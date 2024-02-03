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Окупанти хочуть пробити нашу лінію оборони в напрямку Часового Яру, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Ситуація на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямку залишається напруженою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у смузі угруповання "Хортиця" залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр", - сказав Євлаш.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів. Вдалося ліквідувати 100 окупантів, а також 48 одиниць озброєння та міської техніки противника.

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог веде активні наступальні дії. Відбуваються бойові зіткнення. Так, за минулу добу 11 разів українським захисникам довелося відбивати атаки противника, 5 разів ворог застосовував авіацію. Окрім того, 574 рази окупанти завдали обстрілів по позиціях Сил оборони. Євлаш повідомив, що вдалося ліквідувати 111 окупантів, а також знищити 11 зразків озброєння військової техніки ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ окупантів не триватиме вічно, їм не вистачає сил та засобів для просування, - ЗСУ

"Також п'ять укриттів злетіли у повітря разом з окупантами", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
а шо сирський?
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03.02.2024 13:58
+6
хочете знати причину звільнення Залужного?
популярність і довіра народу...
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03.02.2024 14:27
+5
Прокис
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03.02.2024 14:04
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*****! Ми і без тебе це знаємо.....
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03.02.2024 13:53 Відповісти
а шо сирський?
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03.02.2024 13:58 Відповісти
Прокис
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03.02.2024 14:04 Відповісти
де *** наступ з проривом?
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03.02.2024 14:00 Відповісти
В Чикаго на дивані, прорив скоро буде.
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03.02.2024 14:18 Відповісти
не за баром!
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03.02.2024 14:23 Відповісти
Повертайся в Україну, одразу на фронт і тоді буде наступ з проривом. Без такого "патріота" як ти трохи не справляються.
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03.02.2024 14:40 Відповісти
та ви вже спецназівці-блондіни високі справилися і без мене...
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03.02.2024 14:43 Відповісти
"блондини високі"? Це що за мура? Щось з нових кремлівських методичок?
І ти визначись - або ми "справились", або "де *** наступ з проривом".
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03.02.2024 14:45 Відповісти
є2 є4 - а далі як кубіки випадуть.
саме за це і кажу - тобік не втикає як і ніколи не втикав
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03.02.2024 14:50 Відповісти
Спочатку штурмові загони рашистський військ спрямували свій вектор удару на Часів Яр через Богданівку. Але там низина, що легко прострілюється з висот навкруги, які потрібно штурмувати. Та ще й зав'язнули там - сходу не вдалось захопити.
Тож, тепер напрямок атак змінено - ворог намагається пробитись в Іванівське, щоби перенести свої позиції в підвальні приміщення з чистого поля, які постійно знаходяться під прицілом дронів.
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03.02.2024 14:01 Відповісти
А там шо є лінія оборони?
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03.02.2024 14:02 Відповісти
кляті попередники - зелена індульгенція!
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03.02.2024 14:03 Відповісти
Это будет жопа, тогда со Славянском и Краматорском можно будет попрощаться в трехмесячной перспективе
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03.02.2024 14:08 Відповісти
ну коли голосуєш жопою то на вихлопі такі вона..
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03.02.2024 14:18 Відповісти
іноді байден
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03.02.2024 14:19 Відповісти
хочете знати причину звільнення Залужного?
популярність і довіра народу...
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03.02.2024 14:27 Відповісти
Залужного уволили? Когда?
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03.02.2024 18:31 Відповісти
- Окупанти хотіли прорвати нашу лінію оборони.
- Звідки знаєш?
- Бо, якби не хотіли, то б не прорвали...
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03.02.2024 14:44 Відповісти
Ви не плануєте прокинутись на всеукраїнській Бучі, в той час як оманський нарік вже буде пізраільській віллі ?
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03.02.2024 14:48 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.02.2024 15:03 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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03.02.2024 15:09 Відповісти
Якщо рашисти візьмуть Часів Яр - Костянтинівка, Краматорськ та Слов'янськ стануть наступними!
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03.02.2024 15:49 Відповісти
Під час оборони Фортеці Бахмут, сподіваюся, держава Україна зробила Часів Яр ще неприступнішою фортецею?

Цілий рік часу був -- немало.
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03.02.2024 16:23 Відповісти
Нажаль, доки півень у дупу не клюне - наші можновладці нічого не робитимуть.
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03.02.2024 18:33 Відповісти
Долбодятлы здесь волали "зачем держаться за Бахмут!", вот за этим - за Бахмутом Часов Яр. Не удержат Часов Яр, дальше Краматорск, Дружковка, Славянск.
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03.02.2024 18:29 Відповісти
 
 