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По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень 3 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.16 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
Станом на 11.48 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок (Північна Осетія).
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krot_lub
показати весь коментар03.02.2024 13:02 Відповісти Мені подобається 0
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