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Бутусов Юрій (3122) Авдіївка (2086)

Росіяни перекидають в Авдіївку маршеві поповнення для штурмових груп, створили значну перевагу у резервах та піхотних підрозділах, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авдіївка

Наразі, обстановка в Авдіївці критична: противник постійно перекидає поповнення, російська авіація діє необмежено. Проблеми оборони пов’язані з відсутністю свіжих підготовлених резервів, здатних давати зміну та відпочинок "на нулі".

Про це повідомив у своєму фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Наразі, за його інформацією, обстановка в Авдіївці критична.

"Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі, та декілька спецпідрозділів, завдають росіянам дуже великих втрат.

Російське командування застосовує тактику постійної розвідки боєм, намагаючись на певних ділянках проводити щоденні атаки малими групами піхоти, з метою викриття нашої системи оборони, пошуку розривів у бойових порядках, виснаження нашої піхоти постійною участю у бойових діях.

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Противник постійно перекидає на Авдіївку маршеві поповнення для своїх штурмових груп, і таким чином створив значну перевагу у кількості резервів та свіжих піхотних підрозділів.

Російська авіація діє необмежено, і фактично зносить будь-які споруди, перетворюючи місто у випалену землю. З 1 січня по 2 лютого російська авіація скинула на місто понад 600 авіабомб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лінії оборони, дрони, мобілізація | Юрій Бутусов. ВIДЕО

За даними розвідки, підтвердженими документами загиблих та допитом полонених, у штурмі Авдіївки ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:

  • Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);
  • Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);
  • Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).

Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.

Проблеми оборони повʼязані в першу чергу з відсутністю свіжих підготовлених резервів, здатних давати зміну та відпочинок "на нулі".

Ключову роль в обороні відіграють дрони, які дозволяють берегти життя нашої піхоти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони про ситуацію в Авдіївці: Ворог намагається йти вперед, дуже багато штурмів

Тому усім, хто переживає за долю Авдіївки та хоче підтримати воїнів 110-і механізованої бригади, запрошує підтримати збір, який на звернення воїнів 110-і проводить мій фонд для закупівлі 9 станцій управління дронами на суму 1 440 000 гривень:

