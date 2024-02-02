Протягом 2 лютого росіяни завдали 50 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та ракетні удари росіян по території України протягом 2 лютого 2024 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби завдали 2 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб