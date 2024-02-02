Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах для ЗСУ: Лієв заявив, що 5 лютого пройде публічний поліграф

Колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заявив, що 5 лютого публічно пройде поліграф, щоб довести свою непричетність до розкрадання майже 1,5 млрд грн, виділених на закупівлю мінометних пострілів.

Про це Лієв написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За ці два дні я запропонував і каналу "Труха", і клубу Шабуніна-Каленюк відкрите спілкування і відповіді на всі питання щодо закупівлі боєприпасів у ТОВ "Львівський Арсенал" із моїм проходженням при цьому "Поліграфа".

Пропонував навіть обрати поліграфолога НАБУ, або ж будь якого незалежного, за їх бажанням.

правда швондєрам не цікава і ніколи не була потрібною.

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Проте, я всеодно вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями.

Я запрошую усіх представників медіа, яким ще цікава правда, долучитися.

ПОНЕДІЛОК, 5 ЛЮТОГО, о 17:00.

Місце проведення повідомлю окремо — під час підтвердження акредитації представників ЗМІ.

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У вашій присутності я відповім на всі запитання, які лежать у фабулі підозри, врученої мені 27 січня при незаконному затриманні. А саме:

Чи отримував я неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ "Львівський арсенал"? Чи був знайомий з керівником ТОВ "Львівський арсенал" Юрієм Збітнєвим та представником компанії "Sevotech" Олексієм Хорошаєвим на час укладення контракту? Та чи мав з ними змову? Чи мав з ними контакти крім офіційного листування? Чи знав я наперед, що цей контракт не буде виконаний? Чи наполягав я на включені в контракт положень про штрафні санкції у 200 млн грн у разі зриву контракту? Чи отримував вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським Арсеналом" від керівників Міністерства Оборони? Чи мав намір виїхати за межі України з метою переховування від слідства? Чи готовий сприяти слідству у встановлені істини у цій справі?" - розповів Лієв.





Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".