Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять 382 особи та 30 одиниць військової техніки, - Тарнавський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень та здійснив 666 артобстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Загальні втрати ворога минулої доби склали 382 особи та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога", йдеться в повідмленні.
Крім того, нейтралізовано або знищено 140 БпЛА різних типів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар03.02.2024 16:15 Відповісти Мені подобається 4
✘
Apa6ecka
показати весь коментар03.02.2024 16:56 Відповісти Мені подобається 0
Олег Дереш
показати весь коментар03.02.2024 17:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...