https://butusov.com.ua

Плануємо зібрати гроші та закупити техніку, яку визначать представники 110-і бригади та Сергій Волков", - розповів Бутусов.
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Топ коментарі
+16
А у нас відставка головкома. Зелена патороч робить все щоб Авдіївку покласти на тацю ***** під вибори
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02.02.2024 19:57
+6
Поки вибирали Президента - втратили Крим!
Поки змінювали головнокомандувача - втратили ЗСУ!
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02.02.2024 20:04
+6
Юрко, не розганяй зраду! Може замість Залужного підеш?
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02.02.2024 20:09
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А де українська артилерія,хаймарси,дрони там?(Чому тил в наступаючих має електрику,воду,матеріальну підтримку?(там "наші люди"?(((
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02.02.2024 19:55 Відповісти
там де й ти ухилянте - в швейцарії
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02.02.2024 20:05 Відповісти
Cам ти ухилянт)Сказано тоіб за ґраніцу уєхал)
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02.02.2024 21:12 Відповісти
так приїдь та підкажи що робити! бо без тебе сам бачиш як...
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02.02.2024 20:08 Відповісти
Ти неуважно слухав Залужного)Він про нові технології казав.Ось і технологія - я питаю інтернетом,щоб не їздити,бо гроші сам знаєш на що доначу.
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02.02.2024 21:13 Відповісти
ні, не знаю на що
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02.02.2024 21:32 Відповісти
Там наш уголь,сигареты,алкоголь.Контробанда.
По совместному бизнесу нельзя стрелять.
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02.02.2024 20:47 Відповісти
А у нас відставка головкома. Зелена патороч робить все щоб Авдіївку покласти на тацю ***** під вибори
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02.02.2024 19:57 Відповісти
Та відставку Залужного як вишеньку
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02.02.2024 20:06 Відповісти
хробаки по трубах із гамном лізуть - а ми не можемо надати БК?
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02.02.2024 19:57 Відповісти
уточнюю (БК) дрони
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02.02.2024 20:01 Відповісти
Не мішайте гроші ділити.
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02.02.2024 20:02 Відповісти
Поки вибирали Президента - втратили Крим!
Поки змінювали головнокомандувача - втратили ЗСУ!
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02.02.2024 20:04 Відповісти
Крим втратили ще тоді коли чорноморський флот ***** не послали( в Новоросійськ)
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02.02.2024 21:23 Відповісти
Юрко, не розганяй зраду! Може замість Залужного підеш?
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02.02.2024 20:09 Відповісти
Немає там ніякої переваги, усі атаки відбивають і усі їхні резерви будуть з часом знищені!
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02.02.2024 20:16 Відповісти
знищені відблиском сталевих кокосів найвеличнішого
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02.02.2024 20:21 Відповісти
Конечно, сейчас подойдут подкрепления из пенсионеров и ухылянтов и кацапам п...а!
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02.02.2024 21:13 Відповісти
Навіщо марнувати наші нікчемні ресурси, якщо результат відомий заздалегідь? Авдіївку нам не втримати без свіжих військ, а їх немає. Чому не можна збудувати нові міцні лінії оборони і вирівняти лінію фронту? Яка різниця, коли ***** оголосить про "героїчне визволення" чергових руїн в лютому чи в березні? Три бригади, що обороняють місто це майже 15000 бійців, які не мають нормального забезпечення, евакуації поранених, бо єдина дорога по якій може відбуватись логістика прострілюється на протяжності понад 15 кілометрів. ГЕНЕРАЛИ ТА ПРЕЗИДЕНТИ, ПОЖАЛІЙТЕ НАШИХ ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ!!!! ТЕ ЩО ЛИШИЛОСЬ ВІД АВДІЇВКИ НЕ ВАРТЕ ЇХНІХ ЖИТТІВ!!!
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02.02.2024 20:21 Відповісти
Так багато знаків оклику та капслоків... Турботливий друже,гляди хоч не обсе....обгадься від перенапруги на своєму затишному тиловому дивані! Чи ти якась прокацаплена троляча псина?
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02.02.2024 21:39 Відповісти
Это те дебилы шо окопы и укрепления вместо плитки и асфальта делают?
Во тупые.
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02.02.2024 20:44 Відповісти
Твоя мама х#й сосёт у Ашота,кацап. А ты про окопы да асфальт.
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02.02.2024 21:18 Відповісти
Поповнення Українських резерві, з ВРУ КМУ ОПУ РНБОУ СУДІВ НАЦПОЛІЦІЇ митників податківців охоронних структур та інших державних органів, «дивно» заблоковані, але Генеральний штаб, за це не відповідальний!
Це усе Оманські наймити, мутять у тилу України!! ***** задоволений…
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02.02.2024 20:56 Відповісти
а може треба спостережливих австрійських чуваків привезти з Зальцбурга? Ото вони дадуть прикурити оркам....
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02.02.2024 21:41 Відповісти
У орків перевага в артилерії, авіації і живій силі, тому геніальною і переможною стратегією для України буде урівнювання в живій силі без здобуття переваги в повітрі і снарядному забезпеченні. Так переможемо, і це ніяке не закидання м'ясом.
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02.02.2024 21:11 Відповісти
То треба здаватись? Пора?
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02.02.2024 21:26 Відповісти
Взагалі-то "критично"- це максимум день і пи₴дець. А в пана Бутусова вже місяць як критично. Можна якось з термінологією визначитися?
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02.02.2024 21:17 Відповісти
Ото думав яким словом замінити. Надумку спадає "безвихідна" ситуація. Тобто як було вчора то так дай Бог щоб було завтра.
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02.02.2024 21:28 Відповісти
У него постоянно "критические дни", то бишь менстра.
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02.02.2024 21:54 Відповісти
Афтар - еще один претендент на место Залужного?
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02.02.2024 21:55 Відповісти
Ну в нас якби є резерви, стільки тилових частин які два роки готуються... але якщо реально взяти то без озброєння ті тилові частини нічого не варті... там така інтенсивність вогню з боку орків... що ситуація складна...
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02.02.2024 22:02 Відповісти
Ну і відійшли б ми з Авдіївки ,,на підготовлені позиції,,! І що було наступного ранку? Кацапи взяли б вихідний? Ні. Вони так само будуть ломати ті ,,підготовлені позиції,,!
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02.02.2024 22:21 Відповісти
орки втрачають десятки своєї техніки,
поля завалені...тому підвозять піхоту і
швидко назад...є відео,як оркотня одиноко
лазить по полю,або ледве йдуть по дорозі...
наші дронщики їх двухсотять....
Зрозуміло,що вони лізуть...21 км до
Донецька - анклава орчатини.
Їдуть дорогою,де вони як на долоні...
Бійці їх перемалують,є фото лежить
5 дохляків купкою....
Послухайте,як скиглять на рашатв,вони
вже не можуть приховати істерику...
В Бельбеку гарно потрощили,а кацапи
пишуть,що це неправда...
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02.02.2024 22:50 Відповісти
 
 