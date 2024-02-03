По всій Україні була повітряна тривога через зліт ворожого винищувача МіГ-31К (оновлено)

Вдень 3 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.16 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Станом на 11.48 карта тривог була така:

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За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок (Північна Осетія).