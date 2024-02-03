Дуда висловив сумнів щодо деокупації Криму. Посол Зварич відреагував: "Крим - це Україна: так є і так буде". ВIДЕО
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Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів повернення Криму Україною, після чого посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що деокупація півострова – це "спільне з вільним світом завдання і обов’язок"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Так, у польських ЗМІ почали поширювати заяву Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.
Про Крим ідеться на 27-ій хвилині інтерв’ю.
"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - зазначив Дуда.
У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна назад.
"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив він.
За словами Дуди, Крим - "особливе місце, в тому числі з історичних причин". "Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії", – сказав Дуда.
Своєю чергою, посол України Василь Зварич 3 лютого у своєму твіттері заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".
"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив Зварич.
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До речі, повернення Криму - це лише питання часу.
Сподіваюсь, що за таку підтримку, їм незабаром від ***** прилетить.
Після розвалу сирисири,всі республіки-країни підписали міжнародні і двосторонні угоди про визнання існуючих кордонів і незалежності!
Будь-яке порушення -злочин!
Расісся насрала на всі угоди:
Молдова, Грузія,Україна..
Хто фашист? - кацапи!
Смерть - маскалям!
Слава - Україні!
Им не до Крыма,у них другие планы-накормить негров.
За змістом - це виправдання рашистської агресії проти України польським президентом, що є злочином в Україні.
Мене лише одне одне цікавить: українці коли зрозуміють, з ким справу мають? Не варто гадати, що кожен поляк -- це твій великий друг. Не кожен. Такого ще пошукати треба. І то -- дуже добре.
хто ще?
типично кацапский нарратив. Кацапы им гордятся наверное.
яка ганьба дуда!!
Крым это Украина!