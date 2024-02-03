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Таврія (134) знищення (4231) Тарнавський (234)

Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять 382 особи та 30 одиниць військової техніки, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дії,зсу,бойові

В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень та здійснив 666 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 382 особи та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога", йдеться в повідмленні.

Крім того, нейтралізовано або знищено 140 БпЛА різних типів.

Також читайте: На Таврійському напрямку за добу нейтралізовано та знищено 156 БпЛА різних типів

Автор: Наталя Джума
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03.02.2024 16:15 Відповісти
Да рашистам пофік на втрати.Якщо проаналізувати їх "Закон про масові захороненя",вони готові утилізувати на війні близько 40 мільйонів кацаполоїдів.
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03.02.2024 16:56 Відповісти
вони для нас цей закон писали і для українців мали бути сібірські мільйонні моногорода
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03.02.2024 17:07 Відповісти
 
 