до можливої війни з РФ: "Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому"

"Ми орієнтуємося на віковий сегмент від 18 до 35 років, незалежно від статі, національності та віросповідання - молодих людей, які хочуть носити військову форму. Ми повинні оплачувати цей вид послуги та навчати учасників основних правил війни", - вважає він.

Командувач вказав на те, що корпус резервістів Румунії старіє і не зможе протистояти викликам збройного конфлікту: "уявіть собі 50-річну людину, яка несе військовий рюкзак об’ємом 80 літрів".

Чисельність професійної армії Румунії наразі налічує 80 тисяч людей.

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Георгіце, який очолив румунську армію в листопаді, каже, що цієї кількості недостатньо в поточному геополітичному кліматі, і її слід збільшити на 50 відсотків.

"Адекватна чисельність для професійної румунської армії має складати близько 120 тисяч", - каже він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
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02.02.2024 16:04
+9
Походу цей командувач-румун найшвидше дружить з "соображалкою" ніж все військове керівництво НАТО, мабуть скоро знімуть.
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02.02.2024 15:58
+6
Як швидко вони вчаться.........
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02.02.2024 15:53
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Як швидко вони вчаться.........
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02.02.2024 15:53 Відповісти
Походу цей командувач-румун найшвидше дружить з "соображалкою" ніж все військове керівництво НАТО, мабуть скоро знімуть.
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02.02.2024 15:58 Відповісти
А як же мантри марафонів,що кацапи уже куй без солі доїдають,що от от уже розваляться? А тут виявляється вони і на балканах можуть щось влаштувати, і в Ізраїлі конфлікт не без їх рук відбувся, і забастовки на кордонах Польщі,Румунії і Словаччини також не без кацапів обійшовся і так далі? А у нас дуже ******* похіхікати про тупих і недолугих чмобіків з котрими воюємо
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02.02.2024 15:59 Відповісти
так простіше спати!!!
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02.02.2024 16:02 Відповісти
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02.02.2024 16:04 Відповісти
Чим служба за контрактом (добровільна угода на певний термін) відрізняється від "добровільної строкової служби"?
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02.02.2024 16:00 Відповісти
відношення: розмір затрат на армію-ефективність!
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02.02.2024 16:03 Відповісти
Тим, чим професійний найманий працівник відрізняється від добровільного раба...
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02.02.2024 16:58 Відповісти
Щось забагато кудахтання від цих румунештів - страшно стало?
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02.02.2024 16:01 Відповісти
заткни клаву бо рас туди- вже зебіл...
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02.02.2024 16:32 Відповісти
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02.02.2024 16:05 Відповісти
"уявіть собі 50-річну людину, яка несе військовий рюкзак об'ємом 80 літрів".
Джерело: https://censor.net/ua/n3471278

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02.02.2024 16:33 Відповісти
А жінку , яка не 50 ти річна , але має 50 кг , і пре з рюкзаком в 40 кг ))) Отожжж))) А так є пане ))
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02.02.2024 18:22 Відповісти
невже ви зрозуміли те чого я не писав? Смайлик "підпільник Кіндрат"- це сарказм над цитатою зверху, оскільки призовий вік українців до 60-ти років.
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02.02.2024 18:33 Відповісти
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02.02.2024 19:47 Відповісти
ой не слід, хлопці, ой не слід... контрактну - так.
але то якийсь румунський довбоЙовбак, СТРОКОВУ (!) службу - для ЗАХИСТУ? Seriously?!
Це як у анекдоті буде - прийде русня в румунію, а строковики їм і картоплі начистять, і плац підметуть, і дачі офіцерам відремонтують...
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02.02.2024 16:56 Відповісти
у мене питання.
як це: добровільна строкова служба?
або контрактна, або примусова, як дехто, впарює україні.
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02.02.2024 17:06 Відповісти
Коби не було примусової, то кацапи були б уже у Львові.
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02.02.2024 18:02 Відповісти
в перші пару тижнів вторгнення, в тцк, стояли черги кілометрові.
всю київську, чернігівську сумську області захищали партизани.
так шо ненада ляля.

зе!поц просрав все! бо в нього арєстовіч був і отой дегенерат матюкливий.
а тепер тцк ганяються за пересічним комбайнером василем, бо за нього премію дають.
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02.02.2024 18:07 Відповісти
Всім сусідам ********** по периметру доведеться вводити загально-обовязкову військову підготовку і популяризувати військово-прикладні види спорту починаючи з шкільної лави.
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02.02.2024 19:10 Відповісти
 
 