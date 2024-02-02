Посол ЄС Матернова про лібералізацію торгівлі з Україною: Угода передбачає не заборону, а обмеження для трьох позицій

Продовження режиму лібералізації торгівлі між Євросоюзом та Україною передбачає кількісні обмеження для трьох позицій сільськогосподарської продукції, а не їх заборону.

Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що Брюссель пропонує й надалі тримати ринки ЄС відкритими для України, водночас є застереження про автоматичні запобіжники, які, втім, стосуються не всіх сільськогосподарських продуктів, а лише трьох позицій. Цей механізм буде застосовано у випадку, якщо окремі країни-члени ЄС доведуть шкоду, якої зазнають їхні виробники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через війну Україна втратила 19,3% посівних площ - понад 5 мільйонів гектарів орних земель не використовуються

"Але рівень застосування запобіжників знаходиться на середніх показниках імпорту за 2022-2023 роки. Тобто про заборону не йдеться. Мають місце кількісні обмеження. Але я вважаю, що найважливіше у пропозиції (яка ще тільки має бути схвалена) полягає в тому, щоб залишити європейські ринки здебільшого відкритими для української продукції", – сказала Матернова.

Лібералізація торгівлі між ЄС та Україною

Єврокомісія 31 січня запропонувала продовжити ще на рік дію так званих автономних торговельних заходів для товарів, вироблених в Україні та Молдові, що означає продовження режиму лібералізації торгівлі між ЄС та обома країнами.

Автономні торговельні заходи ЄС для України були введені в дію 4 червня 2022 року для підтримки української економіки.