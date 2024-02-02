Ми знайдемо найкраще юридичне рішення, - Шмигаль про конфіскацію в Євросоюзі російських активів

Європейські лідери сьогодні підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів РФ на користь України, конфіскацію яких рік тому називали неможливою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

"Окремо варто відзначити позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів. Ще рік тому нам казали, що це неможливо. Що ці активи захищені "суверенним імунітетом". Що ці активи можна заморозити, але не конфіскувати. Що Україні не варто розраховувати на ці кошти", - зазначив глава уряду.

За його словами, два роки тривала робота й постійна адвокація великої команди України, "і сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів РФ".

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"Ми вітаємо це рішення, але Україна розглядає це виключно як перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Він додав, що влада продовжить працювати на тим, щоб російські активи були в повному обсязі спрямовані на стійкість та відновлення України.

За його словами, країни-партнери також розуміють необхідність цього кроку.

"Я впевнений, що ми знайдемо найкраще юридичне рішення", - зауважив Прем’єр-міністр.

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