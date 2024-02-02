УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4799 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 226 88
США (14501) Помпео (320) Єрмак Андрій (1238)

Колишній держсекретар США Помпео прибув до Києва та провів зустріч із керівником президентського офісу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній державний секретар США Майк Помпео 2 лютого прибув до Києва та провів робочу зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єрмак повідомив у соцмережі Х.

Єрмак зазначив: "Провів зустріч із щирим другом України , колишнім державним секретарем США  та ексголовою ЦРУ Майком Помпео.

 Наголосив на необхідності дати чіткий сигнал РФ, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео: США недостатньо підтримують Україну

Помпео в Києві

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Та пишіть вже прямо: з керівником України.
показати весь коментар
02.02.2024 21:47
+26
коли вся ця зелена ***** закінчиться, то "офісу президента" вже не буде. Принципово. Прийдеться повернутись до Адміністрації Президента.
показати весь коментар
02.02.2024 21:49
+26
Як ця Єрмаковщина вже дістала. Хто воно таке, секретарка.
показати весь коментар
02.02.2024 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
два брата-акробата...один-куй, другий-лопата!
показати весь коментар
02.02.2024 21:46 Відповісти
Отставники! За большие бабки консультируют. Вы хоть представляете сколько стоит ********* с лоббистом такого уровня Вот и яйца по 17 всплывают
показати весь коментар
02.02.2024 22:24 Відповісти
60 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від Оманських «інвесторів» патрушева!
Слава Україні та Захисникам України
показати весь коментар
02.02.2024 22:38 Відповісти
завхоз знов на фото
показати весь коментар
02.02.2024 22:40 Відповісти
Мабудь, кому як не бувшому керівнику ЦРУ знати хто корелює ( м"яко кажучи) настрої ЗЕпараноїка. Два бувших знайомих( м"яко кажучи) з Єрмаком з команди Трампа Джулінаі та Манфафорт зараз підс слідством. То кому крім Єрмаку він розкаже, що світить КОЗИРУ з його мародернеювже зараз!!! якщо він не пригасить параноїдальну пожежу в голові нарциса
показати весь коментар
02.02.2024 22:51 Відповісти
В конце января 2020 года Помпео заявил о готовности остаться на посту Госсекретаря США ещё на 4 года в случае переизбрания Трампа[41].
показати весь коментар
02.02.2024 23:15 Відповісти
Помпео не є трампістом. Він разом з Пенсом не підтримали його путч і виступили тоді проти Трампа. Помпео більше до рейганістів відноситься.
показати весь коментар
03.02.2024 00:24 Відповісти
Та пишіть вже прямо: з керівником України.
показати весь коментар
02.02.2024 21:47 Відповісти
Чистый прагматизм.
О делах разговаривают с тем кто что то решает.
показати весь коментар
02.02.2024 22:10 Відповісти
Кому Зеленський делегував, з тим і зустрічаються
показати весь коментар
02.02.2024 22:14 Відповісти
Повноважень український народ Єрмаку не давав, а з тим, що Зельц самостійно має право їх делегувати не погоджує більшість навіть тих, хто за Зельца голосував. Бо коли погодитись, то треба погодитись, що ті голосувальники - тупі, бо голосували за кота у мішку!...
показати весь коментар
02.02.2024 22:23 Відповісти
оце може і є рівень завгоспа...колишній чиновник...
показати весь коментар
02.02.2024 21:48 Відповісти
два 3.14 дараса!!!!!
показати весь коментар
