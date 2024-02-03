19 населених пунктів Запоріжжя зазнали ворожих обстрілів: били з авіації, РСЗВ, артилерії та атакували 40 безпілотниками
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 131 удару по 19 містах і селах Запорізької області. Без постраждалих.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці РФ вгатили авіаційним снарядом по Оріхову, обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Залізничне, а також атакували 40 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новодарівку, Левадне, Чарівне, Червоне, Полтавку й П'ятихатки.
88 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Плавнів, Лобкового, Степового, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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