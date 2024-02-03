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Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 2 лютого уразили 10 районів зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 2 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 31 січня уразили 14 районів зосередження росіян, 5 артилерійських засобів, 4 засоби ППО та ЗРК, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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03.02.2024 01:49 Відповісти
Генштаб ! Який моральний дух буде у наших військових після відставки Залужного ? Ніхто не буде захищати Україну під керівництвом зееного тріпла Буданова.
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03.02.2024 03:43 Відповісти
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03.02.2024 07:27 Відповісти
 
 