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Росіяни запустили ударні безпілотники - летять на Кіровоградщину. У Сумській, Полтавській та Харківській областях - ракетна небезпека
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Увечері 2 лютого війська РФ запустили ударні дрони в Україну з півдня.
Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
О 21:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!"
О 21:31 стало відомо про рух БпЛА на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.
О 21:50 Повітряні сили ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській та Харківській областях.
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або дронами пробувати збивати, із БП з елементами ураження з того же магнієвого славу, мобільні групи ефективні але все ними не закриєш...
в останній атаці тільки половину збили нажаль....