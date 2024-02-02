Під час першого засідання ІТ-коаліції учасники визначили наступні кроки та пріоритетні закупівлі, - Міноборони

Відбулося перше засідання ІТ-коаліції на якому обговорювались наступні дії групи та пріоритетні закупівлі.

Про це інформують у телеграм-каналі Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться про те що держави-учасниці та спостерігачі ІТ-коаліції обговорили пріоритети для співробітництва та ухвалили рішення щодо наступних кроків і пріоритетних закупівель на першому засіданні.

"Останній саміт НАТО у Вільнюсі чітко дав сигнал, що майбутнє України в НАТО. Очолення ІТ-коаліції та підтримка Збройних Сил України у досягненні відповідності стандартам НАТО є одним із способів, яким Естонія може допомогти Україні на шляху до вступу до Альянсу. Метою засідання Керівної групи було визначення спільного бачення пріоритетів ІТ-коаліції та наступних кроків, а також того, як ми можемо підтримати Збройні Сили та Міністерство оборони України", - підсумувала зустріч заступниця Міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон.

Зазначається, що під час засідання Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію, які сумарно перевищили 30 мільйонів євро. Країни запевнили про готовність продовжувати співпрацю у сфері цифрової трансформації.

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"Ми вдячні всім партнерам, що вже долучилися до цієї важливої ініціативи. І сподіваємося, що коло учасників ІТ-коаліції розширюватиметься. Наш досвід застосування інновацій на полі бою є унікальним, і ми вважаємо, що ІТ-коаліція може стати майданчиком для взаємодії з партнерами щодо розвитку та випробування технологій", - підкреслила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Також у Міноборони оприлюднили список країн-учасників, серед них були представники Естонії та Люксембургу як країн-лідерів ініціативи, а також Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. Представники НАТО та ЄС теж долучилися до заходу.

"Ми закликаємо країни, які ще не є частиною ІТ-коаліції, приєднатися. Зусилля ІТ-коаліції дуже важливі для Збройних Сил України. Захищена та ефективна військова інформаційно-комунікаційна інфраструктура є основою для своєчасного прийняття рішень і, отже, необхідною умовою успішних операцій. Люксембург залишається відданим цьому проєкту як співлідер ініціативи та перший учасник, що зробив внесок", - наголосив Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес.

У міністерстві нагадують, що ІТ-коаліція - це група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

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