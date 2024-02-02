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У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію, - "слуга народу" Завітневич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що у новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію.

"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", - сказав Завітневич у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас голова комітету зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

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На думку Завітневича, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.

"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина"", - зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

"Тож будемо обговорювати, аргументувати...", - наголосив народний депутат.

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Голова комітету зазначив, що законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану - Ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", - зазначив Завітневич.

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Серед пропонованих прогресивних нововведень Завітневич назвав і норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби, - ІФ-У).

"А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню... То в законопроєкті це теж передбачено", - зазначив Завітневич.

Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Верховна Рада може скоротити.

"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали", - підсумував Завітневич.
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Топ коментарі
+19
Там насамперед бракує норми про здоровий глузд.
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02.02.2024 18:02
+9
"У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію...."
там такого і не повинно бути
Такі норми повинні бути в Законі про проходження військової служби!!!!
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02.02.2024 18:04
+7
Мене більше хвилують ті норми, які внесені у законодавство з подачі Залужного, у яких солдати зроблені беправними напіврабами, у яких є обов'язки і відповідальність і немає прав, а офіцери - навпаки - мають багато прав і немають ніякої відповідальності. Це розшарування людей на сорти.
Такого не має бути. Офіцер - не аристократ, а солдат - не бидло! Не має бути ніяких окремих столових для офіцерів, ніякого особливого житла чи стасусу, немає бути жодних пережитків середньовічча, коли офіцерами були дворяне, а солдатами - селяне!
І обов'язково у кожного, хто командує, має бути відповідальність! У тому числі і кримінальна! Щоб відповідав за кожного підлеглого! Щоб за втрату підлеглих не давали медалей, а навпаки - проводили розлідування, чи немає провини того офіцера у втратах, чи не міг він втратам запобігти!
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02.02.2024 18:27
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Там насамперед бракує норми про здоровий глузд.
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02.02.2024 18:02 Відповісти
"У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію...."
там такого і не повинно бути
Такі норми повинні бути в Законі про проходження військової служби!!!!
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02.02.2024 18:04 Відповісти
Зелені тварі не здатні готувати і приймати закони!
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02.02.2024 18:07 Відповісти
потому во время войны конституцию\законы менять нельзя - ошибки ид*отов очень дорого стоят. и по-хорошему они вообще не нужны, "избранные" люди без \профильного\ образования, только госбабло тратят. что им мешало все важные законы принять с 14го 19го годов? и почему они вдруг "исправятся" сейчас? к тому же 21 век, интернет, возможно прямое управление если что, а не рандомные высказывания 450+ физиономий (даже без опросов народа, общественных слушаний, да и обычной логики по большому счету)
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02.02.2024 18:39 Відповісти
А подоляківські стали хитріше роботи свої вкиди!
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02.02.2024 18:46 Відповісти
BBC

Констатація "нездатності державних інститутів в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без непопулярних заходів" - це ж реакція Залужного на епопею навколо законопроєкту про мобілізацію.

