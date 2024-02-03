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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за "сірий" експорт товарів до Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тайвань

Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.

"Штрафи за перші порушення правил експорту до РФ збільшено більш ніж у 15 разів - до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)", - заявили у міністерстві економіки Тайваню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Уряд також має намір посилити контроль за постачаннями до РФ та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться насамперед про Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія імпортувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, - WP

Мінекономіки Тайваню також включило російську компанію iMachine Technology до санкційного списку. На сьогодні до цього переліку внесено майже 1900 суб'єктів.

Імпорт до Росії з Тайваню

Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.
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Топ коментарі
+4
Заходимо в розділ About і дивимося фото:

https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
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03.02.2024 17:14
+3
Замалі штрафи, для критичного обладнання ні про що..
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03.02.2024 18:36
+2
Ніхєра ці штрафи не допоможуть, бо верстати та обладнання для російського ВПК з Тайваню йдуть через китайських та турецьких резидентів. Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайваньського виробництва, що потрапляють в росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина, Китай, а потім ідуть Об'єднані Арабські Емірати. За даними російської митниці, отриманої від NBD (платформи, що спеціалізується на зборі даних про міжнародну торгівлю), з березня по вересень 2023 року росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайваньського виробництва загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
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03.02.2024 18:34
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Заходимо в розділ About і дивимося фото:

https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
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03.02.2024 17:14 Відповісти
Не спешите ****.
Кто-то говорил что как раз Тайваню, ю.Корее и Японии стоит создать фонд ...... ну, без мата - ну очень крутой по знищуванні кацапів. то есть ДРОНЫ - давай, - ибо Китай на ВАС потом..... ПОТОМ нападет если МЫ прииграем.
че неясно, вроде понятно..... должно бы быть.
кстати, Ленин чет говорил, и я с Лениным тут точно согласен
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03.02.2024 17:16 Відповісти
так, коли вже за руку спіймали з чіпами для ракет пуйла блд.
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03.02.2024 17:52 Відповісти
"Сірий експорт"... Тайвань, Китай.....
Та тут у наших друзів орки роблять, що хочуть - і плювали вони на таке виконання санкцій:
https://charter97.org/ru/news/2024/2/3/582111/
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03.02.2024 17:59 Відповісти
Если Китай начнет десантную операцию на Тайвань, он сразу получит такой *****, которой в жизни не видовал. И не той *****, что с волосами. И это произойдет до того, как подплывут американские авианосцы
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
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03.02.2024 18:21 Відповісти
Ну так ну так - всі в китайську імперію входили добровільно ( це шось нагадує - триструнне і з берести ).
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03.02.2024 21:10 Відповісти
Ніхєра ці штрафи не допоможуть, бо верстати та обладнання для російського ВПК з Тайваню йдуть через китайських та турецьких резидентів. Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайваньського виробництва, що потрапляють в росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина, Китай, а потім ідуть Об'єднані Арабські Емірати. За даними російської митниці, отриманої від NBD (платформи, що спеціалізується на зборі даних про міжнародну торгівлю), з березня по вересень 2023 року росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайваньського виробництва загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
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03.02.2024 18:34 Відповісти
Цікаво.

Коли Intel розширить виробництво у Європі (у нас у Маґдебурзі, наприклад), та й інші фірми почнуть тут виробництво (і в себе вдома у США теж збільшать!) -- як, на Вашу думку, будуть США захищати Тайвань, якщо коммі_китай попре туди всією своєю військовою машиною?
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03.02.2024 21:01 Відповісти
я не фукуяма, і не займаюсь дурною футурологією, тому не даю таких прогнозів. Це скоріше питання до глоби або будванги.
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03.02.2024 21:11 Відповісти
х*иною
на Тайване мотивированная армия и американское оружие
повторюсь
Если Китай начнет десантную операцию на Тайвань, он сразу получит такой *****, которой в жизни не видовал. И не той *****, что с волосами. И это произойдет до того, как подплывут американские авианосцы
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
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03.02.2024 23:52 Відповісти
Прелесть ситуации в том, что кетайцы все об этом прекрасно знают
Поэтому нападать на Тайвань, и обсираться на весь мир после разгрома своих войск в хлам западным оружием кетайцы не будут
Тайванцы и без амерских авианосцев справятся
ну а Алиэкспресс наше все форэва
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04.02.2024 00:04 Відповісти
Замалі штрафи, для критичного обладнання ні про що..
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03.02.2024 18:36 Відповісти
що таке штраф в 33 шмати зєлені при багатомільонних контрактах- кацапня їх сама і заплатить....
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03.02.2024 20:15 Відповісти
 
 