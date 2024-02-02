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Росія зберігає ініціативу на полі бою в Україні, але без значних успіхів, - Генштаб Естонії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо на брифінгу 2 лютого, коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, зазначив, що російські сили зберігаю ініціативу в наземних операціях, але без значних успіхів.

За словами Ребо, ситуація на фронті в Україні за останній тиждень загалом не змінилась, і головні бойові зіткнення відбуваються на сході, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На Луганському напрямку Росія продовжує завдавати атак із застосуванням бронетехніки, а на Куп'янському також активно використовує авіаційну та артилерійську підтримку. Водночас, незважаючи на ініціативу росіян, їхній прогрес був дуже незначним.

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"Існує ймовірність, що найближчими тижнями будуть здійснені атаки на прикордонні райони Бєлгородської та Харківської областей з так званої "материнської" Російської Федерації, аби ще більше прив'язати українців до контролю кордону", – сказав голова естонського Генштабу.

На Донецькому напрямку основний удар Росії, додав Ребо, спрямований на захоплення Авдіївки, активні бойові дії відбуваються також у напрямку Бахмута й Донецька.

"В Авдіївці вже деякий час надходять сигнали, що в населеному пункті маневрують розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли закрити українські кишенькові роти і взяти українців в облогу. По суті, там йдуть запеклі бої, але тактична ситуація не змінилася", – зазначив він.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках збройні формування РФ продовжують наступати на звільнені Україною території, водночас українці продовжують утримувати плацдарм через Дніпро, навколо якого тривають бої, вказав естонський полковник.
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Топ коментарі
+8
Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
1 год
🌀 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Тетяну Чорновол "Срібним Хрестом"
Пишаюсь обома!
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02.02.2024 19:18
+4
Залужний знає щось....
Але надіється на західних партнерів!
2-3 дні будуть вирішальні!
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02.02.2024 19:21
+3
,,дякуємо" за те, що і самі знаємо! Якби по своєму ,,полю бою" не прийшлося прогнози робити!
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02.02.2024 19:21
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Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
1 год
🌀 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Тетяну Чорновол "Срібним Хрестом"
Пишаюсь обома!
показати весь коментар
02.02.2024 19:18 Відповісти
Залужний знає щось....
Але надіється на західних партнерів!
2-3 дні будуть вирішальні!
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02.02.2024 19:21 Відповісти
,,дякуємо" за те, що і самі знаємо! Якби по своєму ,,полю бою" не прийшлося прогнози робити!
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02.02.2024 19:21 Відповісти
думають, що Україна стримає і вони будуть спати спокійно!
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02.02.2024 19:27 Відповісти
а може, рф, має ініціативу у просування? то ***** так і каіть... імщо марафонписить, те кажіть
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02.02.2024 19:40 Відповісти
А ти х@йню вєщяєш, скрєпний фашист!
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02.02.2024 20:05 Відповісти
У Естонців в останні часи правди з вуст більше, ніж у американців. За зеленів довбнів взагалі мовчу. Ні, американці теж у курсі, просто естонці це озвучують
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02.02.2024 21:43 Відповісти
Росія зберігає ініціативу на полі бою в Україні, але без значних успіхів, - Генштаб Естонії Джерело: https://censor.net/ua/n3471333

- ЩЕ Б ПАК - З ПОЧАТКУ 2023 Зе ВЛАДА ОБКРАДАЛА ЗСУ ДОПОМАГАЮЧИ КРЕМЛЮ, СПОЧАТКУ ВКРАЛО ПАЛИВО НА КОНТРНАСТУП, ПОТІМ ПІШЛИ 30 МЛРД І ЯЙЦЯ ПО 17, ЗЛИВАЮЧИ ПЛАН КОНТРНАСТУПУ І РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАВОДІВ.
ЧОМУ Ж КРЕМЛЮ НЕ МАТИ ІНИЦИАТИВУ НА ПОЛІ БОЮ З ТАКИМИ Зе ПОМЧНИКАМИ.
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02.02.2024 22:22 Відповісти
 
 