Зеленський переносить відповідальність за апріорі непопулярний закон на військових.
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02.02.2024 18:07 Відповісти
Судячи з кількості коментуючих голів, закон їм потрібен просто як елемент піару...
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02.02.2024 18:25 Відповісти
Мене більше хвилують ті норми, які внесені у законодавство з подачі Залужного, у яких солдати зроблені беправними напіврабами, у яких є обов'язки і відповідальність і немає прав, а офіцери - навпаки - мають багато прав і немають ніякої відповідальності. Це розшарування людей на сорти.
Такого не має бути. Офіцер - не аристократ, а солдат - не бидло! Не має бути ніяких окремих столових для офіцерів, ніякого особливого житла чи стасусу, немає бути жодних пережитків середньовічча, коли офіцерами були дворяне, а солдатами - селяне!
І обов'язково у кожного, хто командує, має бути відповідальність! У тому числі і кримінальна! Щоб відповідав за кожного підлеглого! Щоб за втрату підлеглих не давали медалей, а навпаки - проводили розлідування, чи немає провини того офіцера у втратах, чи не міг він втратам запобігти!
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02.02.2024 18:27 Відповісти
Це доручення від подоляка перекручувати факти?
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02.02.2024 18:44 Відповісти
Не знаю, які вам доручення дає Подоляк чи хтось інший, але якщо у вас є що написати конкретно де я нібито перекрутив якісь факти - то пишіть.
Я знаю про факти того, що для солдат відмова виконувати наказ - це кримінал, а от у офіцерів немає жодної відповідальності за загибель підлеглих і жодних розслідуваннь не проводиться. І навіть коли наявна провина офіцера у загибелі людей, як це було з артилеристами 128 бригади - жодного покарання все одно офіцері немає. З таким розкладом, звісно, ніжто не хоче йти солдатом в армію з ризиком ставти рабом якогось покидька у офіцерських погонах.
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02.02.2024 19:18 Відповісти
А який стосунок має Залужний до прийняття законів. Навіть, якби він і вніс якусь дурну пропозицію, то у нас є, так званий, Верховний, як гарант Конституції і його фракція у Верховній Раді, яка здатна виправити будь яку помилку у законодавстві. А Ви, випадково, не знаєте з чиєї ініціативи ті ж офіцери, на яких Ви нарікаєте, гробили людей і справді отримували за це нагороди заради піару однієї нікчемної особи (теж на літеру З, але не Залужного)?
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02.02.2024 19:28 Відповісти
А де я написав, що війн приймав закони? Я написав, що з його подачі, тобто - на його прохання.

"яка здатна виправити будь яку помилку у законодавстві. "
Не смішіть.

