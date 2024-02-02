На фронті загинули 2 добровольці з Грузії - Зура Циклаурі та Гоча Жванія. ФОТО

У боротьбі за Україну на полі бою загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці "Грузинський Легіон".

"Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вони воювали у складі "Грузинського легіону" в Україні з 2014 року.

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