02.02.2024 21:48 Відповісти
Поговорив з головю країни і агентом ФСБ - круть круть
показати весь коментар
02.02.2024 21:48 Відповісти
коли вся ця зелена ***** закінчиться, то "офісу президента" вже не буде. Принципово. Прийдеться повернутись до Адміністрації Президента.
показати весь коментар
02.02.2024 21:49 Відповісти
Офіс - це контора, приміщення.
А адміністрація це те, що знаходиться в середині приміщення, це люди.
показати весь коментар
02.02.2024 22:53 Відповісти
Еще лучше до 91 тогда небыло Администрации Президента, а был Секритариат Президента. Секретарши е*ные.
показати весь коментар
03.02.2024 00:10 Відповісти
Ви певно вже забули хто тоді совком правив - генеральний секретар. слова, якими щось або когось називають, часто не відповідають самому змісту того слова. Це як "аспірант" - той, хто до чогось прагне. але ж корінь означає всмоктувати. Тобто аспірант мусило б означати смоктун. Аспіратор якраз саме це й означає. Так і з багатьма іншими термінами - ліплять слово аби куди приліпити. Тому, що ... далі не буду, бо ще забанять.
показати весь коментар
03.02.2024 08:46 Відповісти
Найверховнішому завгоспу росказали що на нього є і пояснили наслідки подальшої роботи на ФСБ?
Дуже хочу на це сподіватись, але ж "ларьочник" вважає себе най хитрішим і най кмітливішим у Всесвіті.... Хіба що... Йому показали світлину з невеличкою ямкою (десь 1х2м і завглибшки 2м) з підписом "Власність дєрьмака"....
показати весь коментар
02.02.2024 21:50 Відповісти
Приїхав передати привіт ***** через прямого агента.
показати весь коментар
02.02.2024 21:51 Відповісти
Як ця Єрмаковщина вже дістала. Хто воно таке, секретарка.
показати весь коментар
02.02.2024 21:53 Відповісти
Секретарка керує справами поки шеф в отключкє (в безпорадному стані, недієздатен).
показати весь коментар
02.02.2024 23:04 Відповісти
Ви певно не читали роман Стругацьких Улітка на склонє. Там хто із секретаркою спить, той і генеральний директор. Стругацькі на цьому розумілися. Бо знали цю кухню з середини.
показати весь коментар
03.02.2024 08:50 Відповісти
Обмінялися паролями, явками?
показати весь коментар
02.02.2024 21:54 Відповісти
Такого уровня "курьеры" привозят неофициальные послания.Нет,не поздравления с днюхой.
показати весь коментар
02.02.2024 21:56 Відповісти
О том что договор с Трампом, о компромате на Байдена, еще в силе.
О том что с моим (Помпео) Киевстаром нужно решать.
показати весь коментар
02.02.2024 22:16 Відповісти
а зеленьский нейтралізован ліками чи шо. Відосик зняв і все. Непогано було б і президенту зустрітися з такою інформованою людиною
показати весь коментар
02.02.2024 21:57 Відповісти
Только не смейтесь.
По протоколу не тот уровень
показати весь коментар
02.02.2024 22:17 Відповісти
Приїхав вставити піздюлину дЕРМАКУ
показати весь коментар
02.02.2024 21:57 Відповісти
Цнзору вже пора блюрити це маланське іпало.
показати весь коментар
02.02.2024 21:57 Відповісти
Объясните мне, какой статус дерьмака в Украине? Это не министр иностранных дел, не премьер, откуда у него полномочия вести международные переговоры? Клоун из шапито-95 всю страну в цирк превратил.
показати весь коментар
02.02.2024 22:00 Відповісти
Майбутній премєр........
показати весь коментар
02.02.2024 22:06 Відповісти
генералісімус......
показати весь коментар
02.02.2024 22:12 Відповісти
Та він же не дурний, щоб брати на себе юридичну відповідальність.
показати весь коментар
02.02.2024 22:21 Відповісти
.... дурний! у нього уже пожиттєво...... Якщо доживе!
