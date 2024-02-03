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МЗС після слів Дуди про Крим: "Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський

Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах.

Про це заявив міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та до Договору про кордон від 28 січня 2003 року", - підкреслив Сікорський у контексті заяви президента Польщі Анджея Дуди, який раніше поставив під сумнів імовірність деокупації Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда висловив сумнів щодо деокупації Криму. Посол Зварич відреагував: "Крим - це Україна: так є і так буде". ВIДЕО

Своєю чергою голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль в ефірі RMF.FM заявив, що заяви про "російський Крим" є нісенітницею, яку поширює російська пропаганда, і Крим "був російським стільки ж, скільки Білосток".

"Розповіді про російський Крим – нісенітниця... Крим є невід’ємною частиною України, яка має регіональну автономію, про що мало хто знає, закріплену в українській Конституції. Він автономний у складі України, має окремий парламент і окремий уряд. Натомість історично це місце проживання кримських татар", - підкреслив Коваль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує європейським країнам серйозно. Україна перебуває під тиском, - Сікорський

Він згадав про нещодавню розмову з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і зазначив, що є пропозиція України розширити кримську автономію.

Заява президента Дуди про Крим

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю 2 лютого заявив, що "не знає", чи зможе Україна повернути Крим. При цьому він назвав Кримський півострів "особливим з історичних причин", оскільки "більшу частину часу він був під контролем Росії".

Натомість посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Крим є і залишиться українським, а деокупація півострова є завданням України і всього вільного світу, і висловив переконання, що це буде зроблено.
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Топ коментарі
+9
Ви краще звертали увагу на орбана і тих хто допомагає рашистам обходити санкції і як нам для початку зупинити рашиський наступ.
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03.02.2024 16:32
+7
Скажіть Дуді що Крим вважався кацапським лише 128 років , за всю його історію .. А перед тим 700 років був татарським .
Так що - русня йде на крейсером музьква .
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03.02.2024 16:48
+4
Дуда,не дуди,а молися на Україну!
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03.02.2024 16:31
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Дуда,не дуди,а молися на Україну!
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03.02.2024 16:31 Відповісти
Ви краще звертали увагу на орбана і тих хто допомагає рашистам обходити санкції і як нам для початку зупинити рашиський наступ.
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03.02.2024 16:32 Відповісти
Швидко поляки до тями прийшли.
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03.02.2024 16:37 Відповісти
Для чого такі закидони -- мабуть шось з"ів
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03.02.2024 16:40 Відповісти
Скажіть Дуді що Крим вважався кацапським лише 128 років , за всю його історію .. А перед тим 700 років був татарським .
Так що - русня йде на крейсером музьква .
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03.02.2024 16:48 Відповісти
Розкажи це ЧФ русляндії .
До речі - куди він зник з Севастополя ,, тепер дньом с огньом його не знайдеш .?
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03.02.2024 16:53 Відповісти
За такие слова его нужно привлечь к ответственности и исключить из европейского общества и организаций. Как можно вообще с ним о чем то говорить если сегодня он плюет на международно признанные украинские границы а завтра вытрет жопу любым другим правовым документом
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03.02.2024 16:57 Відповісти
Я так розумію, українофобія вже стала національною рисою нинішньої польщі. Будь-який політик прагне насрати в сторону України аби подобатися місцевим маргіналам, а потім робити вигляд через спростування, що "єто другоє".
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03.02.2024 17:02 Відповісти
Ото вам і увесь Дуда! Вовк у овечій шкурі стосовно України!
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03.02.2024 17:18 Відповісти
Мабуть Дуда у свій час став жертвою кровавих кацапських грошей.
Схоже що блокування державного кордону України відбувалося не без прихованого сприяння центральної польської влади.
Ця війна дуже добре відкриває всі кремлівсько-рашистські консерви у Європі і по всьому світу, вони працюють не покладаючи рук.
За змістом заява Дуди - це виправдання рашистської агресії проти України, що є злочином в Україні.
Тут примітним є те, що аналогічне виправдання фашизму є кримінальним злочином у Європі.
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03.02.2024 17:18 Відповісти
Важко зрозуміти , як президент Польщі пан Дуда міг зморозити таку
маячню про Крим ?
Своєю чергою голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль в ефірі RMF.FM заявив,
що заяви про "російський Крим" є нісенітницею, яку поширює російська пропаганда, і Крим "був російським стільки ж, скільки Білосток".😕
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03.02.2024 17:32 Відповісти
Дуда і його висловлювання, -" Між Україною і Польщею вже ніколи не буде кордонів" , пізніше під час блокади "В Польщі свої інтереси ", зараз на рослабоні " Крим історично російський ".Це президент держави?
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03.02.2024 17:33 Відповісти
Дуда офиційно проголосив те,що європейськи еліти говорять за кулісами між собою. Їм так легше перед своєю совістю здати Україну.

Зараз він вибачається і таке інше - але слово пролунало.

Це як у американському суді, коли йде перехрестний допит свідка і адвокат закидає;

- а це правда, що вас у коледжі ловили за біганням голяка по вулиці?!

прокурор зривається:

- протестую Ваша честь! це не відноситься до справи!

адвокат, не чекаючи реакції судді:

- знімаю питання, Ваша честь!

але питання вже пролунало і присяжні переглядаються.
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03.02.2024 17:55 Відповісти
Краще на дуді хай грає, а не коментує свої думки про Крим.
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03.02.2024 18:10 Відповісти
Єх, Дуда! Якась гнила ваша політична сила...
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03.02.2024 21:18 Відповісти
 
 