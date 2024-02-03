МЗС після слів Дуди про Крим: "Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах"

Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах.

Про це заявив міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та до Договору про кордон від 28 січня 2003 року", - підкреслив Сікорський у контексті заяви президента Польщі Анджея Дуди, який раніше поставив під сумнів імовірність деокупації Криму.

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Своєю чергою голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль в ефірі RMF.FM заявив, що заяви про "російський Крим" є нісенітницею, яку поширює російська пропаганда, і Крим "був російським стільки ж, скільки Білосток".

"Розповіді про російський Крим – нісенітниця... Крим є невід’ємною частиною України, яка має регіональну автономію, про що мало хто знає, закріплену в українській Конституції. Він автономний у складі України, має окремий парламент і окремий уряд. Натомість історично це місце проживання кримських татар", - підкреслив Коваль.

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Він згадав про нещодавню розмову з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і зазначив, що є пропозиція України розширити кримську автономію.

Заява президента Дуди про Крим

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю 2 лютого заявив, що "не знає", чи зможе Україна повернути Крим. При цьому він назвав Кримський півострів "особливим з історичних причин", оскільки "більшу частину часу він був під контролем Росії".

Натомість посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Крим є і залишиться українським, а деокупація півострова є завданням України і всього вільного світу, і висловив переконання, що це буде зроблено.