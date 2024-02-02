Глава МВС Німеччини Фезер занепокоєна зв’язками ультраправих з РФ: "Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів"

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер заявила, що хоче уважніше придивитися до зв’язків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" з Росією.

Про це вона сказала в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правоекстремістських мереж з Росією", – заявила Фезер.

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"Тому органи безпеки продовжують дуже пильно стежити за російським впливом", – додала вона.

Так Фезер відреагувала на повідомлення Spiegel та порталу розслідувань The Insider, згідно з яким помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко нібито перебував у тісному контакті з полковником російської ФСБ.

"Рука Москви не повинна простягатися до наших парламентів. Тому нинішні повідомлення повинні занепокоїти всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно", – заявила міністерка.

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Вона додала, що вже давно було зрозуміло, "хто дозволяє запрягати себе в путінську пропагандистську машину".

За її словами, існують "значні збіги" між російською пропагандою та наративами, представленими на правому фланзі.

"Спільний інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії і підірвати нашу підтримку України", – заявила Фезер.