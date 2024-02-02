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Влада України повідомила США про рішення Зеленського звільнити Залужного, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Валерій Залужний

З’явилась інформація про те, що українська влада повідомила Вашингтону про звільнення Генерала Валерія Залужного

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, до Білого Дому надійшло повідомлення від українського уряду про рішення Володимира Зеленського звільнити Генерала Валерія Залужного з поста Головнокомандувача ЗСУ.

Джерела WP у Білому Домі зазначили, що США ставляться до такого рішення нейтрально і вважають його незалежним вибором Зеленського.

Як повідомляється, він ще не видав офіційного указу про звільнення Головнокомандувача і невідомо, коли це може статися.

У виданні додають, що раннє попередження про це дало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути ключове рішення, хоча він вирішив цього не робити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документа про відставку Залужного на сьогодні немає, - Данілов

WP наводить коментар Стівена Пайфера, експерта зі Східної Європи в Стенфордському університеті та колишнього посла США в Україні, як ілюстрацію ставлення американської сторони до ймовірної відставки Залужного: "Розкол на верхівці влади не є корисним для України, але уряд США не повинен заплутуватися в ньому".

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.

Дивіться також: Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО
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Топ коментарі
+140
Есть очень простой вопрос. В каких цирковых училищах и на каких сценах учат тактике и стратегии военного дела? Какие военные академии заканчивали Зеленский, Ермак, Подоляк, Умеров, Шурма, Татаров, Смирнов и прочие? На каких сценах они опыт боев приобретали?
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02.02.2024 23:03
+97
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02.02.2024 23:06
+92
Відповідь - звільнити Зеленського.....
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02.02.2024 23:04
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03.02.2024 12:58 Відповісти
Лысого с квартала назначат . На нём и форма хорошо смотрится.
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03.02.2024 21:45 Відповісти
Зельц не оголошував про такі мотиви звільнення главкома, бо провал контрнаступу ЗСУ, втрата Бахмуту та ін. міст і пов'язані з цим втрати є прямим наслідком втручання блазня у воєнні дії через свою квартальну ставку.

Вина Залужного в тому, що він беззаперечно виконував всі ці некомпетентні, відверто шкідливі і злочинні накази zеблазня.

Найбільша загроза це те, кого ця зрадницька шобла призначать замість Залужного. Перша спроба, яка на щастя не вдалася із Сирським, Будановим, була б цілковитою катастрофою для України. Тому наміри привладної Zешобли очевидні. Без жодних сумнівів це робиться не для перемоги України у війні.
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03.02.2024 13:13 Відповісти
"ровал контрнаступу ЗСУ, втрата Бахмуту та ін. міст і пов'язані з цим втрати є прямим наслідком втручання блазня у воєнні дії "
ПОВНІСТЮ з вами згоджуюсь! Контрнаступ провалений саме зОПою!
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03.02.2024 17:23 Відповісти
Це не мої слова. Про втручання блазня у військові дії, зокрема у проведення контрнаступу, ще весною скаржилися американці.
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03.02.2024 17:48 Відповісти
ЖОпоЮ
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03.02.2024 17:55 Відповісти
менеджер, найнятий бубою
і менеджер буби - це два різних менеджера!
акуратніше там зі словами - а то буба вас всіх, слугавнячих однопартійців, в асфальт закатає...
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03.02.2024 12:36 Відповісти
хай розкажуть ті мляді, які розікрали всі гроші на озброєння і бк, як треба було Залужному наступали Ви чого *ляді не були з ним на передку і ненаступали з голою жопою ?
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03.02.2024 12:52 Відповісти
Замість того, щоби виперти дєрьмака, хламідію, подляка, татарова та припинити цькування Главкома, що могло би відразу підвищити рейтинх, за який ******* бьʼється, воно готує собі майбутні судові вироки…
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03.02.2024 13:10 Відповісти
Навіщо ця стаття? Коментувати плітки це дуже низький рівень.
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03.02.2024 13:15 Відповісти
Ну что Попович, снова кремлёвские вбросы?
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03.02.2024 13:19 Відповісти
Дискусія 80 рівень
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03.02.2024 14:53 Відповісти
Нічого вони не повідомляли брешуть як завжди
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03.02.2024 13:28 Відповісти
Зелений кремлівський мстивий щур продовжує гадити.
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03.02.2024 13:50 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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03.02.2024 14:30 Відповісти
А ще вони так називають своїх командирів.
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03.02.2024 15:56 Відповісти
Ворог вже підняв голову.Чого чекаємо?
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?

