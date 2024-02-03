УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
13 549 62
Міноборони (5320) Хорватія (191) закупівлі (610)

Постачальниця яєць по 17 грн Глиняна зможе повернути хорватські готелі через рік, - місцеві ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Одна з найбільших постачальниць харчів для Міноборони Тетяна Глиняна продала свої три готелі в Хорватії за 24 мільйони євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві видання.

Водночас, як сказано в публікації, покупцем став місцевий бізнесмен Діян Яхєфендіч (Dijan Jahjefendic).

За даними ЗМІ, Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки.

Стаття про Тетяну Глиняну у хорватських ЗМІ

У січні ЗМІ повідомили, що з осені 2023 року вона стала бенефіціаром ще трьох хорватських компаній: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o

Зазначені юрособи володіють кількома готелями:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Що відомо про постачальницю харчів для Міноборони Тетяну Глиняну

12 січня Глиняна продала свої готелі і в той же день загубила сумку з документами.

Найбільше Глиняна стала відомою після скандалу у ЗМІ, що її компанія ппрописала в каталозі ціну на яйця у 17 грн. Після статті Юрія Ніколова МО переглянуло ціни в деяких каталогах та знизило ціну на яйця до 9 грн.

Минулого тижня Громадська антикорупційна рада Міноборони отримала відповідь Департаменту ресурсного забезпечення, в якій повідомляється, що 158 військовими частинами у період з 1.01.2023 по 19.02.2023 за договором від 23.12.2022 № 286/2/22/75 отримано 179 400 шт яєць по 17 грн за шт.

Водночас оплата здійснювалась вже після внесення змін до додаткової угоди, коли ціни були знижені до 9 грн. Тобто внутрішнім аудитом оплати яєць по 17 грн не виявлено.

Водночас, аудитом, здійсненим раніше територіальним управлінням Рахункової палати за укладеним договором спочатку ціни на яйце куряче першого ґатунку за 1 шт. становили 17,0 грн, тобто були вищими в 2,8 раза.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що постачальниця 17-гривневих яєць Глиняна продала хорватські готелі і... загубила сумку з грошима. Також наше видання писало про те, як постачальниця Міноборони Глиняна заробляла не тільки на яйцях, а й на воді.

Скандальні закупівлі Міноборони

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+35
Как там Резников поживает? Почему он неприкасаемый? Может поэтому? Не для себя старался яйценосный.

показати весь коментар
03.02.2024 14:37
+22
В мае 2024г будет 9мес, как И.В Коломойский лежит на сохранении в киевском СИЗО. Кого же в этот раз нам родит бородатая бабушка?
показати весь коментар
03.02.2024 14:41
+21
показати весь коментар
03.02.2024 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как там Резников поживает? Почему он неприкасаемый? Может поэтому? Не для себя старался яйценосный.

