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Новини За кордоном
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Іран (1343) Сирія (1659) США (14501) тероризм (2780)

США завдали ударів по території Іраку та Сирії по цілях, пов’язаних з іранськими збройними формуваннями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вибух

Військові Сполучених Штатів Америки (США) завдали ударів у відповідь по території Іраку та Сирії по цілях, що пов’язані з іранським Корпусом Вартових Ісламської Революції (КВІР) та бойовиках, яких підтримує Тегеран.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Повітряних військ США та Reuters.

Американські удари у п'ятницю ввечері стали відповіддю на нещодавню атаку бази США в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців та ще близько сорока отримали поранення.

У повідомленні військових йдеться про те, що 2 лютого сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Ізраїлю ліквідувала у Сирії радника гвардії Ірану, - Reuters

"Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали:

командно-контрольні оперативні центри;

розвідувальні центри;

сховища ракет і безпілотних літальних апаратів;

А також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".

У публікації Reuters зазначається, що, як вважається, ці удари "є лише першими у багаторівневій відповіді" адміністрації президента США Джо Байдена на атаки по базі в Йорданії, що була здійснена підтримуваними Іраном бойовиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США почнуть удари по іранських цілях в Іраку та Сирії на цих вихідних, - WSJ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
А ось і відповідь

мага-чорти і рашисти - йдуть за кораблем
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03.02.2024 00:28
+15
Американцы-давно сцатся даже в зеркало посмотреть. Собственно они НИКОГДА и не были героями. На них землю никто и никогда не покушался. Они сами -потомки тех кто *********. От проблем и забот из Европы. Поэтому на континенте и на земле самые смелые остались только Англичане и Немцы.Конечно после Украинцев))). Америка никогда не побеждала соперника равного себе. Украина 2 года противостоит противнику в 3 раза сильнее-американцы даже в мечтах на такое не способны. Поэтому сцат помогать Украине нормально.Ведь это факт. Слава Украине!
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03.02.2024 00:42
+11
Якщо це знов прийде до влади то буде кінець США

Це навіть професори у США визнають

Чубатий ************ має сісти за спробу держперевороту
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03.02.2024 01:06
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wrong targets - Iran!
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03.02.2024 09:22 Відповісти
Все правильно, такі удари повинні завдаватись кожень день поки не будть вибиті усі ті терористи!
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03.02.2024 09:52 Відповісти
Х@ситы - пираты. Следовательно, ответка им может быть только одна -пеньковый галстук и на реи
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03.02.2024 10:04 Відповісти
Сумно це визнавати, але США, здатні протистояти, тільки вівцепасам у пустелях(((
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03.02.2024 10:11 Відповісти
Kavkaz Center

@kavkazcenter15

·

1 хв

Al Mayadeen подтверждает что иранские объекты, подвергшихся ударам были эвакуированы до начала бомбежек. США предупредили Иран какие цели будут атакованы. США и Иран постоянно воюют на территории других страны. При этом ни одна из сторон не несет потерь в ходе "ожесточенных атак"
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03.02.2024 10:14 Відповісти
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