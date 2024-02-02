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Браун (10) ООН (2765) волонтери (1213) Берислав (114)

ООН про атаку РФ на Берислав, де загинули французькі волонтери: постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися

Новини Цензор.НЕТ Події

оон,резолюція

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила удари, унаслідок яких загинули й були пораненні гуманітарні працівники.

Про це йдеться в заяві Браун на сайті ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Я глибоко засмучена трагічною новиною про те, що двоє гуманітарних працівників неурядової організації HEKS/EPER були вбиті, а інші отримали поранення внаслідок удару 1 лютого на півдні України. У цей жахливий час я думками з їхніми родинами та колегами.

Я була шокована, коли дізналася, що по їхніх машинах було завдано удару так само, як це сталося під час трагічного інциденту в місті Часів Яр на сході України лише тиждень тому, коли під удар потрапив автомобіль із гуманітарною допомогою і постраждав гуманітарний працівник", - йдеться в заяві.

Читайте: Франція про удар по Бериславу, де загинули французькі волонтери: Боягузливий і негідний вчинок

Браун також нагадала, що минулого року в Україні загинуло або було поранено 50 гуманітарних працівників. 11 з них загинули під час виконання своїх обов’язків.

"Від початку року ці постійні удари, здається, навіть збільшилися. Лише в січні отримали поранення п'ятеро гуманітарних працівників. І це відбувається в той час, коли люди в прифронтових громадах вже стикаються з надзвичайно складною гуманітарною ситуацією, оскільки вторгнення Російської Федерації вплинуло на всі аспекти їхнього повсякденного життя.

Міжнародним гуманітарним правом удари по гуманітарних працівниках заборонені. Постійне порушення міжнародного гуманітарного права має бути предметом постійної уваги у світі", - наголосила Браун.

Читайте: Зеленський про загибель французьких волонтерів: Російський терор не знає кордонів і національності жертв

Нагадаємо, 1 лютого російські загарбники вкотре обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинуло 2 та зазнали поранення 3 іноземних волонтерів.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим і негідним вчинком.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія має відповісти за свої вчинки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Прочитав всю заяву і так в не побачив хто ж ті удари наносить? Хто має їх припинити?
Нубіру, аннунаки?
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02.02.2024 18:56
+12
А удари по іншим нехай продовжуються?
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02.02.2024 18:47
+8
ООН-спонсор тероризму!
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02.02.2024 18:48
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Мають, мають, мають - може, оон має припинитись?
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02.02.2024 18:46 Відповісти
"...постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися..."

В хремле их услышали... Больше так делать не будут...
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02.02.2024 18:58 Відповісти
А удари по іншим нехай продовжуються?
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02.02.2024 18:47 Відповісти
ООН-спонсор тероризму!
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02.02.2024 18:48 Відповісти
Прочитав всю заяву і так в не побачив хто ж ті удари наносить? Хто має їх припинити?
Нубіру, аннунаки?
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02.02.2024 18:56 Відповісти
оон? - не звертайте уваги...
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02.02.2024 18:56 Відповісти
Надпотужна заява! Путін злякався...мабуть
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02.02.2024 18:57 Відповісти
Та ти шо??! Оце відкриття!
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02.02.2024 18:58 Відповісти
А хто має її припинити?... Суд ООН не визнав рашку спонсорами терористів, значить це явно не вона.
Мабуть то євреї або ще якісь західні пер'ялісти! Ууууу, підступні які.
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02.02.2024 19:02 Відповісти
Занепокоєністю аж тут смердить.
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02.02.2024 19:03 Відповісти
"постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися" - тобто іноді можна? може взагалі вони мають припинитися, і не тільки по "працівниках", що зробило озабочене ООН щоб взагалі ніяких ударів не було...?
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02.02.2024 19:03 Відповісти
ООН = Ліга Націй ! ООН - " глуши базар" ! ООН - на ганебний смітник історії !
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02.02.2024 19:04 Відповісти
Петиція.Обстріли мають припинитися!
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02.02.2024 19:04 Відповісти
"у цей жахливий час ... була шокована, коли дізналася ... так само, як це сталося ... загинуло або було поранено ... ці постійні удари, здається, навіть збільшилися ... і це відбувається в той час, коли ... міжнародним гуманітарним ... заборонені ... постійне порушення міжнародного права ... має бути предметом постійної уваги у світі".

Серце розривається.
Чи є сила в світі, що може відгукнутись на заклики ООН про допомогу?
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02.02.2024 19:06 Відповісти
ООН ще більше занепокоєна? Похвально...
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02.02.2024 19:28 Відповісти
Чуєте як ця заява трішки смердить гівном та якось виглядає пом'ято - то ***** вже підтерся нею
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02.02.2024 19:44 Відповісти
А то буде а-та-та!
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02.02.2024 19:49 Відповісти
Аааа мають припинитися?

Чогож ви раніше не казали, добре, ***** все припинить
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02.02.2024 19:59 Відповісти
Її не шокує, що в Бериславі кожен день гинуть українці?
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02.02.2024 20:10 Відповісти
"Кто это сделал? Зачем? Почему?" - возмущенно вопрошают представители ООН
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02.02.2024 20:49 Відповісти
"...Мають припинитися." - або що? Що ви, стурбовані нікчеми, зробите?
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02.02.2024 21:54 Відповісти
Це вже нагадує анекдот про потяг й прапорщика - "Удари стій! Раз, два. " .... нікуя не смішно.
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03.02.2024 00:21 Відповісти
..ни эти,ни другие не могут понять куриным мозгом,что выстрелы мокшанских надо прекращать...Превентивными атаками по местам сосредоточения и местам дислокации...Просто говоря выжигвть тварей болот мацковии
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03.02.2024 09:21 Відповісти
 
 