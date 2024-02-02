УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4799 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 460 6
крилаті ракети (897) атака (228) дрони (2590) Повітряні сили (1295) повітряна тривога (429)

Росіяни запустили ударні безпілотники - летять на Кіровоградщину. У Сумській, Полтавській та Харківській областях - ракетна небезпека

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ударний дрон Шахед

Увечері 2 лютого війська РФ запустили ударні дрони в Україну з півдня.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

О 21:21 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по інфраструктурних об’єктах Росії можуть значно посилитися, - Буданов

О 21:31 стало відомо про рух БпЛА на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.

О 21:50 Повітряні сили ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Карта Повітряної тривоги в Україні 2 лютого 2024 року
Карта Повітряної тривоги в Україні 2 лютого 2024 року
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україну прибули ППО---Збивають ВСЕ
показати весь коментар
02.02.2024 22:05 Відповісти
кабул - контрол.......
показати весь коментар
02.02.2024 22:07 Відповісти
шурави контрол если быть честным.
показати весь коментар
02.02.2024 22:12 Відповісти
Читая эту новость про прибывшие системы ПВО, я порадовался одному - что ЗЕ не рассказал какой у них радиус действия. А то он запросто на такой подарок врагу способен.....
показати весь коментар
02.02.2024 22:11 Відповісти
Треба вертольоти з ракетами повітря повітря...

або дронами пробувати збивати, із БП з елементами ураження з того же магнієвого славу, мобільні групи ефективні але все ними не закриєш...

в останній атаці тільки половину збили нажаль....
показати весь коментар
02.02.2024 22:16 Відповісти
Ожидаемая история. Накопили ракет , и дронов .
показати весь коментар
02.02.2024 22:20 Відповісти
 
 