УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4762 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
819 5
допомога (5194) Євросоюз (7128) Боррель (801)

Сьогодні глави МЗС країн Євросоюзу обговорять військову допомогу для України, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Сьогодні у Брюсселі відбудеться неформальна Рада міністрів ЄС із закордонних справ. На порядку денному - обговорення ситуації в Україні та питання імплементації зобов’язань щодо посилення військової допомоги для України.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна із тем зустрічі сьогодні - це військова підтримка для України, яку міністри продовжують обговорювати. Європейська рада доручила нам обговорити це та дійти згоди. Подібна угода була досягнута у цивільному вимірі, (з наданням) - 50 мільярдів євро, - і це дуже добрі новини. Але ми все ще маємо вирішити, як виконати (плани) щодо нашої військової допомоги, як на двосторонньому рівні, так і через Європейський фонд миру", - сказав Жозеп Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз до березня надасть Україні половину з обіцяного мільйона боєприпасів - Боррель

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мадьяр можно и не приглашать,меньше вони будет.
показати весь коментар
03.02.2024 10:56 Відповісти
Серу мамi, нах...
показати весь коментар
03.02.2024 11:03 Відповісти
буба з орбаном...
одна дудка - два рота
показати весь коментар
03.02.2024 11:06 Відповісти
не здивуюся якшо відмінять допомогу...
показати весь коментар
03.02.2024 11:09 Відповісти
Кулібін там один, чи із дЄрмаком ???
показати весь коментар
03.02.2024 11:47 Відповісти
 
 