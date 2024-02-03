Путін чекав на перші вибори Трампа, тепер він чекає на другі. Україна не має особливих побоювань, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна не має особливих побоювань щодо результатів президентських виборів у США в листопаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Le Figaro, опублікованому 2 лютого, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Журналіст французького видання зазначив у розмові, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін чекає на імовірне переобрання Дональда Трампа. Він спитав Кулебу, як Україна готується до такого сценарію.
Глава МЗС відповів, що "Путін усе ще чекає виборів" – "він чекав на перші вибори Трампа, тепер він чекає на другі".
Кулеба додав, що кілька років тому Путін також чекав на президентські вибори у Франції.
За словами українського міністра, Путін "усе ще сподівається, що йому вдасться відсунути на другий план лідерів, які з ним не погоджуються".
Щодо американських виборів, продовжив Кулеба, то "у нас [України] немає особливих побоювань, тому що найгірше, що могло з нами трапитися, вже сталося".
Глава МЗС України додав, що хай яким буде вибір американського народу, Україна "житиме із цим".
Однак Кулеба нагадав, що хоча у відносинах Києва з Білим домом "були свої злети й падіння" за президентства Трампа, він був першим американським лідером, який передав Україні ПТРК Javelin.
"Тож подивимося, що станеться, якщо його переоберуть. Хай що станеться, наступного дня після виборів ми продовжимо захищати нашу країну", – резюмував глава МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Бо не можна підлеглого та куратора роз'єднувати
от і я ні,,,
ви собі уявлятете бубу в якому небуть статусі війьскового
крім верховного?
от і я ні,,,
Що навіть нормальних гарантій не змогли отримати
Бо так хотіли швидше бабки пиляти
Доречі ,а що там з "мирними гарантіями" Ze-шапіто
Бо я жодного документу не бачив
Порох , коли заганяв ***** у "мінську пастку" так одразу виклав документ
Україна з огляду на армію - 100% готова до НАТО
А от до корупції питання...ВЕЛИКІ питання
С клоуном и в Зимбабвэ не возьмут.
Від третини до половини представників дипломатичного корпусу РФ в Європі виявилися шпигунами.
За даними Міністерства закордонних справ України на квітень, за кілька місяців повномасштабної війни, з країн Європи було вислано 423 російські дипломати, які, ймовірно, були співробітниками розвідки під прикриттям: Австрія - 4, Болгарія - 10, Бельгія - 21, Греція - 12, Данія - 15, Естонія - 17, Ірландія - 4, Іспанія - 25, Італія - 30, Латвія - 16, Литва - 5, Люксембург - 1, Нідерланди - 17, Норвегія - 3, Північна Македонія - 5, Польща - 45, Португалія - 10, Румунія - 10, Словаччина - 38, Словенія - 33, Німеччина - 40, Франція - 35, Чехія - 1, Чорногорія - 4, Швеція - 3, ЄС - 19.
Розмиті дипломатичні формулювання від «особи, які видавали себе за дипломатів» до «загрози інтересам безпеки» свідчили про викриття величезної мережі агентів росії, які діяли під прикриттям посольств і дипломатичним імунітетом.
За інформацією журналістів Der Spiegel Служба зовнішньої розвідки рф курує за кордоном роботу близько 3 тисяч шпигунів, Головне управління розвідки - ще близько тисячі. Більшість агентів маскуються під дипломатів.
Звісно стрімка операція по обезголовлюванні агресивної шпигунської мережі завдала клопоту диверсійній діяльності рф у Європі. Але мережа агентів, нелегалів, місцевих завербованих агентів впливу, сплячі диверсійні групи, куплені політики, нерухомість, яку можна використовувати для шпигунських потреб, комерційні підприємства та рахунки, кіберактивність, усе що довго готувалося продовжує працювати.
Росія використовує дипломатичний імунітет і шенгенські правила, щоб вільно пересуватися Європою. Наразі лише поодинокі країни, такі як Чехія вимагають припинити розгул російських диверсантів, обмеживши пересування дипломатів з рф, країнами їхнього перебування. З початку російсько-української війни росія під виглядом біженців наводнила європейські країни поповненням агентурної мережі, яка мала заповнити розконспірованих агентів. Ця міна повільної дії ще чекає на детонацію. Кримінал та етнічні банди, продажні політики, корисні ідіоти продовжують працювати, підриваючи єдність Європи і національну безпеку власних країни.
Деякі країни, такі як Австрія та Швейцарія під облудливими гаслами нейтралітету продовжують залишатися шпигунськими базами росії в Європі. Приміром лиш у Швейцарії, де сконцентровані важливі міжнародні організації росія тримає як мінімум 80 підготовлених шпигунів із дипломатичним прикриттям. Схожа ситуація у Відні.
Лише зараз європейські країни починають оприлюднювати прізвища високопосадових агентів причетних до вбивств, диверсій, терористичних актів.
А загалом поки Європа остерігається бути втягнутою у війну прихована розвідувально-чекістська операція з санкції хутина в Європі триває на повну. І лише від швидкості та рішучості реакції Європи залежить чи шпигунська розвідка боєм не переросте у відкриту агресію…
троянськогокацапського гнусавого коня", про якого Московія могла лише мріяти останні 32 роки.
Сподіваюсь тільки що коли прийде Трамп вашої зелебанди вже не буде при владі.
10 квітень, 2018 рік
https://www.holosameryky.com/a/pinchuk-tramp/4340111.html
Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня в американському виданні The Wall Street Journal, уже викликала широку хвилю критики попередніми днями. Зокрема, «запрошенням до капітуляції» назвав тези статті голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
He'll stand so tall, he'll shine so bright!
He will deliver truth and light
And chase away decay and night.
Trump is a joy to the eyesight -
He is so handsome, so light!
His jokes are fresh and never trite,
His mind is sharp, his butt is tight.
Trump is a brave and noble knight,
And for the people he will fight!
He'll pull the country from this plight,
He'll bring us money, peace, delight!
Trump's got great wisdom and insight
He's never wrong, he's always right.
And those who hate him simply might
Go love themselves and fly a kite.
Будут делать друг другу модную стрижку из одной волосины.
Войны не будет, готовим шашлыки... генерал Буданов новый начальник путлера...
Оман діє!
Усе брату КГБ Єльцину та його посіпак банді...