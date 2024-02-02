Колишній держсекретар США Помпео прибув до Києва та провів зустріч із керівником президентського офісу
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Колишній державний секретар США Майк Помпео 2 лютого прибув до Києва та провів робочу зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив у соцмережі Х.
Єрмак зазначив: "Провів зустріч із щирим другом України , колишнім державним секретарем США та ексголовою ЦРУ Майком Помпео.
Наголосив на необхідності дати чіткий сигнал РФ, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів".
Топ коментарі
+28 Pan Kotskyi
показати весь коментар02.02.2024 21:47
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+26 Ole Lahti
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О делах разговаривают с тем кто что то решает.
А адміністрація це те, що знаходиться в середині приміщення, це люди.
Дуже хочу на це сподіватись, але ж "ларьочник" вважає себе най хитрішим і най кмітливішим у Всесвіті.... Хіба що... Йому показали світлину з невеличкою ямкою (десь 1х2м і завглибшки 2м) з підписом "Власність дєрьмака"....
О том что с моим (Помпео) Киевстаром нужно решать.
По протоколу не тот уровень
Но в духе всех макак
Себе присвоил звание
********** дерьмак !!"
розширюй "кругозор"
Вони не дивляться один на одного, дивна позиція лівої руки Помпео.
Перевірила західні новини, твітер Майка Помпео - ніде немає інформації, що Помпео перебуває в Україні.
Ілі как?