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Крим (12746) Дуда (626) Зварич Василь (18)

Дуда висловив сумнів щодо деокупації Криму. Посол Зварич відреагував: "Крим - це Україна: так є і так буде". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів повернення Криму Україною, після чого посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що деокупація півострова – це "спільне з вільним світом завдання і обов’язок"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, у польських ЗМІ почали поширювати заяву Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

Про Крим ідеться на 27-ій хвилині інтерв’ю.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - зазначив Дуда.

У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна назад.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив він.

За словами Дуди, Крим - "особливе місце, в тому числі з історичних причин". "Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії", – сказав Дуда.

Також читайте: Лише США можуть допомогти уникнути спалаху великої війни в Європі, підтримуючи Україну, - Дуда

Своєю чергою, посол України Василь Зварич 3 лютого у своєму твіттері заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив Зварич.

Також читайте: Дуда: Це наша традиція - боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Меньше надо нам палки в колеса было ставить. А вообще без возвращения крыма Украина обречена. Крым для Украины важнее даже чем дамбас. Как уже все увидели без выхода в Черное море Украине устроили полную блокаду даже так называемые союзники.
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03.02.2024 13:46
+26
Дуда взагалі вже визиває сумніви адекватного політика.
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03.02.2024 13:45
+14
Дуда розповів на весь світ якусь дурню і повну нісенітницю про те ,
що росія довгий час володіла Кримом , повний бред і брехня !!

Так само можна стверджувати ,
що Варшава теж була під впливом кацапів довгий час 😡
Щось найліпший друг боневтіка Дуда ,
не в ту дудку дує 🙁
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03.02.2024 13:54
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Декому вкрадена в України Червенська земля сраку пече.
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03.02.2024 15:52 Відповісти
123 року поляки відстоювали собі незалежність від РІ..123 року Дуда!!! Українці повернуть Крим апріорі
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03.02.2024 16:04 Відповісти
польща і її виродки політики поливають брудом Україну, бо розуміють що отвєтку не відгрібуть. Хоч вони самі звичайні сцикуни. Достатньо згадати, як обісрана польща досі боїться визнати, що її президента і всю політ еліту вбив путін.
До речі, повернення Криму - це лише питання часу.
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03.02.2024 16:05 Відповісти
проклинаю їх
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03.02.2024 16:14 Відповісти
Пихата тупорила істота.

