Сьогодні глави МЗС країн Євросоюзу обговорять військову допомогу для України, - Боррель

Сьогодні у Брюсселі відбудеться неформальна Рада міністрів ЄС із закордонних справ. На порядку денному - обговорення ситуації в Україні та питання імплементації зобов’язань щодо посилення військової допомоги для України.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна із тем зустрічі сьогодні - це військова підтримка для України, яку міністри продовжують обговорювати. Європейська рада доручила нам обговорити це та дійти згоди. Подібна угода була досягнута у цивільному вимірі, (з наданням) - 50 мільярдів євро, - і це дуже добрі новини. Але ми все ще маємо вирішити, як виконати (плани) щодо нашої військової допомоги, як на двосторонньому рівні, так і через Європейський фонд миру", - сказав Жозеп Боррель.

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