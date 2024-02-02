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Зеленський (17517) звернення (358) ППО (1849)

В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив про прибуття ще двох систем ППО до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Вже готуємо міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а усіх тих у світі, хто прагне стабільності і цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України - готуємо деталі.

І головна новина на сьогодні - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.

Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному й кожній, хто бʼється і працює заради того, щоб Україна перемогла!
Слава Україні!" - сказав президент.

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Топ коментарі
+65
А можна збити бубачку з вул.Банкова? Разом з дєрьмаком і татаровим.
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02.02.2024 21:21
+63
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02.02.2024 21:24
+57
Вова, твоєї зпслуги в цьому немає, від слова ЗОВСІМ
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02.02.2024 21:24
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Шоумен посипався. Захід побачив істинне лице Зеленського // Без цензури // Цензор.НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=hVnt1cqw88o
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02.02.2024 21:44 Відповісти
геолокацію дЄрмак не встиг скинути ????
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02.02.2024 21:46 Відповісти
псіна, зникни...
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02.02.2024 21:47 Відповісти
Зле обличчя в нього якесь якщо відволіктися від його слів
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02.02.2024 21:48 Відповісти
Це тому, що Залужного зняти сьогодні не вдалось!
Нє по зєльке шапка, як зʼясувалось!
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02.02.2024 21:52 Відповісти
Сьогодні у Зеленського "вечір неймовірної вдячності".
ПреЗЕдент вдячний всім!
Деяким, навіть по два рази.
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02.02.2024 21:50 Відповісти
ОП - офіс підрів.
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02.02.2024 21:50 Відповісти
Коли вже передадуть таке ППО щоб змести всю Єрмковщину...
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02.02.2024 21:55 Відповісти
Зуби заговорює.
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02.02.2024 21:59 Відповісти
В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/v3471352
А ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗБИТИ МОЖУТЬ ЩОБ АЖ МІЗКИ ПОРОЗЛІТАЛИСЯ НА ВСІ БОКИ
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02.02.2024 22:02 Відповісти
Краще б збили тебе наркомана з єрмаком
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02.02.2024 22:04 Відповісти
Да , и звезду смерти тоже могут сбить ? Системы как называютя ОБС ? Одна баба сказала ?
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02.02.2024 22:05 Відповісти
Непогано збиває температуру, груші з дерева та масло з вершків.
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03.02.2024 08:10 Відповісти
Приготуйте факи, дулі, прокльони !
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02.02.2024 23:47 Відповісти
ТИПІЛ, уклонист "гуманітарій"!
НЕ ІСНУЄ систем, що "збивають усе"!
Збити "шахед" та сбити "балістику" - це зовсім різні речі, різні вимоги, різна собівартість.
Для таких же "гуманітаріїв":
"Збиває усе" це як "молоток що заб'є будь які цвяхи" (від шевських до покрівельних):
навіть якщо такий молоток вигадати, то він буде й ті й ті цвяхи "забивати" ХРЕНОВО.
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02.02.2024 22:09 Відповісти
Ще координати кацапам скинь.
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02.02.2024 22:11 Відповісти
Якби вже і інші міста почали прикривать, а не тільки київ по десятому кругу
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02.02.2024 22:23 Відповісти
У зермачні тепер манія - відновити польоти з Борисполя. Тож нахрін їй інші міста та військові в окопах, які потерпають від щоденних нальотів. Зе-шобла хоче запускати літачки.
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03.02.2024 01:05 Відповісти
Логічно, на літачку можна швидше здриснути. Яник не дасть збрехати...
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03.02.2024 03:35 Відповісти
паніковський, киньте птицю, бо ж здогонять і забьють
і це буде не птиця...
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02.02.2024 22:24 Відповісти
коли він вже заспокоїться з Залужним. Скоро в бунапарта президентський термін закінчується
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02.02.2024 22:26 Відповісти
болтун - находка для шпиона
хвастун - ошибка природы
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02.02.2024 22:34 Відповісти
Ну все конча заспа с гнидами може спати спокійно
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02.02.2024 22:35 Відповісти
Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра.

https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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02.02.2024 22:41 Відповісти
А в тебе є якийсь привід для радощів? Від чого?
Ти вже нарадувався "фортеці Бахмут", "пунктам незламності", "мільйону дронів", "мільярду дерев", "каві в Ялті за 3 дні", "Перемозі за 2 тижні", "хочу побачити мир в очах путіна", "якщо треба, то я стану перед ним на коліна", "щоби зупинити війну треба просто перестать стрілять", "кінцю епохи бідності", "кінцю епохи кумівства", "закону одному на всіх", "всі ми преЗЕденти"...?

