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Польща та Угорщина офіційно не підтвердили інформацію про можливе блокування кордону фермерами, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Наразі прикордонники не отримували офіційного підтвердження про можливе блокування кордону фермерами Угорщини та Польщі.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від польської та угорської сторін ми не отримували офіційного підтвердження інформації про можливе повторне блокування кордону фермерами", - сказав він.

Речник додав, що у відкритих джерелах бачили цю інформацію, але від колег - прикордонників, поки що не отримували офіційного підтвердження того, що таке може статися.

Нагадаємо, раніше польські фермери анонсували новий загальнонаціональний страйк. Він розпочнеться 9 лютого і триватиме до 10 березня.

Блокування кордону

Польські перевізники з обіду 6 листопада розпочали блокування руху вантажного транспорту в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне". А вже наступного дня протестувальники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Фермери вимагали повернути дозволи для українських перевізників, які були скасовані в рамках підписаної з ЄС угоди про лібералізацію автомобільних перевезень. А також скасувати реєстрацію в еЧерзі для порожніх польських вантажівок.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери.

11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня 2024 року Мінінфраструктури Польщі підписало угоду з блокувальниками пунктів пропуску на кордоні з Україною, протест призупиняється до 1 березня.

Читайте: Польща продовжить тимчасовий захист для українських біженців лише до кінця червня

Автор: Богдан Гуньковський
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польське лайно на сторожі товщини своєї шкварки. забули, як їм самим відкривали західні кордони 25 років тому.
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02.02.2024 17:22 Відповісти
Одержавши сотні лярдів вони наче Бога за бороду схопили. Подумали, що то вони особисто такі спритні та бізнес прозорливі. Їхня природня вікова пихатість багатократно виросла. Тепер вони вважають себе гуру. А насправді, живуть за чужі кошти.
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02.02.2024 17:36 Відповісти
одні підри блокують кордон, інші підри цього не помічають. Може настав час закрити український ринок для польських товарів?! У такому випадку польські сировари заблокують західний кордон польщі.
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02.02.2024 18:39 Відповісти
 
 