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Ми знайдемо найкраще юридичне рішення, - Шмигаль про конфіскацію в Євросоюзі російських активів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шмигаль

Європейські лідери сьогодні підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів РФ на користь України, конфіскацію яких рік тому називали неможливою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

"Окремо варто відзначити позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів. Ще рік тому нам казали, що це неможливо. Що ці активи захищені "суверенним імунітетом". Що ці активи можна заморозити, але не конфіскувати. Що Україні не варто розраховувати на ці кошти", - зазначив глава уряду.

За його словами, два роки тривала робота й постійна адвокація великої команди України, "і сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів РФ".

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"Ми вітаємо це рішення, але Україна розглядає це виключно як перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Він додав, що влада продовжить працювати на тим, щоб російські активи були в повному обсязі спрямовані на стійкість та відновлення України.

За його словами, країни-партнери також розуміють необхідність цього кроку.

"Я впевнений, що ми знайдемо найкраще юридичне рішення", - зауважив Прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і глава МЗС Канади Жолі обговорили конфіскацію російських активів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
і переведемо їх ці кошти на свої офшорні рахунки
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02.02.2024 18:25
+5
А «найкращий» юрист малюська уже виліз з під стола для такої серйозної справи?
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02.02.2024 18:27
+3
помалюсіньку вилазить....
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02.02.2024 18:29
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і переведемо їх ці кошти на свої офшорні рахунки
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02.02.2024 18:25 Відповісти
А потім і самі зникнемо... і росія їх точно не знайде.
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02.02.2024 18:41 Відповісти
Натякає на юриста рєзнікова . Ніх..я вам ніхто не дасть, закатайте губи.
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02.02.2024 23:00 Відповісти
А «найкращий» юрист малюська уже виліз з під стола для такої серйозної справи?
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02.02.2024 18:27 Відповісти
помалюсіньку вилазить....
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02.02.2024 18:29 Відповісти
тоді давайте говорити тихіше, щоб не злякати.
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02.02.2024 18:31 Відповісти
Звільнишся ?
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02.02.2024 18:29 Відповісти
сам????
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02.02.2024 18:34 Відповісти
Найкраще юридичне рішення,это делать видимость работи и нихуя не делать.За конфискацию глаз на жопу Шмыгалю натянут хозяева
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02.02.2024 18:31 Відповісти
ви вже їх стока знайшли, шо ***** віримо - ви знайдете...
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02.02.2024 18:32 Відповісти
Кацапи дуже переживають чим Україна розрахується за допомогу.
Отакого удару по вялічію, там мало хто переживе...
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02.02.2024 18:32 Відповісти
знайди власну гідність жмиГаль, ти ж велике ніхто, котрого може послати й прибиральниця ОПи.
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02.02.2024 18:36 Відповісти
вважаю це шмугальским іпсом.
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02.02.2024 18:40 Відповісти
Все зроблять аби було що далі розкрадати
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02.02.2024 18:53 Відповісти
аналоговнети - украінці заїйбалися вас нищіти....
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02.02.2024 18:55 Відповісти
Кожна перемога має безліч батьків.
У цьому випадку за переможців видає себе стадо імпотентів, що не має жодного стосунку ні до європейського права, ні до ЄС загалом. Їх участь у цьому рішенні не просто мізерна, вона відсутня.
Що дали, те й жеруть.
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02.02.2024 18:59 Відповісти
Ви?
Знайдете?
Хіба що, новий спосіб вкрасти…
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02.02.2024 19:11 Відповісти
Хто б сумнівався ож "краще". Членограй вже пвовів як "краще" допомогати євакуюваним.
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02.02.2024 19:19 Відповісти
"дурний думкою багатіє".Кращі світові юристи вже давно знайшли рішення,як ці кошти мають залишитися в ЄС І США І працювати на їхню економіку.З України вистарчить і 15 лярдів на рік процентів(при умові,що всі погодяться їх дати Україні (але ще невідомо від якої суми ?
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02.02.2024 19:33 Відповісти
Що ви там можете зробити, зелені нікчеми? Сподіваюсь у недалекому майбутньому це буде явка з повинною ...
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02.02.2024 19:43 Відповісти
Ще один просрався розумними тирадами ! Один протеже Зеленського катався на самокаті по КМУ. Черговий прийшов ... сидіти і чекати хто що зробить на Заході, щоб у нього були гроші для бюджетників та соціальних виплат.
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02.02.2024 20:57 Відповісти
Ми???
Шмигаль свою мотню без вказівки Єрмака знайти не може.
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03.02.2024 02:02 Відповісти
 
 