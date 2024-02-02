Росіяни перекидають в Авдіївку маршеві поповнення для штурмових груп, створили значну перевагу у резервах та піхотних підрозділах, - Бутусов
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Наразі, обстановка в Авдіївці критична: противник постійно перекидає поповнення, російська авіація діє необмежено. Проблеми оборони пов’язані з відсутністю свіжих підготовлених резервів, здатних давати зміну та відпочинок "на нулі".
Про це повідомив у своєму фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Наразі, за його інформацією, обстановка в Авдіївці критична.
"Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі, та декілька спецпідрозділів, завдають росіянам дуже великих втрат.
Російське командування застосовує тактику постійної розвідки боєм, намагаючись на певних ділянках проводити щоденні атаки малими групами піхоти, з метою викриття нашої системи оборони, пошуку розривів у бойових порядках, виснаження нашої піхоти постійною участю у бойових діях.
Противник постійно перекидає на Авдіївку маршеві поповнення для своїх штурмових груп, і таким чином створив значну перевагу у кількості резервів та свіжих піхотних підрозділів.
Російська авіація діє необмежено, і фактично зносить будь-які споруди, перетворюючи місто у випалену землю. З 1 січня по 2 лютого російська авіація скинула на місто понад 600 авіабомб.
За даними розвідки, підтвердженими документами загиблих та допитом полонених, у штурмі Авдіївки ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:
- Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);
- Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);
- Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).
Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.
Проблеми оборони повʼязані в першу чергу з відсутністю свіжих підготовлених резервів, здатних давати зміну та відпочинок "на нулі".
Ключову роль в обороні відіграють дрони, які дозволяють берегти життя нашої піхоти.
Тому усім, хто переживає за долю Авдіївки та хоче підтримати воїнів 110-і механізованої бригади, запрошує підтримати збір, який на звернення воїнів 110-і проводить мій фонд для закупівлі 9 станцій управління дронами на суму 1 440 000 гривень:
Плануємо зібрати гроші та закупити техніку, яку визначать представники 110-і бригади та Сергій Волков", - розповів Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
По совместному бизнесу нельзя стрелять.
БК) дрони
Поки змінювали головнокомандувача - втратили ЗСУ!
Во тупые.
Це усе Оманські наймити, мутять у тилу України!! ***** задоволений…
поля завалені...тому підвозять піхоту і
швидко назад...є відео,як оркотня одиноко
лазить по полю,або ледве йдуть по дорозі...
наші дронщики їх двухсотять....
Зрозуміло,що вони лізуть...21 км до
Донецька - анклава орчатини.
Їдуть дорогою,де вони як на долоні...
Бійці їх перемалують,є фото лежить
5 дохляків купкою....
Послухайте,як скиглять на рашатв,вони
вже не можуть приховати істерику...
В Бельбеку гарно потрощили,а кацапи
пишуть,що це неправда...