Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять 382 особи та 30 одиниць військової техніки, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень та здійснив 666 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 382 особи та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога", йдеться в повідмленні.



Крім того, нейтралізовано або знищено 140 БпЛА різних типів.

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