Як воно тобі до речі в президентах? Корона не тисне? Шия не болить?
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03.02.2024 01:16 Відповісти
И вранье на лету которое летит каждый день из ОП
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02.02.2024 23:04 Відповісти
Блін, ось дивишся на це непорозуміння, і так і хочеться вліпити підзатильника, щоб аж лобом від столу відскочив! І застерегти: Не роби ху...ні!
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02.02.2024 23:12 Відповісти
Бубочка на втором году войны начал слегка шифровать сообщения о военной технике и ВСУ.
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02.02.2024 23:28 Відповісти
про что идет речь конкретно?
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02.02.2024 23:32 Відповісти
Ах, "какаяразніца"...
Партійне гасло.
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03.02.2024 01:17 Відповісти
Гидко дивитись на цю харю....
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02.02.2024 23:52 Відповісти
Бажаю тобі, Віслюк, закінчити свої дні в дурці! І щоб кожен бажаючий міг помочитися на тебе, паскудь!
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03.02.2024 00:20 Відповісти
Боже, как же ты уже задрало, зеденок.
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03.02.2024 00:27 Відповісти
Навіть не. Хочу це коментувати.. як би створили своє… можно б було радіти….
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03.02.2024 01:27 Відповісти
Не знаю, може в мене вже розвивається якась фобія, але коли я вчергове чую "потужний та нестримний" (як пронос) звіздьож про чергову супер-пупер "перемогу" від зе-віслюка, то я починаю боятися, що у відповідь на його звіздьож комусь прилетить просто завтра. І постраждають невинні люди, які до цих зеленських хвастощів не мають жодного стосунку.
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03.02.2024 01:28 Відповісти
через 60 днів - НЕЛИГИТИМНИЙ УЗУРПАТОР.....
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03.02.2024 01:45 Відповісти
Скажіть хто-небудь цьому дебілу, що таких систем ППО не існує.
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03.02.2024 01:51 Відповісти
Марна справа, Ви десь бачили(чули), щоб сказати дебілу що він дебіл і він погодився з цим?...
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03.02.2024 03:41 Відповісти
Думаю, що ППО повинні працювати перш за все на фронті, а не в тилу.

Тому що їхня першочергова ціль повинна бути - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.

І захищати наших захисників.

- Це значно більш важливо, аніж захищати цивільних, які лінуються ховатися в укриття під час тривоги. Тому що тільки завдяки нашим захисникам на фронті ті цивільні досі живуть у значно більш безпечних умовах аніж ті, хто стали заручниками в окупації (багато з них вже вбиті ворогом).

Тож приоритет №1, в т.ч. для ППО, - це бойові дії на фронті, ціль яких - знищувати ворогів і їхню зброю ДОСТАТНЬО швидко. Особливо - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.
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03.02.2024 03:23 Відповісти
Критична обстановка в Авдіївці.
 Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі.

Ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:
Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);
Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);
Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).

Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.
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03.02.2024 04:42 Відповісти
що написали те і сказав а там камінь у воду
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03.02.2024 06:27 Відповісти
Ze мразь має бути повішена
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03.02.2024 06:31 Відповісти
А координати вже злили? А то яке ж шоу без феєрверків?
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03.02.2024 07:44 Відповісти
Еще две батареи Патриот?
Интересно, что прикроют...
Харькову и Херсону очень тяжко, но они слишком близко к линии фронта, как и Запорожье... Одессу? Днепр? Возможно...
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03.02.2024 08:23 Відповісти
..не надо,так громко кричать...Меньше знаешь лучше спишь...Скоро узнаете,что за зверь...
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03.02.2024 09:15 Відповісти
Я так розумію, що Президент краще за всіх розбирається в системі ППО ПРО України? Він вирішив, що це асфальт. По ньому їздить все кацапське - танки, БТР, БМР, САУ і с-300-400. А щоб не заважали тій техніці їздити, то Херпіду познімав міни на Чонгарі і клістрони із наших систем ППО ПРО, а тих, хто їх постачав облили брудом і порушили кримінальні справи. Вчіться НАТО. Ще непогана зброя для лохторату - марафон.
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03.02.2024 09:36 Відповісти
Мовчання золото не успив перднуть весь свит знае....
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03.02.2024 17:24 Відповісти
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