показати весь коментар
02.02.2024 22:26 Відповісти
Кардинал, Ришелье отдыхает.
показати весь коментар
02.02.2024 22:12 Відповісти
Ришелье был талантливый человек, не проигравший ни одного военного сражения. Как можно с ним дерьмака сравнивать.....
показати весь коментар
02.02.2024 22:15 Відповісти
Я про влияние. Ришелье был выдающимся политиком и военачальником.
показати весь коментар
02.02.2024 22:17 Відповісти
Именно. Вот потому и влияние имел, что обладал талантами. откуда эти таланты у дерьмака?
показати весь коментар
02.02.2024 22:21 Відповісти
У Ермака нет талантов,только влияние, в том и суть.
показати весь коментар
02.02.2024 22:29 Відповісти
Начальник Зпленского.
показати весь коментар
02.02.2024 22:13 Відповісти
Який статус був у Распутіна при царському дворі?
показати весь коментар
02.02.2024 22:16 Відповісти
не знаю, мне эта царская история неинтересна. и сравнивать сегодняшнее политическое устройство и царское как минимум странно.
показати весь коментар
02.02.2024 22:19 Відповісти
Нічого дивного в порівнянні немає. Просто не завжди офіційний статус дорівнює неофіційним можливостям.
показати весь коментар
02.02.2024 22:21 Відповісти
Ну, але вплив на дурка нагадує...
показати весь коментар
02.02.2024 22:25 Відповісти
лікував царицку .....
показати весь коментар
02.02.2024 23:51 Відповісти
У нього повноваження від Зеленського і Зеленському за це відповідати
показати весь коментар
02.02.2024 22:18 Відповісти
У буцегарні мають бути обоє. І Зельц, і Єрмак!
показати весь коментар
02.02.2024 22:20 Відповісти
Єрмак скаже, як з вагнеровцями - а я хто, я ніхто і за це не відповідаю.
показати весь коментар
02.02.2024 22:50 Відповісти
Ну, він найстарший над "слугами", голова Зельца! Бо коли обирали Зельца, то обирали безголового...
показати весь коментар
02.02.2024 22:21 Відповісти
Цікаво, що там Трампон передав на словах з цим курьером? Ця падла раніше і до ******* в Білорусь ********* їздити. Рудий ще ніхто, але над своїм майбутнім терміном вже працює.
показати весь коментар
02.02.2024 22:01 Відповісти
Помпео з Трампом не дружить
показати весь коментар
02.02.2024 22:46 Відповісти
Невідомо, який саме привіт привіз в Україну колишній директор ЦРУ та переконаний рейганівець, друг Маккейна містер Помпео.
показати весь коментар
02.02.2024 22:01 Відповісти
" Он был завхоз андрюша,
Но в духе всех макак
Себе присвоил звание
********** дерьмак !!"
показати весь коментар
02.02.2024 22:07 Відповісти
А Помпео не рахує за зашквар зустрічатися з асенізатором в ОП? Та ще й на додачу кацапським агентом.
показати весь коментар
02.02.2024 22:10 Відповісти
намагається явку провалити......
показати весь коментар
02.02.2024 22:13 Відповісти
раз так кажете, то думаєте що там у ЦРУ, одни лохи??,), тай Помпео--також-лох,), ну, це на відміну від мЕстних професійних експертів,)
показати весь коментар
02.02.2024 22:24 Відповісти
Перестаньте уявляти США через призму голлівудських фільмів. Може попустить.
показати весь коментар
02.02.2024 22:54 Відповісти
Так і ви в такому випадку, перестаньте тримати інших за ідіотів, і не видавайте бажане, за дійсне.
показати весь коментар
02.02.2024 23:19 Відповісти
Не одни, но есть квота и для лохов, и для дебилов и тд
показати весь коментар
03.02.2024 13:43 Відповісти
Оце потрібно було сьогодні зареєструватися, щоб таку гидоту написати. Чи для цього і реєструвався? Мабуть такий висер дорожче коштує.
показати весь коментар
02.02.2024 22:42 Відповісти
