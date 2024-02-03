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У РФ сформували новий штурмовий спецзагін "Шторм гладіатор" із завербованих в’язнів, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,зеки,в’язні

За наявною в ЦНС інформацією, у РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм гладіатор".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним "Спартак".

"Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу собр "Ахмата", що є складовою Росгвардії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В’язні, завербовані росіянами до загонів "Шторм Z", не отримали обіцяних виплат, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Перетворимо кацапський Шторм Гладіатор в Шторм Підерас!
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03.02.2024 16:51
+9
Якби ж то. Міна рве на шматки хоч бугая, хоч трижди сидільця. Шість морських дронів кладуть ракетний крейсер на дно. А у Києва вже такі довгі руки, що час від часу він дотягується аж до пітерських нафтобаз. І все це не здатен зробити жоден штурмовик. Все чим ми воюємо, це вироби американських, німецьких, і радянських інженерів, без цього як зазначив Кулеба можна тільки лопатами відмахуватись.
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03.02.2024 17:04
+9
Сосни ***** *******!!!Залужній не занимается мобилизацией!!!
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03.02.2024 17:06
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Перетворимо кацапський Шторм Гладіатор в Шторм Підерас!
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03.02.2024 16:51 Відповісти
"Перетворимо" --- от саме ти перетворяти будеш в перших рядах, тут навіть сумнівів не має
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03.02.2024 16:58 Відповісти
А Латвія прислала "Джавеліни".Співпадіння-не думаю!
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03.02.2024 17:02 Відповісти
Думаєш це на запрос від Міші? Щоб з джавеліном в руках він міг їх усіх на передку перетворити?
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03.02.2024 17:03 Відповісти
зебіл та за проссо
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03.02.2024 17:10 Відповісти
Ти раніше був адекватною людиною. Щось трапилось?
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03.02.2024 17:52 Відповісти
жартую,не бери близько до серця )
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03.02.2024 18:23 Відповісти
Ця зеківскька т.н. еліта смілива з беззбройними, а проти армії звичайні сцикуни, зате їх рідним замість білої Лади будуть видавати чорний "Воронок"
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03.02.2024 17:04 Відповісти
шторм-педиатор
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03.02.2024 17:32 Відповісти
Артилерії і дронам якось все одно хто і що і звідки
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03.02.2024 17:50 Відповісти
Zedefender
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03.02.2024 16:58 Відповісти
Якби ж то. Міна рве на шматки хоч бугая, хоч трижди сидільця. Шість морських дронів кладуть ракетний крейсер на дно. А у Києва вже такі довгі руки, що час від часу він дотягується аж до пітерських нафтобаз. І все це не здатен зробити жоден штурмовик. Все чим ми воюємо, це вироби американських, німецьких, і радянських інженерів, без цього як зазначив Кулеба можна тільки лопатами відмахуватись.
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03.02.2024 17:04 Відповісти
Сосни ***** *******!!!Залужній не занимается мобилизацией!!!
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03.02.2024 17:06 Відповісти
Сумно, що цій зековській навалі будуть протидіяти наші сини, брати, батьки. Будуть втрати серед найкращіх!
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03.02.2024 16:55 Відповісти
Все эти гладиаторы обычные смертные. На чужой территории никаких преимуществ у них нет - Украинская земля способствует украинцам, а не выродкам мокшанским. Убивать, убивать и еще раз убивать с лютой яростью и всеми подручными средствами.
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03.02.2024 16:57 Відповісти
Мусорской бат.
(Гладиа́тор - боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.)
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03.02.2024 16:58 Відповісти
Насправді ця тактика вербувати зеків виявилася досить непоганою. По перше зеки це люди котрі готові до різної авантюри, вони готові на будь які завдання. У нас до речі уже багато розмов точиться між військовими що і у нас варто би було призивати зеків на війну.
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03.02.2024 17:01 Відповісти
Пока всё что русосвиньи делают очень " непоганэ".От укреплений до мобилизации.Всё отлично работает.
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03.02.2024 17:07 Відповісти
Тримаємо в стратегічному резерві верховного головнокомандувача , маю на увазі зк , чи як?
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03.02.2024 17:29 Відповісти
Такое себе московское "Торнадо".
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03.02.2024 17:01 Відповісти
Якось дивно назвали)красниє дьявалята,пацанчікі,шальниє тімуравци....так би підходило))
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03.02.2024 17:02 Відповісти
А украинские зэки не прикосаемые.
У них есть дела поважнее чем с коллегами с Русосвинюшника воевать?
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03.02.2024 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AAPTYn-1gAM
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03.02.2024 17:09 Відповісти
батальйон "игра в кальмара".
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03.02.2024 17:05 Відповісти
Накрити б цих ********* хором -- шоб не роспоросювались
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03.02.2024 17:07 Відповісти
За інформацією ЗМІ, Міністерство національної оборони Канади визнало, що розглядає ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військових поставок. У той же час, один із представників Міністерства оборони вказав на те, що хоча у Канади є десятки тисяч таких ракет і їх двигунів, не всі вони оснащені боєголовками.

