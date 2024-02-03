Путін чекав на перші вибори Трампа, тепер він чекає на другі. Україна не має особливих побоювань, - Кулеба

Україна не має особливих побоювань щодо результатів президентських виборів у США в листопаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 2 лютого, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Журналіст французького видання зазначив у розмові, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін чекає на імовірне переобрання Дональда Трампа. Він спитав Кулебу, як Україна готується до такого сценарію.

Глава МЗС відповів, що "Путін усе ще чекає виборів" – "він чекав на перші вибори Трампа, тепер він чекає на другі".

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Кулеба додав, що кілька років тому Путін також чекав на президентські вибори у Франції.

За словами українського міністра, Путін "усе ще сподівається, що йому вдасться відсунути на другий план лідерів, які з ним не погоджуються".

Щодо американських виборів, продовжив Кулеба, то "у нас [України] немає особливих побоювань, тому що найгірше, що могло з нами трапитися, вже сталося".

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Глава МЗС України додав, що хай яким буде вибір американського народу, Україна "житиме із цим".

Однак Кулеба нагадав, що хоча у відносинах Києва з Білим домом "були свої злети й падіння" за президентства Трампа, він був першим американським лідером, який передав Україні ПТРК Javelin.

"Тож подивимося, що станеться, якщо його переоберуть. Хай що станеться, наступного дня після виборів ми продовжимо захищати нашу країну", – резюмував глава МЗС України.

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