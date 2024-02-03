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Новини Війна в Україні
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армія рф (13561) Буданов (362) Євлаш Ілля (52)

Наступ окупантів не триватиме вічно, їм не вистачає сил та засобів для просування, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Наступ ворога на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам не вистачає ані сил, ані засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно", - заявив він.

Євлаш пояснив, що для проведення наступальних дій потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

"Наразі те, що вони зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

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Проте він наголосив, що противника не можна недооцінювати, оскільки російська армія залишається досить потужною.

"Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - зазначив речник.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Звісно, що нічого не може тривати вічно, в тому числі і цей нікчемний телемарафон!
Телемарафон, цим все сказано про якість матеріалів, що там подаються!
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03.02.2024 11:57
+16
Блін! Всього кацапам бракує,але вони лізуть і місцями продавлюють! Ще Залужного не зняли а вже бравада почалася!
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03.02.2024 12:00
+15
зепідрське шапіто аби виправдати власну неспроможність збудувати надійні укріплення для наших воїнів, знову розказують "про два-три тижні війни". І їхня так звана "технічна перевага" - це ніщо інше, як найкращі в світі люди, які ціною неймовірних зусиль, власних життів, утримують той шалений наступ підрів.
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03.02.2024 12:02
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Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш. Джерело: https://censor.net/ua/n3471407

З кабінету ці смішні слова легко вимовляти.
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03.02.2024 11:51 Відповісти
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03.02.2024 13:44 Відповісти
Шо ім не вистачає то це клепки в голові
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03.02.2024 11:52 Відповісти
Звісно, що нічого не може тривати вічно, в тому числі і цей нікчемний телемарафон!
Телемарафон, цим все сказано про якість матеріалів, що там подаються!
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03.02.2024 11:57 Відповісти
Телемарафет.
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03.02.2024 15:26 Відповісти
Блін! Всього кацапам бракує,але вони лізуть і місцями продавлюють! Ще Залужного не зняли а вже бравада почалася!
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03.02.2024 12:00 Відповісти
Це схоже на саботаж. Продавлюють через відсутність капітальних укріплень, відсутністю ротацій відправкою військових на передову в один кінець, відсутністю *********** на передовій, тощо.
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03.02.2024 13:35 Відповісти
Ну для того їм Зеленський і допомогає, щоби дух перевести
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03.02.2024 12:02 Відповісти
Ти якраз за Зе, і ти один такий схоже в паралельній реальності живеш. В зелену конспірологію віриш. Дивись щоб потім через твого зеленого святошу тебе не знайшли десь у ізюмському лісі
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03.02.2024 12:39 Відповісти
зепідрське шапіто аби виправдати власну неспроможність збудувати надійні укріплення для наших воїнів, знову розказують "про два-три тижні війни". І їхня так звана "технічна перевага" - це ніщо інше, як найкращі в світі люди, які ціною неймовірних зусиль, власних життів, утримують той шалений наступ підрів.
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03.02.2024 12:02 Відповісти
Тільки не кажіть, що коли він закінчиться, то почнеться наш. Це вже не смішно.
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03.02.2024 12:11 Відповісти
То Керченський міст знищувати не потрібно, бо через Маріуполь будується залізнична дорога?
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03.02.2024 13:38 Відповісти
Поговоріть с рускімі - вони всі божевільні і бзепринципні - у них моб потенціал 40 млн. Втрати менші чим 5 млн їм взагалі шо комар слону
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03.02.2024 12:11 Відповісти
Да,да у кацов всё плохо.
Они со страху даже окопы копают,укрепления строят и много оружия делают-значит ссыкуны.
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03.02.2024 12:13 Відповісти
У цього єоалаша і Буданова уявлення радше позитиано- мрійливе, аніж реалістичне.
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03.02.2024 12:14 Відповісти
Де беруть цих киздаболів?...аааааа...це для тєлємарафону...тоді зрозуміло..
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03.02.2024 12:24 Відповісти
"використовуючи нашу технічну перевагу", про що це?
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03.02.2024 12:37 Відповісти
В кацапів союзники сильніші, снаряди мільйонами, далекобійні дрони тисячами, ракети сотнями.
І без страху ескалації.
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03.02.2024 12:39 Відповісти
І тут Остапа понесло! Правильно ,Остап - суто українське ім'я!😃
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03.02.2024 13:20 Відповісти
Ключеве в написаному "ефірі телемарафону", далі можна не читати, там правди ніхто не скаже, одне брехня і пропаганда
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03.02.2024 13:09 Відповісти
 
 