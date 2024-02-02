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"Росія - це тюрма народів": Кулеба закликав ОБСЄ зайнятися захистом нацменшин у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ієн Борг та Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) впритул зайнятися проблематикою національних меншин у "в’язниці народів" – Росії.

Про це глава української дипломатії заявив на спільному з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Борга брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Захист прав національних меншин на території РФ, за словами Кулеби, була ще однією темою переговорів.

"Ідеться не лише про українську меншину. Нещодавні події в Уфі у Башкортостані засвідчили, що Росія, як казав класик, – це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позиції проти війни і за підтримку башкирської культури, ідентичності", – зауважив міністр.

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Глава МЗС України зазначив також, що Москва активно мобілізує на смерть в Україні саме національні меншини і цим переслідує дві цілі: продовження агресії та проведення в такий спосіб етнічних чисток на власній території.

На його думку, в ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин, зокрема функціонує інститут Верховного комісара з питань національних меншин.

"Вважаємо, що потрібно впритул займатися цією проблематикою. У цьому звʼязку хочу нагадати про наказ Президента України, який був нещодавно підписаний, про історично населені українцями території РФ. У ньому йдеться як про українців, так і про інші поневолені Росією народи. Закликаємо ОБСЄ зробити питання захисту прав меншин одним з пріоритетних на порядку денному людського виміру ОБСЄ", – сказав Кулеба.

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Він також закликав міжнародну організацію відреагувати на "черговий фарс", який готує Росія на тимчасово окупованих територіях і збирається назвати виборами.
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Топ коментарі
+5
угнетённый кулёма )
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02.02.2024 22:01
+5
Фото характеризує глибину дна в якому перебуває Україна. Й@баний завхоз сидить з таким виглядом мовби кардинал Рішельє 🤦
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02.02.2024 22:06
+4
«Особливо жаль бурятів» - правда ж кулЕбо?
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02.02.2024 21:56
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«Особливо жаль бурятів» - правда ж кулЕбо?
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02.02.2024 21:56 Відповісти
вугликів бурятів.......
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02.02.2024 22:00 Відповісти
Мабуть, він фанат кабзона - "ви бурят?-Как я рад!" (с)
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02.02.2024 22:04 Відповісти
Ужгород показав його дійсне обличчя.........
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02.02.2024 21:56 Відповісти
угнетённый кулёма )
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02.02.2024 22:01 Відповісти
Фото характеризує глибину дна в якому перебуває Україна. Й@баний завхоз сидить з таким виглядом мовби кардинал Рішельє 🤦
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02.02.2024 22:06 Відповісти
причому бритоголовий рішельє, як і мадьяр. потцани з 90-х та "стрєлки" тепер в міжнародних відносинах.
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02.02.2024 22:18 Відповісти
Прізвище Рейгана не знає. І коли ж це Рональд став класиком?
До речі, а чому ця кулєбяка переймається народами московії, а не власним? Населення Донбасу, що винищується (розумію, що самі винні - кликали "Путін ввєді" ось і отримали, але все ж), киримли, віряни ПЦУ на ТОТ....
О! А де заява цієї кулєюяки стосовно застосування рашистами хімічної зброї? Де термінове скликання РадБезу ООН? Де заяви про блокування українських кордонів фермерами кількох країн всупереч міжнародним договорам?
Де хоч якась дипломатична робота на користь України, а не озвучування забаганок дєрьмака, у якого воно сидить на приставному стільці?

Кулєба, йди нахєр!
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02.02.2024 22:03 Відповісти
Закликати ОБСЄ щось толкове зробити-все одно що закликати пенька в лісі прорости в пальму.
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02.02.2024 22:03 Відповісти
кацапи Ічкерію десять разів бомбами всю переорали і світ навіть не помітив.

А тут Кулеба зробив їм "відкриття"...
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02.02.2024 22:06 Відповісти
Якась дивна тюрма, бо з неї виїхали ті, хто важав за потрібне
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02.02.2024 22:06 Відповісти
Маєш на увазі євреїв?
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02.02.2024 22:11 Відповісти
Кацап! Ти палишся на межетнічній темі
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02.02.2024 22:15 Відповісти
Ясно. Хто проти євреїв - той кацап. Хто проти кацапів - той єврей.
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02.02.2024 22:16 Відповісти
Ну так кацапи і вважють, про що ти і написав
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02.02.2024 22:18 Відповісти
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02.02.2024 22:15 Відповісти
Там кругом нацменшины так как русской народности не существует это сборная солянка с лесных племен.
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02.02.2024 22:11 Відповісти
Російськомовне населення.
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02.02.2024 22:15 Відповісти
Азійське походження та дії, що походять від їхніх коренів, приховати важко.
Як і їхні предки, вони заходять на якусь територію, засир@ють її і ідуть далі, на нову. Якщо там хтось живе, то знищують опір і перетворюють решту на рабів, що повинні забезпечувати їх безпечне життя. Самі ж не здатні ні на що: ні на створення благ, ні на розвиток територій, ні на підтримання рівня життя. Навіть "досягнення" (що Імперії, що Совка, що Рашистів) - крадені в інших народів - від матрьошки до пельменів та балалайки з самоваром.

Ну а те, що в усій нинішній московії немає хоч якогось утворення з йменням "руська/руський" (автономний округ чи республіка) лише доповнбє картину.
Навіть у Другу світову не було "руського фронту" (з боку СРСР), зате були "руськи підрозділи" на стороні нацистської Німеччини.
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02.02.2024 22:28 Відповісти
Яке ж воно намахане, навіть мадяри його за гівно мають.
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02.02.2024 22:17 Відповісти
Я бажаю тим нацменшинам, особливо узькоглазим, безславного занепаду і зникнення.
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02.02.2024 22:39 Відповісти
московія буде деколонізована
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02.02.2024 22:59 Відповісти
Кулеме дали эфир.
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03.02.2024 12:22 Відповісти
Якщо почнеться колотнеча на раши то з з більшою ймовірністю в Башкортостані.Башкіри ще добре пам"ятають як їх кинули більшовики пообіцявши незалежність в обмін піти війною на колчака, вони їм повірили та прогадали..Зараз їх добре зачипили від х..йла
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03.02.2024 12:38 Відповісти
 
 