На Сумщині заборонено рух цивільного транспорту на деяких ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордону, - ОВА. СПИСОК

З метою захисту цивільного населення в Сумській області заборонили рух транспортних засобів на низці ділянок доріг у межах 5-кілометрової зони від державного кордону.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на таких ділянках доріг:

Рижівка – Будки;

Будки – Іскрисківщина;

Безсалівка – Іскрисківщина;

Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;

Павлівка – Катеринівка – Ободи;

Ободи – Степне – Перше Травня;

Степне – Перше травня – Костянтинівка;

Кіндратівка – Андріївка; Андріїівка – Олексіївка;

Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;

Миропілля – Миропільське;

Миропільське – Проходи – Тур’я;

Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

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Тур’я – Степок;

Угроїди – Степок;

Михайлівське – Степок;

Покровське – Степок;

Покровка – Михайлівка;

Покровка – Попівка – Високе;

Покровка – Краснопілля;

Рясне – Майське – Мезенівка;

Порозок – Попівка;

Олександрівка – Пономаренки.

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"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року", - додали в ОВА.