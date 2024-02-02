Колишній держсекретар США Помпео прибув до Києва та провів зустріч із керівником президентського офісу

Колишній державний секретар США Майк Помпео 2 лютого прибув до Києва та провів робочу зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив у соцмережі Х.

Єрмак зазначив: "Провів зустріч із щирим другом України , колишнім державним секретарем США та ексголовою ЦРУ Майком Помпео.

Наголосив на необхідності дати чіткий сигнал РФ, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів".

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