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Іспанія (605) допомога (5194) Роблес Маргарита (4)

"Ми не можемо забувати, що Україна продовжує жити з жорстокою війною", - міністр оборони Іспанії Роблес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Іспанія "завжди буде з Україною".

Про це Роблес сказала під час відвідування у п’ятницю родин учасників бойових дій з України, які відпочивають декілька днів у військовій резиденції "Ла Плана" (RMASD), у Кастельоні, в рамках "постійної підтримки" Іспанією України, що включає гуманітарну допомогу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо забувати, що вона (Україна - ред.) продовжує жити з жорстокою війною", - зазначила урядовець.

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Міністр оборони наголосила на важливості пам’ятати, що Іспанія "є та завжди буде" з Україною, яка продовжує жити у жахливій та жорстокій реальності війни, якій скоро виповниться два роки.
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Топ коментарі
+6
І з дебілом президентом
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02.02.2024 23:17
+2
+ дЄрмак як през-2!!!
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02.02.2024 23:18
+1
Дєрьмак якраз зараз президент 1
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02.02.2024 23:22
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І з дебілом президентом
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02.02.2024 23:17 Відповісти
+ дЄрмак як през-2!!!
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02.02.2024 23:18 Відповісти
Дєрьмак якраз зараз президент 1
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02.02.2024 23:22 Відповісти
двоє будуть висіти .....
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02.02.2024 23:24 Відповісти
З дЄрмака такий президент , як із гівна куля

про Зе я вже мовчу!!
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02.02.2024 23:25 Відповісти
канчита
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02.02.2024 23:36 Відповісти
Десь читав як Іспанці втратили золотий запас країни у 40 тон під час громадянської війни ,обманом ним заволоділа москва. Такий самий фокус вони провернули з золотом Саддама Хусейна.
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02.02.2024 23:22 Відповісти
Зелена погань повинна піти з Банковоі , поки існує Україна, інакше ми
можемо ії втратити , бо їм начхати на украінців і на країну 🙁
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02.02.2024 23:23 Відповісти
 
 