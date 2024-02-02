Росіяни протягом 2 лютого 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області протягом 2 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій наших військ".
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показати весь коментар03.02.2024 00:17 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар03.02.2024 01:01 Відповісти Мені подобається 0
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