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сільське господарство (208) торгівля (390) Євросоюз (7128) Матернова (32)

Посол ЄС Матернова про лібералізацію торгівлі з Україною: Угода передбачає не заборону, а обмеження для трьох позицій

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова

Продовження режиму лібералізації торгівлі між Євросоюзом та Україною передбачає кількісні обмеження для трьох позицій сільськогосподарської продукції, а не їх заборону.

Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що Брюссель пропонує й надалі тримати ринки ЄС відкритими для України, водночас є застереження про автоматичні запобіжники, які, втім, стосуються не всіх сільськогосподарських продуктів, а лише трьох позицій. Цей механізм буде застосовано у випадку, якщо окремі країни-члени ЄС доведуть шкоду, якої зазнають їхні виробники.

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"Але рівень застосування запобіжників знаходиться на середніх показниках імпорту за 2022-2023 роки. Тобто про заборону не йдеться. Мають місце кількісні обмеження. Але я вважаю, що найважливіше у пропозиції (яка ще тільки має бути схвалена) полягає в тому, щоб залишити європейські ринки здебільшого відкритими для української продукції", – сказала Матернова.

Лібералізація торгівлі між ЄС та Україною

Єврокомісія 31 січня запропонувала продовжити ще на рік дію так званих автономних торговельних заходів для товарів, вироблених в Україні та Молдові, що означає продовження режиму лібералізації торгівлі між ЄС та обома країнами.

Автономні торговельні заходи ЄС для України були введені в дію 4 червня 2022 року для підтримки української економіки. 
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02.02.2024 16:35 Відповісти
обмеження для трьох позицій

"Камасутра" протестує!
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02.02.2024 16:35 Відповісти
Три позиції такі?:
- зернові і олійні культури і продукти їх переробки;
- м'ясо-молочні продукти;
- фруктово-овочева продукція?
Всього 3 позиції, мізер ...
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02.02.2024 16:46 Відповісти
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02.02.2024 17:22 Відповісти
Якщо ці ,,обмеження,, на кшталт довоєнних то це фактична заборона. Бо тих квот хватало на декілька днів торгівлі в рік. Дивна ситуація. Якщо б не було війни, то роль, яку готували для України у європейському бізнесі, це виключно сільське господарство. І в той же час в великій мірі не допускаючи нас на свій ринок. То куди ми мали б постачати ще більшу кількість агропродукції? Опинилися б на гачку як зараз. Бо нам би викручували руки скільки завгодно, вимагаючи ніштяків для себе в обмін на милостивий дозвіл продажу у них якоїсь квотованої частки. Навіть підорам Орбанам побудували промислові підприємства. Щоб вони мали маневр між продажем папріки та ********* авто. І, дійсно, побудували. Бо ні поляки, ні мадьяри не будували самотужки промисловість. Це були гроші чужі. І в такій кількості, що нам не запозичать і за 50 років.
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02.02.2024 16:55 Відповісти
за мадьяр не скажу, але поляки не голосували за комуністів після розпаду союзу. І у свій час біди нахваталися достатньо. А ми ось вже тридцять років слухаємо чужих про те як нам голосувати.
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02.02.2024 17:25 Відповісти
 
 