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Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах для ЗСУ: Лієв заявив, що 5 лютого пройде публічний поліграф

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв

Колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заявив, що 5 лютого публічно пройде поліграф, щоб довести свою непричетність до розкрадання майже 1,5 млрд грн, виділених на закупівлю мінометних пострілів.

Про це Лієв написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За ці два дні я запропонував і каналу "Труха", і клубу Шабуніна-Каленюк відкрите спілкування і відповіді на всі питання щодо закупівлі боєприпасів у ТОВ "Львівський Арсенал" із моїм проходженням при цьому "Поліграфа".

Пропонував навіть обрати поліграфолога НАБУ, або ж будь якого незалежного, за їх бажанням.

правда швондєрам не цікава і ніколи не була потрібною.

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Проте, я всеодно вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями.

Я запрошую усіх представників медіа, яким ще цікава правда, долучитися.

ПОНЕДІЛОК, 5 ЛЮТОГО, о 17:00.

Місце проведення повідомлю окремо — під час підтвердження акредитації представників ЗМІ.

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У вашій присутності я відповім на всі запитання, які лежать у фабулі підозри, врученої мені 27 січня при незаконному затриманні. А саме:

  1. Чи отримував я неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ "Львівський арсенал"?
  2. Чи був знайомий з керівником ТОВ "Львівський арсенал" Юрієм Збітнєвим та представником компанії "Sevotech" Олексієм Хорошаєвим на час укладення контракту? Та чи мав з ними змову? Чи мав з ними контакти крім офіційного листування?
  3. Чи знав я наперед, що цей контракт не буде виконаний?
  4. Чи наполягав я на включені в контракт положень про штрафні санкції у 200 млн грн у разі зриву контракту?
  5. Чи отримував вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським Арсеналом" від керівників Міністерства Оборони?
  6. Чи мав намір виїхати за межі України з метою переховування від слідства?
  7. Чи готовий сприяти слідству у встановлені істини у цій справі?" - розповів Лієв.

Пост екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва про проходження поліграфа
Пост екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва про проходження поліграфа

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".
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Топ коментарі
+19
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02.02.2024 16:55
+14
Погнали їб@тись з подіграфом, аби не вийти на зєрмаків - роби, що хочеш, але відводь загрозу від нас. Ми, що могли, зробили - з кічі витягли, давай, кувиркайся
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02.02.2024 16:52
+7
посадите его на бутылку а не полиграф
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02.02.2024 16:48
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посадите его на бутылку а не полиграф
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02.02.2024 16:48 Відповісти
публічна кастрація або гільйотина, пляшка то для особливих
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02.02.2024 16:50 Відповісти
Погнали їб@тись з подіграфом, аби не вийти на зєрмаків - роби, що хочеш, але відводь загрозу від нас. Ми, що могли, зробили - з кічі витягли, давай, кувиркайся
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02.02.2024 16:52 Відповісти
Шмаркля тоже тест на наркоту "проходив".
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02.02.2024 18:38 Відповісти
Вже і поліграф купив...Скількох українців він вважає за дурнів?
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02.02.2024 16:53 Відповісти
***** нам цей полуграф? Він десь є в ККУ, чи в КПК?
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02.02.2024 16:53 Відповісти
І ше запитання -- а чиіми руками ти хотів провернути цю аферу ?
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02.02.2024 16:54 Відповісти
І яку суму він тому поліграфу занесе?
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02.02.2024 16:54 Відповісти
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02.02.2024 16:55 Відповісти
На СТБ до Карпачова поїде? І прямої ефір, і ведучий, і поліграфіст з поліграфом.
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02.02.2024 16:55 Відповісти
Першим на поліграф потрібно було відправити Резнікова.
Але ЗЕ-монобільшість проводжала його бурхливими оплесками.
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02.02.2024 16:56 Відповісти
Один вже тести на наркотики здавав в ,,незалежній,, поліклініці.
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02.02.2024 17:00 Відповісти
Где то закрутился пропеллером в гробу науківець Кива.
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02.02.2024 17:01 Відповісти
В цьому випадку мені здається, що Лієв "не при делах". Схоже на шараповськи зехери. Так сміливо йти на поліграф, це щось...
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02.02.2024 17:14 Відповісти
Особливо знаючи що поліграф легко надурити, а якщо надурити не вийде то його результати не беруться до уваги судом
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02.02.2024 17:51 Відповісти
Поліграф не є остаточним доказом!
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02.02.2024 17:15 Відповісти
Він взагалі не є доказом, але надурити його практично не можливо, якщо нормальний оператор.
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02.02.2024 17:21 Відповісти
Гроші поверни,поліграф ти херов.
Ні соромц,ні совісті
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02.02.2024 17:19 Відповісти
А якщо то не він а шарапов, то до чого твій висєр. Історія з Свінарчуками повинна нас чомусь навчити.
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02.02.2024 17:23 Відповісти
Вас нічому навчити не можна. У вас мізків немає.
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02.02.2024 17:29 Відповісти
Який поліграф?!)) Є підписані договори, уповноваженими з обох сторін, є платіжні доручення які підписуються(електронні ключі) також директором і гол. бухгалтером. ***** поліграф, коли є підписи і печатки?!)))
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02.02.2024 17:28 Відповісти
Для 73 %.
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02.02.2024 17:30 Відповісти
звісно що це не зебанда крала
а пісіонери з Порошенко
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02.02.2024 17:35 Відповісти
Вони все хочуть влаштувати цирк. Якщо суд спрацює, в чому я сумніваюсь, то він пройде і поліграф і все на світі
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02.02.2024 17:50 Відповісти
полиграф легко обмануть и вообще, полиграф распиаренное СМИ и кинематографом средство идиентификации правдивости ответов.
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02.02.2024 18:59 Відповісти
походу ,Миноборони можно смело переместить в Лукьяновское сизо, в полном составе
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02.02.2024 19:06 Відповісти
Пам"ятаю як Янетряпка теж колись публічно здавав аналізи на наркоту. Все виглядало досить правдиво. Але кожен українець знає що цей клован не злазить з кокса.
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02.02.2024 19:12 Відповісти
Як казав класик "мої руки нічого не крали. Окрім меду з бджолиних вуликів".
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02.02.2024 19:54 Відповісти
А к ворожке його не сводить? Чи може бабак тимко щось про цього .... розповість. Слідство, суд, вирок, тюрьма або виправдання - воля. Закон і порядок для всіх!
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02.02.2024 22:31 Відповісти
Тю. Добова доза гідазепама/феназепама та адрено-кортізоло-дофаміно-блокаторів за 2 години до поліграфа і можете брехати все, що заманеться. Хоч що Zєля бажає тільки перемоги України.
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02.02.2024 23:39 Відповісти
 
 