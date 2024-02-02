"Росія - це тюрма народів": Кулеба закликав ОБСЄ зайнятися захистом нацменшин у РФ
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) впритул зайнятися проблематикою національних меншин у "в’язниці народів" – Росії.
Про це глава української дипломатії заявив на спільному з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Борга брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Захист прав національних меншин на території РФ, за словами Кулеби, була ще однією темою переговорів.
"Ідеться не лише про українську меншину. Нещодавні події в Уфі у Башкортостані засвідчили, що Росія, як казав класик, – це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позиції проти війни і за підтримку башкирської культури, ідентичності", – зауважив міністр.
Глава МЗС України зазначив також, що Москва активно мобілізує на смерть в Україні саме національні меншини і цим переслідує дві цілі: продовження агресії та проведення в такий спосіб етнічних чисток на власній території.
На його думку, в ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин, зокрема функціонує інститут Верховного комісара з питань національних меншин.
"Вважаємо, що потрібно впритул займатися цією проблематикою. У цьому звʼязку хочу нагадати про наказ Президента України, який був нещодавно підписаний, про історично населені українцями території РФ. У ньому йдеться як про українців, так і про інші поневолені Росією народи. Закликаємо ОБСЄ зробити питання захисту прав меншин одним з пріоритетних на порядку денному людського виміру ОБСЄ", – сказав Кулеба.
Він також закликав міжнародну організацію відреагувати на "черговий фарс", який готує Росія на тимчасово окупованих територіях і збирається назвати виборами.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, а чому ця кулєбяка переймається народами московії, а не власним? Населення Донбасу, що винищується (розумію, що самі винні - кликали "Путін ввєді" ось і отримали, але все ж), киримли, віряни ПЦУ на ТОТ....
О! А де заява цієї кулєюяки стосовно застосування рашистами хімічної зброї? Де термінове скликання РадБезу ООН? Де заяви про блокування українських кордонів фермерами кількох країн всупереч міжнародним договорам?
Де хоч якась дипломатична робота на користь України, а не озвучування забаганок дєрьмака, у якого воно сидить на приставному стільці?
Кулєба, йди нахєр!
А тут Кулеба зробив їм "відкриття"...
Як і їхні предки, вони заходять на якусь територію, засир@ють її і ідуть далі, на нову. Якщо там хтось живе, то знищують опір і перетворюють решту на рабів, що повинні забезпечувати їх безпечне життя. Самі ж не здатні ні на що: ні на створення благ, ні на розвиток територій, ні на підтримання рівня життя. Навіть "досягнення" (що Імперії, що Совка, що Рашистів) - крадені в інших народів - від матрьошки до пельменів та балалайки з самоваром.
Ну а те, що в усій нинішній московії немає хоч якогось утворення з йменням "руська/руський" (автономний округ чи республіка) лише доповнбє картину.
Навіть у Другу світову не було "руського фронту" (з боку СРСР), зате були "руськи підрозділи" на стороні нацистської Німеччини.