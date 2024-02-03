США завдали ударів по території Іраку та Сирії по цілях, пов’язаних з іранськими збройними формуваннями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військові Сполучених Штатів Америки (США) завдали ударів у відповідь по території Іраку та Сирії по цілях, що пов’язані з іранським Корпусом Вартових Ісламської Революції (КВІР) та бойовиках, яких підтримує Тегеран.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Повітряних військ США та Reuters.
Американські удари у п'ятницю ввечері стали відповіддю на нещодавню атаку бази США в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців та ще близько сорока отримали поранення.
У повідомленні військових йдеться про те, що 2 лютого сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців.
"Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали:
командно-контрольні оперативні центри;
розвідувальні центри;
сховища ракет і безпілотних літальних апаратів;
А також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".
У публікації Reuters зазначається, що, як вважається, ці удари "є лише першими у багаторівневій відповіді" адміністрації президента США Джо Байдена на атаки по базі в Йорданії, що була здійснена підтримуваними Іраном бойовиками.
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@kavkazcenter15
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Al Mayadeen подтверждает что иранские объекты, подвергшихся ударам были эвакуированы до начала бомбежек. США предупредили Иран какие цели будут атакованы. США и Иран постоянно воюют на территории других страны. При этом ни одна из сторон не несет потерь в ходе "ожесточенных атак"