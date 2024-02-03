Постачальниця яєць по 17 грн Глиняна зможе повернути хорватські готелі через рік, - місцеві ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Одна з найбільших постачальниць харчів для Міноборони Тетяна Глиняна продала свої три готелі в Хорватії за 24 мільйони євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві видання.
Водночас, як сказано в публікації, покупцем став місцевий бізнесмен Діян Яхєфендіч (Dijan Jahjefendic).
За даними ЗМІ, Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки.
У січні ЗМІ повідомили, що з осені 2023 року вона стала бенефіціаром ще трьох хорватських компаній: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o
Зазначені юрособи володіють кількома готелями:
Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.
Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.
Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
Що відомо про постачальницю харчів для Міноборони Тетяну Глиняну
12 січня Глиняна продала свої готелі і в той же день загубила сумку з документами.
Найбільше Глиняна стала відомою після скандалу у ЗМІ, що її компанія ппрописала в каталозі ціну на яйця у 17 грн. Після статті Юрія Ніколова МО переглянуло ціни в деяких каталогах та знизило ціну на яйця до 9 грн.
Минулого тижня Громадська антикорупційна рада Міноборони отримала відповідь Департаменту ресурсного забезпечення, в якій повідомляється, що 158 військовими частинами у період з 1.01.2023 по 19.02.2023 за договором від 23.12.2022 № 286/2/22/75 отримано 179 400 шт яєць по 17 грн за шт.
Водночас оплата здійснювалась вже після внесення змін до додаткової угоди, коли ціни були знижені до 9 грн. Тобто внутрішнім аудитом оплати яєць по 17 грн не виявлено.
Водночас, аудитом, здійсненим раніше територіальним управлінням Рахункової палати за укладеним договором спочатку ціни на яйце куряче першого ґатунку за 1 шт. становили 17,0 грн, тобто були вищими в 2,8 раза.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що постачальниця 17-гривневих яєць Глиняна продала хорватські готелі і... загубила сумку з грошима. Також наше видання писало про те, як постачальниця Міноборони Глиняна заробляла не тільки на яйцях, а й на воді.
Скандальні закупівлі Міноборони
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.
Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького
Будь ласка, зачекайте...
збвльшуаалися 🙁
Був Загороднюк, потім Таран, потім Резніков, потім Умеров і впевнений, що це не ще останній міністр оборони зеленського. Бо вахтерів міняють, а гроші йдуть в ОП кому треба.
https://www.youtube.com/watch?v=671Z5tFs1Q4
********, це торгівля на крові захістників вашого препіздента чі ще ні?
від пана Резнікова , який десь пропав
19 янв. 2024 г.
Зеленський, геть забув про нього… Перед його очима, стоїть його ж ВИРОК… 59 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Свято наближається невблаганно!
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?
№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія
Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович
Дата оприлюднення: 03 січня 2024
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
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голосів з 25000
Но и 9грн перебор. В магазинах меньше 6грн, и это розница, а опт то по идее должен быть ещё дешевле
У обговорюваному випадку міноборони звичайно ж прикриє у спорі не військову частину, а постачальника. тобто і себе.
або стадо ідіотів в піжамах в Вашингтоні, один з них - ледве в двері пролазить і каже - "дай.те", то ...... дуже дивно шо підтримують донині.
бо я би точно постарався сказати - "нах-ноф"(КОМУ ми бабло будемо давати?)
і що, всі в ОП-і завербовані?
Або дебіли? як пояснити це?
А нерухомість чогось аж ніяк не глиняна!
А вони, тільки гадять в Україні з 2019 року, Разумков з Баканов та Рябошапкою, можуть підтвердити для ГенПрокурора, СБУ ДБР…., але останні, ніц не реагують, навроді, як злочинна БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ !!
Добре, що Західні Партнери, знають про таке, набагато більше!!
Слава Україні!!
Тільки мені цікаво: вона їх продала чи на рік на бомжа місцевого переоформила?
А там все заспокоїться, піна осяде і законна власниця знову отримає своє майно. Бо звідки в бомжа 20 млн?
Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки. Джерело: https://censor.net/ua/n3471426
ХОЧА ГПУ мае відкрити карну справу незалежно від цього
ВІДМІНІСТЬ ВІД ІЗРАЇЛЮ ТА ЩО ЦИХ ГРАБІЖНИКІВ АРМІЇ МАССАД ВЖЕ Б ЛІКВІДУВАВ В ЛЮБІЙ КРАЇНІ ЄВРОПИ.