1 февраля 2020 года в Минске М. Помпео встретился с Александром Лукашенко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA
показати весь коментар
02.02.2024 22:15 Відповісти
оце рівень, колишній держсекретар здійснює робочі візити
показати весь коментар
02.02.2024 22:16 Відповісти
Це вони як два дружбани зустрілись, бо хто таке керівник офісу? Керівник прибиральниць?
показати весь коментар
02.02.2024 22:19 Відповісти
ОФІС , о , звучить ! Зеленському в вухах. Та зніміть з них вже нарешті флісКИ. Враження, що він з нуля прийшов. Привітатись.
показати весь коментар
02.02.2024 22:25 Відповісти
Сьогодні вночі буде спостерігатись радіоактивність. Тхір єрмак буде працювати, як радистка Кет, з ключем. Щоб фсб вже готували контрзаходи американським пропозиціям. УСПІШНО працює, стерво!
показати весь коментар
02.02.2024 22:20 Відповісти
Одно понять не могу , ктот такой Ермак и кто его избирал ?
показати весь коментар
02.02.2024 22:22 Відповісти
нарід і вибрав
показати весь коментар
02.02.2024 22:33 Відповісти
Спорное утверждение. Ермака НЕ выбирали , его назначил Зеленский.
показати весь коментар
02.02.2024 22:35 Відповісти
а нарід кого вибрав? кого нарід вибрав, той і грає на піаніно з підручними
розширюй "кругозор"
показати весь коментар
02.02.2024 22:38 Відповісти
А помните конгресменшу украинку, которая хотела что бы Ермака проверили на связи с ФСБ, он потом гавно катил на нее, а она огрызалась что мол типа кто ты такой что бы мне угрожать или типа того? Фсе, политическая карьера закончилась, переизбираться не будет больше. Типа по собственному желанию.
показати весь коментар
02.02.2024 22:29 Відповісти
А вона від Республіканців чи Демократів??
показати весь коментар
02.02.2024 22:38 Відповісти
Від Республіканців.
показати весь коментар
02.02.2024 22:44 Відповісти
Звідки інформація?
показати весь коментар
02.02.2024 22:45 Відповісти
Вроде сама говорила, типа дочь не видит и тд.
показати весь коментар
03.02.2024 13:39 Відповісти
Я так зрозумів, що вона з когорти трампістів, а квота трампістів скорочується. Тому або її витіснили більш зубасті, або вона сама дистанціюється від неадекватного рижого, щоб не заплямувати свою політичну кар'єру. Чув від якогось експерта, що насправді вона дуже багато робить для України. Підтвердження не маю, тому стверджувати не берусь.
показати весь коментар
02.02.2024 23:10 Відповісти
Есть мнение что у Ермака куча компромата и на Байдена, и на Зеленского и может даже на Трампа
показати весь коментар
03.02.2024 13:41 Відповісти
Мабуть приїхав щоб прямим текстом розтлумачити що чекає ЗЄрмака у разі звільнення Залужного. Нуланд попередила дипломатично, але квартал дипломатичну мову не врубає.
показати весь коментар
02.02.2024 23:04 Відповісти
США, навіть і не мрійте х.й дермак буде президентом України !
показати весь коментар
02.02.2024 23:09 Відповісти
Придивіться уважно, ця світлина змонтована.
Вони не дивляться один на одного, дивна позиція лівої руки Помпео.
Перевірила західні новини, твітер Майка Помпео - ніде немає інформації, що Помпео перебуває в Україні.
показати весь коментар
03.02.2024 00:40 Відповісти
Та і права рука Помпео якась коротенька відносно лівої
показати весь коментар
03.02.2024 14:02 Відповісти
Нуланд, читайте Білий Дім, послали зЄ жОПу бо зерез 60 днів воно вже НІХТО, і тому в авральному порядку на колінах дЄрмак просить приїхать хочь когось з колишніх посадовців зі Штатів?

Ілі как?
показати весь коментар
03.02.2024 09:43 Відповісти
 
 