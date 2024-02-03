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Графіки аварійних відключень запроваджують у Кривому Розі після нічної атаки "Шахедами", - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Через ворожі удару по Криворіжжю енергетики змушені застосувати графіки аварійних відключень у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги криворіжців! Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Енергетики у Кривому Розі заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів

Вілкул також нагадує, що у Кривому Розі створено 213 "Пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне.

Що відомо про атаку "Шахедів" у ніч на 3 лютого

Як інформували Повітряні сили, знищено 9 із 14 ворожих "Шахедів". Внаслідок атаки дронів є влучання на Дніпропетровщині.

На Півдні минулося без влучань

Автор: Ірина Дашківська
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Посмотрим какой ответ будет по пыня-малая родина - узнаем по чем фунт самолюбия лиха.
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03.02.2024 09:18 Відповісти
Помнится не давно был видосик с рассказом про то что врагу не удастся сломать нашу энергосистему, защита энергообъектов повышается... Накаркал.
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03.02.2024 09:22 Відповісти
Вы про бедосика?
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03.02.2024 09:38 Відповісти
Бєдосік заявляв ми атвєтім асємєтрічно.
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03.02.2024 09:52 Відповісти
Дык, ета не просто что-то... Это просто ни на одно ухо не натянуть.
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03.02.2024 11:37 Відповісти
А у нас, здається, один буратінка збирає лайки за свої супероптимістичні відосики. Тільки у нього та його офісі завжди всьо харашо.
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03.02.2024 09:56 Відповісти
НЕ ІСНУЄ Криворізької міської військової адміністрації !! ВІЛКУЛ САМОЗВАНЕЦЬ у шапці!
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03.02.2024 09:47 Відповісти
вся моновласть с 2019 г самовлюблённые самозванцы
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03.02.2024 10:09 Відповісти
як це не існує?
пруфи, пліз...
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03.02.2024 10:52 Відповісти
 
 