показати весь коментар
03.02.2024 14:37 Відповісти
Еще бы и Баканова сюда.
показати весь коментар
03.02.2024 14:39 Відповісти
У друга Баканова свои "яйца". Там ст.111 УК Украины.
показати весь коментар
03.02.2024 14:41 Відповісти
У ціх свиней у всій 111 як основна, інші паротягом підуть.
показати весь коментар
03.02.2024 15:03 Відповісти
Третий 3,14дор тут зайвий. так як він продавав Україну оптом, а до яєць по 17 гр. за 1 штуку відношення не має.
показати весь коментар
03.02.2024 15:02 Відповісти
Вони обоє сиділи на золотих яйцях , а їхні особисті рахунки в офшорах
збвльшуаалися 🙁
показати весь коментар
03.02.2024 14:40 Відповісти
Красавчики. Життя вдалось!
показати весь коментар
03.02.2024 14:42 Відповісти
Так, вдалось, за рахуноу життів сотен тисячь.
показати весь коментар
03.02.2024 15:04 Відповісти
Він зараз з задоволенням яйця по 17 грн почухує...
показати весь коментар
03.02.2024 14:49 Відповісти
ви настільки наївні, що думаєте що це Резніков кришував ці схеми? Що ОП дозволив у нього під носом виводити мільярди? Резніков - це зіц председатель Шульц.
Був Загороднюк, потім Таран, потім Резніков, потім Умеров і впевнений, що це не ще останній міністр оборони зеленського. Бо вахтерів міняють, а гроші йдуть в ОП кому треба.
показати весь коментар
03.02.2024 14:54 Відповісти
В чём Зеля оказался хуже Яныка, когда инстинкт самосохранения уничтожен инстинктом самолюбования -ПОЯРКОВ
https://www.youtube.com/watch?v=671Z5tFs1Q4
показати весь коментар
03.02.2024 15:00 Відповісти
Льоха Яйцекрад та Дерьмак більш як 30 років дружать. Дерьмак його та Шарапова тому і поставив, щоб бабло не упливало на сторону.
показати весь коментар
03.02.2024 16:28 Відповісти
Патамушта ЗЕленая марамушта.
********, це торгівля на крові захістників вашого препіздента чі ще ні?
показати весь коментар
03.02.2024 15:00 Відповісти
Вперше чую , що яйця закуповувались кілограмами , а не поштучно
від пана Резнікова , який десь пропав
показати весь коментар
03.02.2024 14:39 Відповісти
Нічого він не пропав. На відкриття пам'ятника на могилі Кравчука поклони бив та хрестився і яйця не мішають...
показати весь коментар
03.02.2024 14:50 Відповісти
Можна й в кілограмах. В маркетах продаються в каністрах. Мають назву меланж. Це для омлетів та для використання в кулінарії.
показати весь коментар
03.02.2024 14:50 Відповісти
Колишній міністр оборони Олексій Резніков поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Як передає Укрінформ, про це інформує Національна асоціація адвокатів. Як зазначається, право на заняття адвокатською діяльністю Резнікову поновлено з 16 січня на підставі його заяви.
19 янв. 2024 г.
показати весь коментар
03.02.2024 15:24 Відповісти
А його марно очікували у його ж ТЦК, щоб вчасно пішов, нарешті, ЗАХИЩАТИ Україну, а не розкрадати її за командою «невідомої групи осіб»…. призначених їх ПреЗЕдентом в ОПУ!!!
Зеленський, геть забув про нього… Перед його очима, стоїть його ж ВИРОК… 59 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Свято наближається невблаганно!
показати весь коментар
03.02.2024 16:20 Відповісти
В мае 2024г будет 9мес, как И.В Коломойский лежит на сохранении в киевском СИЗО. Кого же в этот раз нам родит бородатая бабушка?
показати весь коментар
03.02.2024 14:41 Відповісти
Чудово сказано про беню 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
03.02.2024 14:43 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
03.02.2024 15:25 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2024 14:41 Відповісти
Лупатий , рідкісна мразота і крадій 😕
показати весь коментар
03.02.2024 14:45 Відповісти
Ворог вже підняв голову.Чого чекаємо?
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?

