Влада України повідомила США про рішення Зеленського звільнити Залужного, - The Washington Post

З’явилась інформація про те, що українська влада повідомила Вашингтону про звільнення Генерала Валерія Залужного

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, до Білого Дому надійшло повідомлення від українського уряду про рішення Володимира Зеленського звільнити Генерала Валерія Залужного з поста Головнокомандувача ЗСУ.

Джерела WP у Білому Домі зазначили, що США ставляться до такого рішення нейтрально і вважають його незалежним вибором Зеленського.

Як повідомляється, він ще не видав офіційного указу про звільнення Головнокомандувача і невідомо, коли це може статися.

У виданні додають, що раннє попередження про це дало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути ключове рішення, хоча він вирішив цього не робити.

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WP наводить коментар Стівена Пайфера, експерта зі Східної Європи в Стенфордському університеті та колишнього посла США в Україні, як ілюстрацію ставлення американської сторони до ймовірної відставки Залужного: "Розкол на верхівці влади не є корисним для України, але уряд США не повинен заплутуватися в ньому".

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади. Пізніше з'явилась інформація про те що Зеленський, Залужний та Умєров 29 січня зустрічалися на Банковій щодо відставки головнокомандувача ЗСУ.

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