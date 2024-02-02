В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський. ВIДЕО
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У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив про прибуття ще двох систем ППО до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.
"Вже готуємо міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а усіх тих у світі, хто прагне стабільності і цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України - готуємо деталі.
І головна новина на сьогодні - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.
Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному й кожній, хто бʼється і працює заради того, щоб Україна перемогла!
Слава Україні!" - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=hVnt1cqw88o
Нє по зєльке шапка, як зʼясувалось!
ПреЗЕдент вдячний всім!
Деяким, навіть по два рази.
А ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗБИТИ МОЖУТЬ ЩОБ АЖ МІЗКИ ПОРОЗЛІТАЛИСЯ НА ВСІ БОКИ
НЕ ІСНУЄ систем, що "збивають усе"!
Збити "шахед" та сбити "балістику" - це зовсім різні речі, різні вимоги, різна собівартість.
Для таких же "гуманітаріїв":
"Збиває усе" це як "молоток що заб'є будь які цвяхи" (від шевських до покрівельних):
навіть якщо такий молоток вигадати, то він буде й ті й ті цвяхи "забивати" ХРЕНОВО.
і це буде не птиця...
хвастун - ошибка природы
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
Ти вже нарадувався "фортеці Бахмут", "пунктам незламності", "мільйону дронів", "мільярду дерев", "каві в Ялті за 3 дні", "Перемозі за 2 тижні", "хочу побачити мир в очах путіна", "якщо треба, то я стану перед ним на коліна", "щоби зупинити війну треба просто перестать стрілять", "кінцю епохи бідності", "кінцю епохи кумівства", "закону одному на всіх", "всі ми преЗЕденти"...?
Як воно тобі до речі в президентах? Корона не тисне? Шия не болить?
Партійне гасло.
Тому що їхня першочергова ціль повинна бути - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.
І захищати наших захисників.
- Це значно більш важливо, аніж захищати цивільних, які лінуються ховатися в укриття під час тривоги. Тому що тільки завдяки нашим захисникам на фронті ті цивільні досі живуть у значно більш безпечних умовах аніж ті, хто стали заручниками в окупації (багато з них вже вбиті ворогом).
Тож приоритет №1, в т.ч. для ППО, - це бойові дії на фронті, ціль яких - знищувати ворогів і їхню зброю ДОСТАТНЬО швидко. Особливо - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.
Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі.
Ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:
Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);
Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);
Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).
Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.
Интересно, что прикроют...
Харькову и Херсону очень тяжко, но они слишком близко к линии фронта, как и Запорожье... Одессу? Днепр? Возможно...