УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4799 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
240 1
Генштаб ЗС (4589) обстріл (21351)

Протягом 2 лютого росіяни завдали 50 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,сумська,обстріл,сумщини

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та ракетні удари росіян по території України протягом 2 лютого 2024 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни минулої доби завдали 2 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
7 рядків.....
Доба від Генштабу....
показати весь коментар
02.02.2024 21:06 Відповісти
 
 