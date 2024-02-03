Нова партія військової допомоги від Естонії, до якої входять Javelin, надійшла до України
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Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, серед іншого, увійшли протитанкові ракети Javelin.
Про це повідомили в Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в Україну вже надійшли ракети Javelin, закуплені в грудні. Крім того, до пакета входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка й водолазне спорядження.
"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі свідчать, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні триває у великих масштабах, і цього разу із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, допоки не настане переможний кінець", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Точної кількості, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.
Також у Міноборони Естонії додали, що з 2022 року країна надала Україні військову допомогу на суму майже 500 млн євро, або приблизно 1,4% ВВП.
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Как сообщает телеканал CBC, на балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи ракет CRV7 1980-х годов производства, которые были сняты с вооружения в начале 2000-х годов.
С призывом передать Украине эти ракеты выступил лидер оппозиции Пьер Пуальевр, отметив, что лучше отдать их Киеву, чем тратить средства на их утилизацию.
«Вместо того чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, оружие должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета», - сказал он.
хотя у Канады есть десятки тысяч таких ракет и их двигателей, не все они оснащены боеголовками.
Сообщается, что до 8000 ракет все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть немедленно переданы Украине.
«В бригади вони будуть передаватись так, як ми передаємо вантажівки. Щоб ми не допустити жодного ризику воїнів під час евакуації», - зазначає Петро Порошенко.
«Ми також розглядаємо бронетехніку. Але цю вже купила дружня до нас волонтерська структура. Кільком структурам ми допомогли в проєкті 50 на 50. Вони зібрали гроші, ми подвоюємо - так, як вже є дуже позитивний досвід співпраці зі «Справою громад», - говорить пʼятий Президент.
«Наша робота в Британії продовжується. Зараз їдемо на переговори по закупівлі комплектуючих під FPV дрони», - оголосив Петро Порошенко свої подальші плани.
Раніше Порошенко у Манчестері також повідомив про закупівлю нової партії з 54 вантажівок DAF Leyland. У бригади ЗСУ вже передали більше двох сотень таких машин.
І гнівно кричить на генерала Залужного 🤷🏻♂️
за постійну допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️