Читайте також: Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України.

"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яке пожертвування буде відповідати її військовим потребам, і вивчаємо операційну ефективність обладнання", - зазначив представник міністра оборони Деніел Мінден.

Він додав, що проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну".

Повідомляється, що до 8000 ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.

Довідка. Ракета CRV7 розроблена під час холодної війни. Вона вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані.

Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.
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03.02.2024 17:53 Відповісти
Це для ВДК ЧФ?
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03.02.2024 17:08 Відповісти
...із завербованих блазнів...
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03.02.2024 17:09 Відповісти
"спартак" завжди від Динамо Київ ..здюлєй огребав
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03.02.2024 17:11 Відповісти
Ху*ло вже себе Цезарем мнить.
Отримають ці ''гладіатори'' в Україні люлєй і стануть ''спартаками''.
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03.02.2024 17:13 Відповісти
Цей ,, шторм гладіаторів " із мухосранська ,
стане скоро смердючим фаршем на украінській землі 100% 😠
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03.02.2024 17:22 Відповісти
Чергові кацапські понти які закінчуються як завжди... аудієнцією у кобzoна.🤪
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03.02.2024 17:24 Відповісти
У російський в'язниці тільки вертухаї мають "високу фізичну підготовку"
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03.02.2024 17:45 Відповісти
а в тюрьме щас ужин , макароны
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03.02.2024 17:46 Відповісти
наступний "Шторм римлянин", потім "Шторм москвич"
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03.02.2024 18:00 Відповісти
"Гладиаторы", блииин! Покажите ближе этот биомусор. 🤪
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03.02.2024 18:04 Відповісти
Nu nazvanite kak hatite , gavno rozami nizapahnet.......🤣
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03.02.2024 18:04 Відповісти
Гладіатори
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03.02.2024 18:46 Відповісти
Для наших славних ЗСУ не мае значення, як називаїться кацапська орда, гладіатором, осонізатором, чи просто гівноїдами, їхня доля буде одна - стати добривом для наших чорноземів, кормом для диких звірів чи вернутись в сміттевому пакеті пад радния бярезкі.
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03.02.2024 18:50 Відповісти
Хай назвуть їх "Дупа-факел" - це буде точно по фен-шую.
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03.02.2024 19:09 Відповісти
Гладиаторы в шоке😳
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03.02.2024 19:13 Відповісти
Уж не участвовали ли эти "хладиаторы" в петушиных боях на зонах?
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03.02.2024 19:23 Відповісти
з назви все зрозуміло - раби длі втіхи імпєратора повинні швидко здохнути
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03.02.2024 20:00 Відповісти
ідея не Путіньська - у "Вагнера" перейняли - та ще з гіршими умовами для завербованих
Хоча все розумно :
1- нащо зеків роками охороняти , кормити та одягати - якщо можна швиденько на м"ясо пускати ?
2- призови якогось мирного бурята чи мордвина - треба ще думати - що воно таке ... А тут згідно статей УК - формуй відповідні батальйони - не помилишся
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03.02.2024 22:07 Відповісти
Шторм ?😂
Буря в стаканє 🤣
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03.02.2024 22:49 Відповісти
Что толку от пафосных названий, все равно все пакеты у них будут одинаковыми - черными (это, если повезет, что соберут останки)!
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03.02.2024 22:52 Відповісти
Хаймерси напряглись - мабуть щось унюхали ...
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04.02.2024 01:53 Відповісти
 
 