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На фронті загинули 2 добровольці з Грузії - Зура Циклаурі та Гоча Жванія. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У боротьбі за Україну на полі бою загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці "Грузинський Легіон".
"Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту", - йдеться в заяві.
Зазначається, що вони воювали у складі "Грузинського легіону" в Україні з 2014 року.
Топ коментарі
+45 чудини xelbyb
показати весь коментар02.02.2024 22:31
+42 Olena Teslenko
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+33 Grigoriy1959
показати весь коментар02.02.2024 22:34
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Арахамія з Абхазії, тільки на «енерго прокладки» та гудрон від пюрера самозваного, і сподобився…. Посвідчення з ВРУ, його «заброньовує»…
Ось така різниця в людях!!!
საქართველოც თავისუფალი იქნება!
მადლობა