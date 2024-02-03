США завдали ударів по території Іраку та Сирії по цілях, пов’язаних з іранськими збройними формуваннями

Військові Сполучених Штатів Америки (США) завдали ударів у відповідь по території Іраку та Сирії по цілях, що пов’язані з іранським Корпусом Вартових Ісламської Революції (КВІР) та бойовиках, яких підтримує Тегеран.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Повітряних військ США та Reuters.

Американські удари у п'ятницю ввечері стали відповіддю на нещодавню атаку бази США в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців та ще близько сорока отримали поранення.

У повідомленні військових йдеться про те, що 2 лютого сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців.

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"Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали:

командно-контрольні оперативні центри;

розвідувальні центри;

сховища ракет і безпілотних літальних апаратів;

А також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".

У публікації Reuters зазначається, що, як вважається, ці удари "є лише першими у багаторівневій відповіді" адміністрації президента США Джо Байдена на атаки по базі в Йорданії, що була здійснена підтримуваними Іраном бойовиками.

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