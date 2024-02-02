У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію, - "слуга народу" Завітневич
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Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що у новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію.
"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - сказав Завітневич у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас голова комітету зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.
На думку Завітневича, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.
"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина"", - зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.
"Тож будемо обговорювати, аргументувати...", - наголосив народний депутат.
Голова комітету зазначив, що законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.
За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.
"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану - Ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", - зазначив Завітневич.
Серед пропонованих прогресивних нововведень Завітневич назвав і норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби, - ІФ-У).
"А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню... То в законопроєкті це теж передбачено", - зазначив Завітневич.
Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Верховна Рада може скоротити.
"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали", - підсумував Завітневич.
Будь ласка, зачекайте...
там такого і не повинно бути
Такі норми повинні бути в Законі про проходження військової служби!!!!
Констатація "нездатності державних інститутів в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без непопулярних заходів" - це ж реакція Залужного на епопею навколо законопроєкту про мобілізацію.
Зеленський переносить відповідальність за апріорі непопулярний закон на військових.
Такого не має бути. Офіцер - не аристократ, а солдат - не бидло! Не має бути ніяких окремих столових для офіцерів, ніякого особливого житла чи стасусу, немає бути жодних пережитків середньовічча, коли офіцерами були дворяне, а солдатами - селяне!
І обов'язково у кожного, хто командує, має бути відповідальність! У тому числі і кримінальна! Щоб відповідав за кожного підлеглого! Щоб за втрату підлеглих не давали медалей, а навпаки - проводили розлідування, чи немає провини того офіцера у втратах, чи не міг він втратам запобігти!
Я знаю про факти того, що для солдат відмова виконувати наказ - це кримінал, а от у офіцерів немає жодної відповідальності за загибель підлеглих і жодних розслідуваннь не проводиться. І навіть коли наявна провина офіцера у загибелі людей, як це було з артилеристами 128 бригади - жодного покарання все одно офіцері немає. З таким розкладом, звісно, ніжто не хоче йти солдатом в армію з ризиком ставти рабом якогось покидька у офіцерських погонах.
"яка здатна виправити будь яку помилку у законодавстві. "
Не смішіть.
" не знаєте з чиєї ініціативи ті ж офіцери, на яких Ви нарікаєте, гробили людей і справді отримували за це нагороди заради піару однієї нікчемної особи (теж на літеру З"
Це яким чином заради піару Зе офіцери гробили людей? Якісь факти можете навести?
ТЕма про то, що ви там десь пукнули про те, що нібито хтось гробить людей заради Зе - я спитав конкретні факти, в ви з'їхали на Кривоноса. Його що - угробили, чи хтось аз нього медальку отримав? Як "Кривонос" може бути фактом гроблення людей заради Зе?
Чи у вас є інша інформація, що командира 128ї покарано за загибель його підлеглих. бо то була ЙОГО провина?
назуя було треба все розвалювати крім внести поправку не з 27, а з 25,
а я би щє посперечався на 23?
Те що дідівщина схожа на тюремні порядки, то це від закритої спільноти у суспільстві де любима поговорка: хто не сидів - той не мужик. Тобто дідівщина приходить в армію ще з цивільного життя. коли сильніший і організований принижує заляканого новобранця, який ще не встиг і друзів знайти. А офіцерня, яку готовили училища, схвалює, бо у них в училищі те саме.
Мій однокурсник перервав навчання і відслужив два роки. а в мене в кімнаті були гирі (яку я ледь двома руками підіймав), то він приходив розім'ятися. А оскільки був з дитбудинку а потім ще працював на будівництві, то життєвий досвід у нього був непорівняний з нами жовторотими. і от він розповідав, що гукнули його діди до сержанта для "науки" певно. А в каптерці у сержанта стояли гирі двох пудові. Розповідає цей студент: я бачу гирі, питаю - чи можна я спробую? а сержант - ну спробуй, шо ти там можеш (ростом цей чоловік був із нашого преза). І от він взяв обидві гирі, почав віджимати кілька разів. Вони, каже, стояли з розкритими ротами, а потім сержант буркнув - пашол атсюда штоб я тібя нє відєл. Каже: до самого дембеля до мене ніхто не сікався.