Запит на психологічну допомогу серед українців збільшився майже удвічі, - керівник МОЗ Ляшко

В Україні запит на психологічну допомогу збільшився майже удвічі в 2023 році.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час українсько-німецької конференції з ментального здоровʼя, психосоціальної підтримки та реабілітації, яка відбулася у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МОЗ.

"Більш ніж 320 тисяч пацієнтів отримали психологічну допомогу на всіх рівнях у 2023 році. Загалом ми фіксуємо, що обсяг наданих послуг в цій сфері зріс удвічі в минулому році порівняно з попереднім. Ментальне здоровʼя є одним із головних викликів сьогодення у всьому світі. На рівні з бідністю, кліматичними змінами та зростанням цін. Про це свідчать результати дослідження серед 11 країн світу, презентовані під час Третього саміту перших леді та джентльменів", — зазначив Ляшко.

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Міністр підкреслив, що найперше завдання, яке МОЗ ставило перед собою в сфері підтримки ментального здоровʼя, — це наближення послуги з психологічної допомоги до пацієнта. Для цього в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативи першої леді Олени Зеленської почалося масштабування навчання сімейних лікарів та педіатрів за програмою mhGAP (mental health gap action program – Програма дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я).

Нині пацієнти мають змогу безоплатно отримати послуги з психологічної підтримки у більш ніж 860 медзакладах "первинки". Такою можливістю вже скористалося близько 175 тисяч українців, що становить 36% від загальної кількості звернень з приводу проблем у сфері ментального здоровʼя.

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Наступний етап — налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців, створення центрів ментального здоров’я на базі кластерних лікарень та розбудова окремих центрів психологічної реабілітації. Важливими є також програми, спрямовані на захист та зміцнення психічного здоров’я самих медпрацівників, адже навантаження на них зросло в рази.

Триває процес розбудови системи надання реабілітаційної допомоги в сфері охорони здоровʼя. Йдеться про понад 250 реабілітаційних відділень у кластерних та надкластерних лікарнях по всій країні та 6 спеціалізованих закладів національного рівня.

Міністр підкреслив, що минулого року основна увага була приділена питанням доступності безоплатної реабілітаційної допомоги, цього ж року міністерство активно працює над її якістю.

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