№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія


Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович


Дата оприлюднення: 03 січня 2024

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів

477
голосів з 25000
показати весь коментар
03.02.2024 14:45 Відповісти
Фигассе как на яйках подняться можно.
Но и 9грн перебор. В магазинах меньше 6грн, и это розница, а опт то по идее должен быть ещё дешевле
показати весь коментар
03.02.2024 14:45 Відповісти
На замовленнях міноборони. Ця мразота на контрактах міноборони сидить років 20 - і за Ющенка, і за Януковича, і за Порошенка, і за Зеленського...
показати весь коментар
03.02.2024 14:48 Відповісти
ви ще забуваєте той факт, що кожне 4-те яйце було не придатне для вживання...
показати весь коментар
03.02.2024 16:30 Відповісти
зазвичай якщо партія чи частина її - неякісна, покупець має право повернути її і вимагати повернення грошей. а купити деінде.
показати весь коментар
03.02.2024 20:42 Відповісти
в теорії, а на практиці ви підете проти держморд у котрих все буде Резніков із дЄрмаком?
показати весь коментар
03.02.2024 20:54 Відповісти
мати право і реалізувати його - дві великі разниці. коли моя дружина займалася роздрібною торгівлею, то їй оптовики йшли на зустріч замінюючи явно зіпсутий товар іншим. Бо - цінили клієнта, який може перебігти до оптовика поряд. Бо - вона по-суті допомагала їм перевіряти своїх постачальників і виявляти не добросовісних.
У обговорюваному випадку міноборони звичайно ж прикриє у спорі не військову частину, а постачальника. тобто і себе.
показати весь коментар
03.02.2024 22:40 Відповісти
ну якщо депутати ЄС бачать "прикид" тих хто у них просить гроші і при цьому відчувають себе бомжами, то .... "думай.те"
або стадо ідіотів в піжамах в Вашингтоні, один з них - ледве в двері пролазить і каже - "дай.те", то ...... дуже дивно шо підтримують донині.
бо я би точно постарався сказати - "нах-ноф"(КОМУ ми бабло будемо давати?)
і що, всі в ОП-і завербовані?
Або дебіли? як пояснити це?
показати весь коментар
03.02.2024 14:47 Відповісти
О!
А нерухомість чогось аж ніяк не глиняна!
показати весь коментар
03.02.2024 14:47 Відповісти
Тошнит от этих г@ндонов...
показати весь коментар
03.02.2024 14:49 Відповісти
Продала готелі , сумку з грошима "вкрали ". Не було ніякого продажу - фіктивна угода. Щоб не конфіскували раптом що
показати весь коментар
03.02.2024 14:55 Відповісти
убить нах.. эту суку бешеную
показати весь коментар
03.02.2024 14:57 Відповісти
Шоб тобі, ненажерлева тяня, повилазило аж до с'омого суглоба трового роду смердючего. Кровю повилазило, вам гниди.
показати весь коментар
03.02.2024 14:58 Відповісти
Через рік всі забудуть.
показати весь коментар
03.02.2024 15:07 Відповісти
Як себе почуває зелені? Всі вже біля ТЦК
показати весь коментар
03.02.2024 15:13 Відповісти
Подзюрили людям в очі , і можна знову за своє.
показати весь коментар
03.02.2024 15:25 Відповісти
А ваші кохані паслідовнікі з радістю вхопилися за такі вигідні схеми.
показати весь коментар
03.02.2024 15:53 Відповісти
Если протоптана дорожка, зачем же топтать новую. Тем более, что у вашіх коханих попередників было все прекрасно налажено. Схемы у них работали как швейцарские часики.
показати весь коментар
03.02.2024 15:58 Відповісти
нафуй кугут щойно вилуплений
показати весь коментар
03.02.2024 16:51 Відповісти
нацгвардія - царина авкова а через нього яценюка (бо аваков в уряді по квоті сені).
показати весь коментар
03.02.2024 20:45 Відповісти
Оманські інвестори, на млрд нахарчувалися безкарно, з бюджетних коштів міністерств, за такими привладними КВНщиками!!
А вони, тільки гадять в Україні з 2019 року, Разумков з Баканов та Рябошапкою, можуть підтвердити для ГенПрокурора, СБУ ДБР…., але останні, ніц не реагують, навроді, як злочинна БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ !!
Добре, що Західні Партнери, знають про таке, набагато більше!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
03.02.2024 16:11 Відповісти
І жодного коментара по статті. Як же зацепив високомотивований лупатий патріот з літачком на хустинці
Тільки мені цікаво: вона їх продала чи на рік на бомжа місцевого переоформила?
А там все заспокоїться, піна осяде і законна власниця знову отримає своє майно. Бо звідки в бомжа 20 млн?
показати весь коментар
03.02.2024 16:21 Відповісти
ЦІКАВИЙ ТРЮК ВИГАДАЛИ АДВОКАТИ
Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки. Джерело: https://censor.net/ua/n3471426
ХОЧА ГПУ мае відкрити карну справу незалежно від цього
показати весь коментар
03.02.2024 17:06 Відповісти
відкриють....продоять...- вона поділиться.... - що далі...
показати весь коментар
03.02.2024 20:04 Відповісти
Постачальниця яєць по 17 грн Глиняна зможе повернути хорватські готелі через рік, - місцеві ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3471426

ВІДМІНІСТЬ ВІД ІЗРАЇЛЮ ТА ЩО ЦИХ ГРАБІЖНИКІВ АРМІЇ МАССАД ВЖЕ Б ЛІКВІДУВАВ В ЛЮБІЙ КРАЇНІ ЄВРОПИ.
показати весь коментар
03.02.2024 18:17 Відповісти
Скільки бачу "роботу" Зе влади на яку їх нанйняв кремль в далеких 2016 - 2019 роках тим більше дивуюсь нашому безтурботному народу України який як останній дебіл вірить що буває час без війни в цілковитій гармонії з сусідами і цього часу треба тільки дочекатись.
показати весь коментар
03.02.2024 18:20 Відповісти
корупційний колос стоїть не на глиняних ногах!
показати весь коментар
03.02.2024 19:34 Відповісти
А між військовими і цією наволоччю, якої вже як гнид на дворнязі, немає прірви? Немає вимоги жорстких санкцій до цих ворюг в щакоеі про мобілізацію??
показати весь коментар
03.02.2024 21:32 Відповісти
Так ведь война же, хлопцы! Да все война списывает, в этом м ужас и удача войны. Да пристрелить!!! С охотничьего. А так к осени продадут и страну всю! Та хоть одного ворюгу по народному грохнуть! Это всегда было и работало и во все века !
показати весь коментар
03.02.2024 22:46 Відповісти
Як гарно, понакрадали і живуть процвітаючи , всіх повипускали, оце влада так влада в Україні., А товариш Зеленський з Залужним бореться .
показати весь коментар
04.02.2024 16:08 Відповісти
 
 