" не знаєте з чиєї ініціативи ті ж офіцери, на яких Ви нарікаєте, гробили людей і справді отримували за це нагороди заради піару однієї нікчемної особи (теж на літеру З"
Це яким чином заради піару Зе офіцери гробили людей? Якісь факти можете навести?
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02.02.2024 20:06 Відповісти
Якщо ніколи не чули справжнього генерала Кривоноса, то хоча б прочитайте Таню Чорновол!
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02.02.2024 20:09 Відповісти
А до чого тут Кривонос? Зеля його особисто зняв. Чи хтось нагороду за це отримав?
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02.02.2024 20:37 Відповісти
Підключіть власні мізки і може здогадаєтесь чому Ваші слова і слова 4 разового ухилянта зеленського для мене нічого не варті, а от аналіз ситуації від генерала, якого звільнив недомірок, Кривоноса я слухаю регулярно!
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02.02.2024 21:24 Відповісти
Та всім плювати на те, зо там для вас варте, а що ні.
ТЕма про то, що ви там десь пукнули про те, що нібито хтось гробить людей заради Зе - я спитав конкретні факти, в ви з'їхали на Кривоноса. Його що - угробили, чи хтось аз нього медальку отримав? Як "Кривонос" може бути фактом гроблення людей заради Зе?
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03.02.2024 00:07 Відповісти
"от у офіцерів немає жодної відповідальності за загибель підлеглих і жодних розслідуваннь не проводиться. І навіть коли наявна провина офіцера у загибелі людей, як це було з артилеристами 128 бригади - жодного покарання все одно офіцері немає." І чиї ж це слова, хотілось би знати
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03.02.2024 06:26 Відповісти
Мої слова. І до чого тут Кривонос? Кривонос має якесь відношення до командування 128ї?
Чи у вас є інша інформація, що командира 128ї покарано за загибель його підлеглих. бо то була ЙОГО провина?
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03.02.2024 12:02 Відповісти
у законі про мобілізацію бракує слуговського розуму...
назуя було треба все розвалювати крім внести поправку не з 27, а з 25,
а я би щє посперечався на 23?
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02.02.2024 18:29 Відповісти
ну як зеків не хочете мобілізувати - то самі йдіть до арміі. А якщо командири з зеками не можуть впоратись, то як вони війну виграють?
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02.02.2024 18:39 Відповісти
...про ротацію народних депутатів до бойових частин , згідно певної черги, з метою покращення мислення , та підвищення ефективності на основному місці роботи.
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02.02.2024 18:40 Відповісти
не погоджуюся, що дідівщина пішла від засуджених. Хто знайомий із літературою минулого та позаминулого століття, той знає, що це ще йде від царської армії. Там солдат безправний і за будь-яку провину отримуєш купу ударів палицею. Ну і старші москалі завжди верховодили молодими. Та й що ви хотіли від новобранців, які вчилися стройовим вправам через принцип сіно-солома.
Те що дідівщина схожа на тюремні порядки, то це від закритої спільноти у суспільстві де любима поговорка: хто не сидів - той не мужик. Тобто дідівщина приходить в армію ще з цивільного життя. коли сильніший і організований принижує заляканого новобранця, який ще не встиг і друзів знайти. А офіцерня, яку готовили училища, схвалює, бо у них в училищі те саме.
Мій однокурсник перервав навчання і відслужив два роки. а в мене в кімнаті були гирі (яку я ледь двома руками підіймав), то він приходив розім'ятися. А оскільки був з дитбудинку а потім ще працював на будівництві, то життєвий досвід у нього був непорівняний з нами жовторотими. і от він розповідав, що гукнули його діди до сержанта для "науки" певно. А в каптерці у сержанта стояли гирі двох пудові. Розповідає цей студент: я бачу гирі, питаю - чи можна я спробую? а сержант - ну спробуй, шо ти там можеш (ростом цей чоловік був із нашого преза). І от він взяв обидві гирі, почав віджимати кілька разів. Вони, каже, стояли з розкритими ротами, а потім сержант буркнув - пашол атсюда штоб я тібя нє відєл. Каже: до самого дембеля до мене ніхто не сікався.
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02.02.2024 18:49 Відповісти
Осуждённые также должны попадать под мобилизацию. Что это за привелегии .. Может не по всем статьям, может отдельно в одном подразделении , но должны. Ничего нового мы не придумаем.
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02.02.2024 18:53 Відповісти
яка ротація може бути, коли ще з 2014 року Допризовну підготовку в закладах освіти замінили на теоретичний курс "Захист Вітчизни" і тим самим ліквідували обов'язковий військовий облік? 🤓👀
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02.02.2024 18:59 Відповісти
всі підлягають мобілізації крім депутатів і зеків . то для кого ця країна ?
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02.02.2024 19:00 Відповісти
Завітневич маніпулює. У правоохорнців (зокрема поліцаїв) забирають відстрочку, а залишають 100% бронювання. Так яка тут справедливість? Зараз пів країни виїхало за кордон, а поліцаї все штати розширюють. Їх діючих зараз 110 тис. і молодих пенсіонерів-поліцаїв більше 400 тис.. Вони всі отримують і так гроші від держави. Тобто податки не треба підвищувати. І ще всі поліцаї володіють зброєю і пройшли ВЛК. Тобто одна економія і не треба доходяг і роботяг ловити в бусіки. І чого розділили аспірантів на бюджетнків і контрактників? Бюджетникам залишили відстрочку, а у аспірантів-контрактників забирають відстрочку. Аспірант-контрактнік і користь державі приносить - сплачує податки (так як працює) і пишить кандидатську за свої кровні, а не висмоктує бюджет. І в Конституції написано, що неможна розділяти громадян за расовими ознаками, статтю, майновим станом і ін.
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02.02.2024 19:26 Відповісти
Так, а робітників органів військового управління (ТЦК) цим законопроектом роблять тими, що мобілізації взагалі не підлягають. Інваліди ж, х***лє.
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02.02.2024 19:46 Відповісти
 
 