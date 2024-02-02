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Новини За кордоном
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Глава МВС Німеччини Фезер занепокоєна зв’язками ультраправих з РФ: "Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер заявила, що хоче уважніше придивитися до зв’язків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" з Росією.

Про це вона сказала в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правоекстремістських мереж з Росією", – заявила Фезер.

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"Тому органи безпеки продовжують дуже пильно стежити за російським впливом", – додала вона.

Так Фезер відреагувала на повідомлення Spiegel та порталу розслідувань The Insider, згідно з яким помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко нібито перебував у тісному контакті з полковником російської ФСБ.

"Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів. Тому нинішні повідомлення повинні занепокоїти всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно", – заявила міністерка.

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Вона додала, що вже давно було зрозуміло, "хто дозволяє запрягати себе в путінську пропагандистську машину".

За її словами, існують "значні збіги" між російською пропагандою та наративами, представленими на правому фланзі.

"Спільний інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії і підірвати нашу підтримку України", – заявила Фезер.
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Топ коментарі
+2
Невже прозріли?!

Невже зрозуміли що муттер Меркель усі 16 років вела Німетчина не в той бік?

сумнівно…

Але час прокидатися. Війна прямує на весь Захід.
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02.02.2024 17:22
+1
я дурію, з цих лєваків.
хто хто? глава карального органу?
вона, туди по квоті, попала?
віддай наказ, через місяць, жодного радикала не знайдеш.
є відосики, як еко активісти тероризує міста німеччини, валяючись на дорогах. і поліція ніхера не може зробити. вмовляє їх. на руках носить.
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02.02.2024 17:18
+1
КГБ+штазі = АДФ
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02.02.2024 17:20
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я дурію, з цих лєваків.
хто хто? глава карального органу?
вона, туди по квоті, попала?
віддай наказ, через місяць, жодного радикала не знайдеш.
є відосики, як еко активісти тероризує міста німеччини, валяючись на дорогах. і поліція ніхера не може зробити. вмовляє їх. на руках носить.
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02.02.2024 17:18 Відповісти
Якщо б тих Грет переїхали поліцейською спецмашиною ти б першим заголосив про кінець німецької демократії.
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02.02.2024 17:21 Відповісти
тобто інших варіантів ти не бачиш? або переїхати авто, або сидіти поруч та ридати?
а, виконання професійного обв'язка не розглядав?
надіти в кайдани та відвести у відділення, потім до суду.
нє?
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02.02.2024 17:24 Відповісти
Я б переїхав.
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02.02.2024 17:38 Відповісти
на відосиках і такі є. і такі, що розкидають тих утирків, не церемонячись.
але, то такі ж громадяни.
а поліції нема.
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02.02.2024 17:43 Відповісти
КГБ+штазі = АДФ
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02.02.2024 17:20 Відповісти
Невже прозріли?!

Невже зрозуміли що муттер Меркель усі 16 років вела Німетчина не в той бік?

сумнівно…

Але час прокидатися. Війна прямує на весь Захід.
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02.02.2024 17:22 Відповісти
Старую ШЛЮХУ-макрель, которая уже поспособствовала этому, не хотят тарбануть?
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02.02.2024 17:30 Відповісти
"Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів". Тю? А вона і не простягається. Вона дуже твердо встромлена у кожну дупу политиків, екологів, борців за "мир", ультра-лівих, ультра-правих, та ще бо-зна кого. Усіх, скопом. За це рясно дякуйте "верному ленинцу, товарищу Меркель".
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02.02.2024 17:40 Відповісти
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.

Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.

Німеччина сформувала економічну залежність, яку в підсумку можна було б використовувати проти себе. На той час, коли Росія пішла війною на Україну, Путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.

Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
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02.02.2024 17:47 Відповісти
Bідомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік i втрати всвої керівні посади у контрольованих державою структурах у РФ.

Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому". Шредер вже обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

78-річний німець також був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть". Інші його посади включали виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
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02.02.2024 17:53 Відповісти
Потроху доходить?
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02.02.2024 17:54 Відповісти
 
 