Сподіваюсь, що за таку підтримку, їм незабаром від ***** прилетить.
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03.02.2024 16:26 Відповісти
Після 2-ї Світової війни пройшов перерозподіл світу - всі країни підписали міжнародні і двосторонні угоди про визнання кордонів і незалежності, будь-яке порушення - злочин!
Після розвалу сирисири,всі республіки-країни підписали міжнародні і двосторонні угоди про визнання існуючих кордонів і незалежності!
Будь-яке порушення -злочин!
Расісся насрала на всі угоди:
Молдова, Грузія,Україна..
Хто фашист? - кацапи!
Смерть - маскалям!
Слава - Україні!
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03.02.2024 16:52 Відповісти
Героям слава !!
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03.02.2024 17:14 Відповісти
Хоть Польша не даёт барыгам Зе. воровать.
Им не до Крыма,у них другие планы-накормить негров.
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03.02.2024 16:53 Відповісти
Назва статті спеціально написана з наміром ввести в оману тих, хто читає лише заголовки.
За змістом - це виправдання рашистської агресії проти України польським президентом, що є злочином в Україні.
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03.02.2024 16:56 Відповісти
Нарешті Дуда розкрився в повній своїй красі. Як і уся його політична платформа -- раніше. Дивно, що про "волинську різанину" нічого не засунув поміж рядків своєї недолугої промови.
Мене лише одне одне цікавить: українці коли зрозуміють, з ким справу мають? Не варто гадати, що кожен поляк -- це твій великий друг. Не кожен. Такого ще пошукати треба. І то -- дуже добре.
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03.02.2024 17:02 Відповісти
Жахлива правда полягає в тому що Крим не доведеться звільняти, а вже завайовувати, москалі завезли туди неймовірну кількість різної наволочі яка там осіла і почувається просто чудово, так само і в маріуполь, це не дурні хохли що звільняють Фаріон за захист укр мови, для них мова має значення.
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03.02.2024 17:34 Відповісти
орбан, фіцо, дуда.
хто ще?
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03.02.2024 17:55 Відповісти
Все більше розчаровуюся в пшекляндцях....Якщо найрозумніший з пшеків,їх през,таке меле,який тоді рівень рядового уродзоного пшекляндця? До речі,в США є давній жарт про пшеків: пшековикручування електролампочки-один стоїть на стільці і тримається за лампочку,а 4 поляки крутять стілець навколо своєї осі...
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03.02.2024 17:58 Відповісти
А шо має казати розумна людина ? Казки про каву в Криму минулого літа вже всі чули, і чомусь брехуном не називають.
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03.02.2024 18:22 Відповісти
Мабуть,цей Дуда не знайомий з творчістю обер-розвідника Слуг Буданова? той вже разів 5 за 2 роки збирався пити каву в Ялті,разом з отруєними дружиною та своїми соратниками з ГУР. Дуда просто лох,якщо не вірить у звільнення Криму!
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03.02.2024 18:03 Відповісти
Дуда натякає на Львів.
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03.02.2024 18:43 Відповісти
Після Другої світової війни стався останній, остаточний і безповоротний, на завжди, на віки вічні, переділ світу. І з 1945-го року, більше ніхто ніде і ніколи не змінював, не змінює і не змінюватиме жодних кордонів держав.
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03.02.2024 18:52 Відповісти
Та зміни вже відбулися давно. Грузія, Україна. Про шо ви говорите. Це вам зеленский сказав у блозі - та воно вже ніхто. Все вирішив вибір більшості миротворців з України. Які вони миротворці - усюди кров, смертя, депортація дітей... - ну все як хотів зеленский-***..ло.
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03.02.2024 23:54 Відповісти
Чим чи яким чином зеленский, а це йього вислів, чи висрів - Якби ми керували Україною, то ми б всі вмерли, але б крим не відали. Просто просрали увесь Південь. Останнім часом всі ближні сусіди натякають - вас, українці, зеленский вже давно здав - і ми, вже поділили всі західні області - це і мадьяри, це і румуни. Досить вже кровавому режиму зеленского смртей патріотів - але ж ні - крові бажає два підари - ***..ло та зеленский.
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03.02.2024 20:43 Відповісти
А Дуда красень - і він та поляки захихтять свою країну. Слава Богу, шо вони вже зрозуміли хто шо таке вибір українців у 19 році - дурні всі стали президентами. Їм не до окопів - велики думки - шляхи, електрика для коломойши по 6 гривень за квт/час - та Боже мій, скіки справ, шо голова йде кругом, або колом, або прямокутником.... та хрін йього знає чим та ким.
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04.02.2024 00:02 Відповісти
Да як його сказати, Польща не зможе видержати массованого удару російських військ.
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04.02.2024 01:32 Відповісти
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04.02.2024 01:57 Відповісти
Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії"

типично кацапский нарратив. Кацапы им гордятся наверное.
яка ганьба дуда!!
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04.02.2024 02:49 Відповісти
всі хто хотів захопити Крим у всі це вийшло і навіть у нас це історія
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04.02.2024 02:50 Відповісти
Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага
Крым это Украина!
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04.02.2024 04:27 Відповісти
Дуда просто сказал то что итак всем понятно. Всем фанатам сра**** Крыма предлагаю лопаты Кулебы и в бой
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04.02.2024 06:53 Відповісти
дуда почитай історію криму . ти ж президент а мелеш чорті що . ти не бери приклад з нашого вовочки ----в криму і снувала держава після золотої орди в цю державу входили землі північного причорномор'я які були більшими за сам крим .ІСНУВАЛО КРИМСЬКЕ ХАНСТВО 1441---1783 РОКАХ . І молоти язиком що параша довго мала полуострів у своїй імперії це ганьба для президента --- УКРАЇНА теж була в імперії . ПОЛЬЩА теж була в тій же імперії . ФІНЛЯНДІЯ була в імперії . ЛАТВІЯ ЕСТОНІЯ ЛИТВА теж були в імперії --- короче пане дуда тобі потрібно брати приватні уроки з історії ЄВРОПИ і починай вивчати з ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО . може тоді зрозумієш історію криму та як кримські татари цілий народ опинилися у вигнанні і до речі дуда як твої співвітчизники поляки ..добровільно переїхали.. в красноярський край в параші
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04.02.2024 06:56 Відповісти
моя бабушка всегда говорила что полякам верить нельзя.
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04.02.2024 07:04 Відповісти
А мій дід казав, нікому не можна вірити.
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04.02.2024 07:49 Відповісти
согласен.
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04.02.2024 07:54 Відповісти
Królestwo Polskie Kongresowe) або Царство Польське (рос. Царство Польское) - автономна польська держава у складі Російської імперії в 1815-1874 роках. Утворена на основі Варшавського герцогства, шляхом конституційної персональної унії з Російською імперією, згідно з рішеннями Віденського конгресу.
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04.02.2024 11:04 Відповісти
Если уберут Залужного ,то трудно будет вернуть Крым .
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04.02.2024 14:23 Відповісти
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