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Сумська область (2237) транспорт (870)

На Сумщині заборонено рух цивільного транспорту на деяких ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордону, - ОВА. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Події

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

З метою захисту цивільного населення в Сумській області заборонили рух транспортних засобів на низці ділянок доріг у межах 5-кілометрової зони від державного кордону.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України на таких ділянках доріг:

  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка; Андріїівка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я;
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;

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  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

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"На решті доріг рух цивільного транспортних засобів у 5-кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8:00 до 17:00 до травня 2024 року та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень 2024 року", - додали в ОВА.

Автор: Наталя Джума
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03.02.2024 11:43 Відповісти
"...з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів" Джерело: https://censor.net/ua/n3471405

Бо ворожі ДРГ роз'їздились, як у себе вдома?
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03.02.2024 12:11 Відповісти
 
 