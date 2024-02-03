Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за "сірий" експорт товарів до Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України.
"Штрафи за перші порушення правил експорту до РФ збільшено більш ніж у 15 разів - до 1 мільйона нових тайваньських доларів (32 055 доларів США)", - заявили у міністерстві економіки Тайваню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Уряд також має намір посилити контроль за постачаннями до РФ та Білорусі тайванських технологій через треті країни. Йдеться насамперед про Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.
Мінекономіки Тайваню також включило російську компанію iMachine Technology до санкційного списку. На сьогодні до цього переліку внесено майже 1900 суб'єктів.
Імпорт до Росії з Тайваню
Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.
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https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
Кто-то говорил что как раз Тайваню, ю.Корее и Японии стоит создать фонд ...... ну, без мата - ну очень крутой по знищуванні кацапів. то есть ДРОНЫ - давай, - ибо Китай на ВАС потом..... ПОТОМ нападет если МЫ прииграем.
че неясно, вроде понятно..... должно бы быть.
кстати, Ленин чет говорил, и я с Лениным тут точно согласен
Та тут у наших друзів орки роблять, що хочуть - і плювали вони на таке виконання санкцій:
https://charter97.org/ru/news/2024/2/3/582111/
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
Коли Intel розширить виробництво у Європі (у нас у Маґдебурзі, наприклад), та й інші фірми почнуть тут виробництво (і в себе вдома у США теж збільшать!) -- як, на Вашу думку, будуть США захищати Тайвань, якщо коммі_китай попре туди всією своєю військовою машиною?
на Тайване мотивированная армия и американское оружие
повторюсь
Если Китай начнет десантную операцию на Тайвань, он сразу получит такой *****, которой в жизни не видовал. И не той *****, что с волосами. И это произойдет до того, как подплывут американские авианосцы
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
Поэтому нападать на Тайвань, и обсираться на весь мир после разгрома своих войск в хлам западным оружием кетайцы не будут
Тайванцы и без амерских авианосцев справятся
ну а Алиэкспресс наше все форэва