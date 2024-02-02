Влада України повідомила США про рішення Зеленського звільнити Залужного, - The Washington Post
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З’явилась інформація про те, що українська влада повідомила Вашингтону про звільнення Генерала Валерія Залужного
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
За інформацією видання, до Білого Дому надійшло повідомлення від українського уряду про рішення Володимира Зеленського звільнити Генерала Валерія Залужного з поста Головнокомандувача ЗСУ.
Джерела WP у Білому Домі зазначили, що США ставляться до такого рішення нейтрально і вважають його незалежним вибором Зеленського.
Як повідомляється, він ще не видав офіційного указу про звільнення Головнокомандувача і невідомо, коли це може статися.
У виданні додають, що раннє попередження про це дало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути ключове рішення, хоча він вирішив цього не робити.
WP наводить коментар Стівена Пайфера, експерта зі Східної Європи в Стенфордському університеті та колишнього посла США в Україні, як ілюстрацію ставлення американської сторони до ймовірної відставки Залужного: "Розкол на верхівці влади не є корисним для України, але уряд США не повинен заплутуватися в ньому".
Відставка Залужного
Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Вина Залужного в тому, що він беззаперечно виконував всі ці некомпетентні, відверто шкідливі і злочинні накази zеблазня.
Найбільша загроза це те, кого ця зрадницька шобла призначать замість Залужного. Перша спроба, яка на щастя не вдалася із Сирським, Будановим, була б цілковитою катастрофою для України. Тому наміри привладної Zешобли очевидні. Без жодних сумнівів це робиться не для перемоги України у війні.
ПОВНІСТЮ з вами згоджуюсь! Контрнаступ провалений саме зОПою!
і менеджер буби - це два різних менеджера!
акуратніше там зі словами - а то буба вас всіх, слугавнячих однопартійців, в асфальт закатає...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?
№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія
Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович
Дата оприлюднення: 03 січня 2024
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
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Финансировать автократов Зермака никто не собирается.
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.