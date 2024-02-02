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Проросійський блогер-мільйонник Подоляка, який наводив ракети РФ на Миколаїв, отримав 15 років ув’язнення заочно, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляка

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюремного ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера Юрія Подоляка. Зловмисник переховується в Росії та називає себе "головним спікером" у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформ-диверсій.

Для ведення інформаційно-підривної діяльності Подоляка створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників.

Крім того, під його "авторством" діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакте" та в популярних месенджерах.

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На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави. Також він заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі, а викриті факти масових вбивств місцевих жителів називав "зрежисованими".

Разом з цим Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак рф на Миколаївщину.

Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону.

Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

Читайте також: Прокремлівського блогера-мільйонника Подоляку, який співпрацює з ворогом та виправдовує збройну агресію РФ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення, - прокуратура

За даними слідства, Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії й розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Рішення суду 

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано, додає пресслужба СБУ.

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Топ коментарі
+13
А головного проросійського подоляка, яки працює зРАДНИКОМ в ОП забули? Після його візуту теж прилітало!
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02.02.2024 17:05
+6
Мать.
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02.02.2024 16:57
+5
За русскім духом.
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02.02.2024 17:06
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Брат ?
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02.02.2024 16:55 Відповісти
Мать.
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02.02.2024 16:57 Відповісти
За русскім духом.
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02.02.2024 17:06 Відповісти
Незрозуміло яке в нього призвіще. Бо по тексту в правопис не влазить жоден з варіантів.
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02.02.2024 16:58 Відповісти
Наголос на "я".
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02.02.2024 17:56 Відповісти
Ви мали на увазі падлюка?
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02.02.2024 16:58 Відповісти
Не позортесь .його ківа давно з кобзоном ждуть
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02.02.2024 17:01 Відповісти
Лучьше его к Кабзону отправить , чем заниматься этой судебной ерундой.
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02.02.2024 17:05 Відповісти
А головного проросійського подоляка, яки працює зРАДНИКОМ в ОП забули? Після його візуту теж прилітало!
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02.02.2024 17:05 Відповісти
цю істоту в майбутньому орки або будуть міняти на продукти, медикаменти, ПММ разом за такими самими втікачами і як варіант грохнуть самі.
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02.02.2024 17:05 Відповісти
Сепар из Сум, сдрыстнувший еще в 14. Весьма вероятно прототип для Арестовича, тот еще любитель стрелочек на карте и прогнозов.
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02.02.2024 17:05 Відповісти
тобто, після оголошення вироку, дядька поза законом?
при затриманні, чинив опір, був знешкоджений. отримав пошкодження, не сумісні з життям.
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02.02.2024 17:10 Відповісти
Заочно можна було його і розстріляти !
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02.02.2024 17:19 Відповісти
не проросійський , а етнічний кацап ...
національність вказувати зараз потрвбно чітко щоб не було іллюзії , що це такі українці погані проросійські
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02.02.2024 17:22 Відповісти
він заслужив реальну кулю в лоба, а всі ці заочні суди це марна трата коштів на суддів
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02.02.2024 17:26 Відповісти
ці заочні терміни їм до сраки. треба щоб засудили і вирок було виконанано, як по ківам, моторолам, гіві і так далі.
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02.02.2024 17:37 Відповісти
У нас свій є, майже такий самий, психологічно неготовий:

Радник глави ОП Михайло Подоляк: «Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости....»
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02.02.2024 17:46 Відповісти
Якщо це так, то це визнання того що не було ніяких планів по обороні території. Бо навіть у публічних будівлях є плани у разі пожежної небезпеки, чи переходу на автономне електроспоживання, чи опалення. Є варіанти дій. В нашому випадку варіантів ноль. Ніхто не розробляв планів навіть теоретичної оборони прикордонної місцевості. А може й розробляли, тільки не оборони. Зараз вже хзна. То ж і заява що було сцикотно підривати мости.
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02.02.2024 17:58 Відповісти
Вимагаю повернути графу "національність" в паспорти українців. Все стане відразу набагато прозоріше. Особливо в ВР.
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02.02.2024 17:57 Відповісти
дивився я відео вставки з цим "блогером", як на мене "унылое гавно"! Шарік більш пристойно і грамотно виглядає
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02.02.2024 18:02 Відповісти
так бачу скоро всеньку немиту пересадимо..
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02.02.2024 18:18 Відповісти
Це часом не рідний брат того, що на Банковій? Чи вони тільки брати по духу?
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02.02.2024 19:36 Відповісти
А про Арахмондію ,який з ОПовським подлякою фоткався на полігоні,чому забули???
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06.02.2024 12:20 Відповісти
 
 