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Новини За кордоном
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Йорданія (18) Іран (1343) США (14501)

США почнуть удари по іранських цілях в Іраку та Сирії на цих вихідних, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Сполучені Штати планують завдати ударів по численних цілях в Іраку та Сирії вже цими вихідними у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цілями ударів США стануть іранський контингент і об’єкти.

Видання вказує, що відповідь США буде "багаторівневою": поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації.

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Співрозмовники видання пояснили, що мета ударів - змусити Іран і його поплічників зменшити кількість атак по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем для зниження напруженості.

Також WSJ наголошує, що Іран надіслав сигнал про те, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попереджає, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні спонукатимуть його завдати удару у відповідь.

Читайте також: Безпілотник атакував американську військову базу в Йорданії - загинуло 3 солдати
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Топ коментарі
+18
Ну і навіщо попереджати ворога про таке? WSJ потрібно по вухах надавати за таке!
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02.02.2024 16:34
+15
От буде для них несподіванка )))
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02.02.2024 16:40
+12
Надо было ещё и время и место ударов указать .
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02.02.2024 16:45
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Ну і навіщо попереджати ворога про таке? WSJ потрібно по вухах надавати за таке!
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02.02.2024 16:34 Відповісти
Не надо. Газета была частью дезы. По чуркобесам уже в.**.ли, днем в пятницу.
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03.02.2024 00:35 Відповісти
не та вже старушка Америка
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02.02.2024 16:35 Відповісти
Але пи#ди ще дасть кому завгодно й зброю просити небуде.
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02.02.2024 16:43 Відповісти
але це не точно ...
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02.02.2024 18:32 Відповісти
та вони мексіканцям на кордоні ***** дати не можуть, рашку бздять, корею бздять, китай бздять, іран бздять. Шо вони можуть?

То всі інши сношають штати на світовій арені, а що роблять штати? всередині краіни з трампом не можуть нічого зробити, з венгрією нічого не можуть зробити

турциія робить що хоче.

Вся та велич штатів - шось вже не велич, а так, Бульбашка
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02.02.2024 18:42 Відповісти
так забудь уже за Штаты и иди лягай под ху.ла.
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03.02.2024 00:36 Відповісти
..... раптово і ефективно!
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02.02.2024 16:37 Відповісти
Розпоясались всілякі вишкварки типу росії,ірану,кндр,китаю,забули хто вигодував їх
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02.02.2024 16:38 Відповісти
Така собі розминка перед Іраном ? -- чи Іран це друге
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02.02.2024 16:39 Відповісти
От буде для них несподіванка )))
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02.02.2024 16:40 Відповісти
ще карту ударів прикладіть
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02.02.2024 16:41 Відповісти
3ю світову не уникнути нажаль..... дітей жалко..... але буде як буде , така доля людства - час від часу скочуватись у війну.
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02.02.2024 16:41 Відповісти
Юрий 60е2549а сподіваюсь що ні. Але події розгортаються не добре, поки війскові конфлікти збільшуються а не навпаки..... нажаль.
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02.02.2024 17:43 Відповісти
А що, рашка вже напала на НАТО мільйонами матросів у тєльняшках і на зЬОбрах? Звідки про третю світову такий вселенський сум- від рашаЗМІ? Для планети наша війна- лише локальний конфлікт, результатом якого стане розвалення трупа совка, на жаль для нас- життями українців. Але "світова" звідки? Оте "мьі назло буржуям міровой пожар раздуєм" вже здохло.
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02.02.2024 16:55 Відповісти
Якщо Засрашка нападе на країну НАТО то їм пи#да. Дивіться глибше, проблема Китай. Й якщо Засрашка, Китай, Іран, та північна Корея таки об'єднаються то..... не гарні перспективи для всіх.
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02.02.2024 17:45 Відповісти
Надо было ещё и время и место ударов указать .
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02.02.2024 16:45 Відповісти
...Так, як і у нас... Це край...(((...
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02.02.2024 17:03 Відповісти
О, і там місцеві арестовичи щось напатякали і "анонсували".
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02.02.2024 16:47 Відповісти
WSJ не дають спокою лаври буданова?
Чи може, проходить всесвітній конкурс «Тріпло року»?
Так в цьому буданов непереможний!
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02.02.2024 16:50 Відповісти
Може, арестович встроївсь туди аналітєгом на півставки?)
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02.02.2024 16:56 Відповісти
аналом на пів сраки це як?
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02.02.2024 17:01 Відповісти
какой то куколдизм. Предупреждают чтобы чалманосцы попрятались?
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02.02.2024 16:51 Відповісти
Гуманісти. А могли би традиційно і безжалісними санкціями вдарити: Заборонити вʼїзд, заморозити рахунки.
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02.02.2024 17:07 Відповісти
І цих на анонси потягнуло...
Всі абреки як таргани порозбігаються.
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02.02.2024 17:09 Відповісти
... Завтра, о 8.00 я буду вам щолбанів давати.., чекайте...
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02.02.2024 17:12 Відповісти
Какое то дежавю. США опять предупредило террористов чтобы они убрали и спрятали все ценное а потом США отстреляется Тамагавками по пустых ангарах и будет рассказывать каким американцы грозные полицейские
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02.02.2024 17:14 Відповісти
Да-да, США всегда стреляют томагавками по пустым ангарам. Это только кацап своим 'высокоточным оружием' регулярно попадает в место расположение иностранных наёмников и командные пункты ВСУ
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02.02.2024 18:30 Відповісти
І на тому дякуем, може *********** трохи виробництва тих підарів в шльопанцях
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02.02.2024 17:17 Відповісти
Довбні якісь. Егей, шановні, а не можна спочатку в'їбати, а потім про це радісно повідомляти? Бо це якийсь сором.
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02.02.2024 17:25 Відповісти
мда, Иран - мощная страна, сам под санкциями пилит оружие\ракеты\шахеды, сам воюет (но вроде мозги не совсем отбитые и у народа и у властей), еще и кацапам продавать хватает, пускает обственные спутники, пилит (запилил) ядерное оружие, 90 лямов населения, государственные ресурсы\энергетика (и как-то прибыльное все, а то столько лет и все норм) и т.д. и т.п.
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02.02.2024 18:18 Відповісти
*Іран надіслав сигнал що не віддавав наказ про напад на авіаносець*точ як в серіалі *Дипломатка*
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02.02.2024 18:55 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста.
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02.02.2024 19:14 Відповісти
Треба було ще назвати точну дату та час до хвилини. Щоб усі повірили.
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02.02.2024 19:57 Відповісти
Столько спецыалистов здесь отметилось! И ни один мамкин фельдмаршал не догадался, что газете была слита деза, а по чуркам ударили в пятницу днем, накрыли 85 целей в Ираке и Сирии одновременно.
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03.02.2024 00:38 Відповісти
Американці передали росіянам список іранських об'єктів у Сирії, які обрані як потенційні цілі. Типу, Ірану безпосередньо не за поняттями повідомляти. Просто клоунада!
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03.02.2024 00:52 Відповісти
 
 