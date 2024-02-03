У РФ сформували новий штурмовий спецзагін "Шторм гладіатор" із завербованих в’язнів, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За наявною в ЦНС інформацією, у РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм гладіатор".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".
"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою Росгвардії", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
(Гладиа́тор - боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.)
У них есть дела поважнее чем с коллегами с Русосвинюшника воевать?
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"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яке пожертвування буде відповідати її військовим потребам, і вивчаємо операційну ефективність обладнання", - зазначив представник міністра оборони Деніел Мінден.
Він додав, що проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну".
Повідомляється, що до 8000 ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.
Довідка. Ракета CRV7 розроблена під час холодної війни. Вона вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані.
Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.
Отримають ці ''гладіатори'' в Україні люлєй і стануть ''спартаками''.
стане скоро смердючим фаршем на украінській землі 100% 😠
Хоча все розумно :
1- нащо зеків роками охороняти , кормити та одягати - якщо можна швиденько на м"ясо пускати ?
2- призови якогось мирного бурята чи мордвина - треба ще думати - що воно таке ... А тут згідно статей УК - формуй відповідні батальйони - не помилишся
Буря в стаканє 🤣