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Генштаб ЗС (4589) плацдарм (39)

Росіяни протягом 2 лютого 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області протягом 2 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 31 січня тричі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.02.2024 00:17 Відповісти
В стані ворога тривожно:

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03.02.2024 01:01 Відповісти
 
 