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По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирена,тривога

Вдень 3 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.16 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Відбій тривоги

Станом на 11.48 карта тривог була така:

Повітряна тривога

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За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок (Північна Осетія).

Автор: Ірина Дашківська
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Відправити Арестовича Олексія, пілота спецпризначення розвідки, він швиденько розібрався з цим МІГом. А так випустили.
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03.02.2024 13:02 Відповісти
 
 