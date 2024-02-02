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На фронті загинули 2 добровольці з Грузії - Зура Циклаурі та Гоча Жванія. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У боротьбі за Україну на полі бою загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці "Грузинський Легіон".

"Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вони воювали у складі "Грузинського легіону" в Україні з 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинули двоє бійців Грузинського Легіону - Рамаз Фетелава та Бека Ломашвілі. ФОТО

Циклаурі Жванія

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Справжні Люди!!
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02.02.2024 22:31
+42
Дякуємо Воїнам! Пам'ятаємо!
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02.02.2024 22:31
+33
Боже прийми їх душі до себе. Вони зробили все, що змогли - віддали життя за рід людський, за мир.
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02.02.2024 22:34
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Справжні Люди!!
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02.02.2024 22:31 Відповісти
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02.02.2024 22:31 Відповісти
Дякуємо Воїнам! Пам'ятаємо!
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02.02.2024 22:31 Відповісти
Боже прийми їх душі до себе. Вони зробили все, що змогли - віддали життя за рід людський, за мир.
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02.02.2024 22:34 Відповісти
Дякуємо та пам'ятаймо Побратимів з Грузії, що ЖИТТЯ поклали за СВОБОДУ України!

Арахамія з Абхазії, тільки на «енерго прокладки» та гудрон від пюрера самозваного, і сподобився…. Посвідчення з ВРУ, його «заброньовує»…
Ось така різниця в людях!!!
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02.02.2024 22:35 Відповісти
Арахамія мегрел.
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02.02.2024 22:56 Відповісти
арахамія - маймун
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03.02.2024 09:20 Відповісти
Архамія - муфлон
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03.02.2024 09:58 Відповісти
Вечная память , нашим грузинским братьям. Земля Вам пухом.
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02.02.2024 22:37 Відповісти
Герої не вмирають.Спочивайте,генацвале(
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02.02.2024 22:39 Відповісти
Cправжні герої!!! НАЗАВЖДИ В НАШИХ СЕРЦЯХ! У них би іншим грузинам повчитися!!! Тим, які лижуть дупу "вілікарускім" браттям, замість того, аби відбити у цих мразей свої окуповані землі!!! Щоб срака окупанта в Абхазії/Півд.Осетії горіла! І земля під ногами!!!
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02.02.2024 22:47 Відповісти
Вічна пам'ять Героям! Дякуємо, Сакартвело!
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02.02.2024 22:50 Відповісти
🙏Сакартвело Герої ...Воїни України !!!
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02.02.2024 22:56 Відповісти
На щиті. Уклін до землі Героям
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02.02.2024 23:00 Відповісти
მშვიდად განისვენეთ ძმებო. შურს იძიებენ. 10 ჯერ.
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02.02.2024 23:40 Відповісти
Вічна слава, повага і пошана Героям Сакартвело і України !
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03.02.2024 00:09 Відповісти
მარადიული ხსოვნა თქვენ, საქართველოს მეომრებო. ჯარში ვმსახურობდი საქართველოში.
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03.02.2024 01:14 Відповісти
Вічна пам'ять Героям!
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03.02.2024 04:37 Відповісти
მშვიდად განისვენეთ ძმებო
საქართველოც თავისუფალი იქნება!
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03.02.2024 04:51 Відповісти
Слава всім СИНАМ СВІТУ, чиї імена вписані на ВОЛІ. АРХ М
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03.02.2024 05:01 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі воїнів Зура і Гоча до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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03.02.2024 07:41 Відповісти
ნათელი და სანთელი შენ სულს
მადლობა
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03.02.2024 08:09 Відповісти
Спасибі Вам, славні грузинські брати! Українці завжди будуть пам'ятати Ваші славні імена!
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03.02.2024 08:18 Відповісти
 
 