№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія


Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович


Дата оприлюднення: 03 січня 2024

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів

477
голосів з 25000
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2024 14:46 Відповісти
Імпічмент зеленського, його відсторонення і взяття під варту до з'ясування питань по потужній підготовці країни до війни і здачу півдня москадям
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03.02.2024 14:56 Відповісти
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника
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03.02.2024 15:12 Відповісти
ЗЄлєнского У ВІДСТАВКУ!!!!!!!!! Це диктатура. В Україні не повинно бути диктатора ЗЄлєнского. ЗЄвладу нахрін з Банкової!!!!!!!!!!!
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03.02.2024 15:41 Відповісти
Та пох ...шо Опа попередила США ... а Ми Народ проти !!! Цей 🤡 під.раст зелений повинен був попередити Народ !!!
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03.02.2024 16:12 Відповісти
Може вже пора захлопнути кришку на роялі? Кумедно тоді гундос запіщить.
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03.02.2024 16:18 Відповісти
Те ,що вони вирішили в ОП до сраки. Згідно статті 5-ї КУ народ є владою, а народ довіряє Залужному. Квартальні гопники йдуть проти народу, тоді автоматом на ешафот, бо ігри скінчились.
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03.02.2024 16:32 Відповісти
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03.02.2024 17:42 Відповісти
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03.02.2024 17:54 Відповісти
а шо то за хрень? повідомити білий дім і нічого не сказати власному народу?? ти президент чи що?
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03.02.2024 17:56 Відповісти
нехоче зе праювати з Залужним? то нехай не працює, відійде кудись вбік і не заважає
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03.02.2024 17:58 Відповісти
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03.02.2024 17:59 Відповісти
Для Зеленского и Ермака 2024 год будет последним.

Финансировать автократов Зермака никто не собирается.
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03.02.2024 18:09 Відповісти
Видать клоуна сильно за Фаберже держат османским кейсом,что он даже на тех ,от кого мы полностью зависимы,хвост поднял! Может все таки поставят его в стойло,и укажут местечковому шлемазлу,где его место?
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03.02.2024 18:14 Відповісти
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03.02.2024 18:54 Відповісти
Сколько раз США призывали клоуна уволить Ермака,Татарова,разогнать коррупционное,фсбшное шобло,и он этого не делал! А сейчас решил уволить ни с хххев боевого генерала ,с таким опытом!! США,и
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03.02.2024 19:07 Відповісти
США и Байдена не волнует,что клоун таким образом кладет на них,из под хвоста?
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03.02.2024 19:08 Відповісти
Невже цим ********* пройде це без відповіді?
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03.02.2024 19:21 Відповісти
-Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно екс-керівника СБУ Баканова, та не порушені кримінальні справа щодо його злочинів:
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.

Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.

Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.

Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
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03.02.2024 19:27 Відповісти
Тому що на банковій сидять одні під@раси на чолі ********!
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03.02.2024 19:30 Відповісти
Таким чином ссучина влада бажає перекласти свою відповідальність за рішення звільнити Залужного на США.
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03.02.2024 20:02 Відповісти
Де, *****, внєшнє управлєніє?? Давайте вже, управляйте!
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03.02.2024 21:38 Відповісти
цю так звану владу пора зносити бо вони вперто ведуть нас до поразки і повного знищення України
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03.02.2024 21:53 Відповісти
Гнать в шею Зельку и его ОП-у! В их руках Украина погибнет. Залужнего в президенты! Это будет очень большое мотивация для народа Украины! Ермак агент Кремля.
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03.02.2024 21:58 Відповісти
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